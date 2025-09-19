Ya empezaron las apuestas por el Nobel de Literatura... y hay candidatos

La premiacion de 2025, cuando ganó Han Kang. (Reuters)

Cada año, en Inglaterra hay apostadores poniéndole unos pesitos -unos dólares, unas libras- a su autor favorito para ganar el Premio Nobel de Literatura. Los nombres suelen repetirse y, a veces, se aproximan a la misteriosa decisión de la Academia Sueca. En 2021, por ejemplo, la francesa Annie Ernaux lideraba las listas y estaba en ellas en 2022, cuando lo ganó. Otros sorprenden, como Jon Fosse. ¿Qué saben los apostadores? Probablemente se trate de la intuición de muchos. ¿Qué intuyen este año? Ya veremos.

El Premio Nobel de Literatura se entregará el próximo 9 de octubre, con lo que es razonable creer que en la Academia ya saben quién será el nombre consagrado... o no les falta mucho.

En 2024 se lo llevó la escritora surcoerana Han Kang, una autora a la vez lírica y política, nacida en 1970, que expresó el ascenso de la voz de las mujeres de su generación. ¿Hace eso menos probable que esta vez le toque a Samanta Schweblin, a Gabriela Cabezón Cámara, a Mariana Enríquez, a Pilar Adon, a Sara Mesa, a Lina Meruane, a Guadalupe Nettel? Se supone que sí, que lo hace menos probable. Tal vez eso tengan en cuenta los apostadores.

Han Kang, la Premio Nobel surcoreana.

Por ahora, quienes lideran las apuestas son la escritora china Can Xue, nacida en 1953 y autora de ficción experimental, y el húngaro László Krasznahorkai -1954- como los principales candidatos para alzarse con el Premio Nobel de Literatura 2025. Ambos autores encabezan la lista con una probabilidad del 9,1 % cada uno.

Pero el listado de favoritos muestra una competencia abierta y diversa, en la que figuran escritores de distintas tradiciones y lenguas. Haruki Murakami se mantiene como un aspirante habitual, aunque su cuota de 14/1 (6,7 %) indica que, pese a su reconocimiento internacional, sigue sin ser el favorito indiscutido. A continuación, con cuotas de 16/1 (5,9 %), aparecen la mexicana Cristina Rivera Garza, el español Enrique Vila-Matas y el australiano Gerald Murnane, quienes completan el grupo de seis principales contendientes.

En redes, mientras tanto, surgen voces reclamando el galardón para Samanta Schweblin.

El escritor Laszlo Krasznahorkai es candidato al Premio Nobel 2025. (EPA/Gyula Czimbal HUNGARY OUT)

El Premio Nobel de Literatura, instaurado en 1901 conforme al testamento de Alfred Nobel, se otorga anualmente —salvo contadas excepciones durante conflictos globales— a un autor que, según el Comité Nobel, “haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal”.

La selección de favoritos dela casa de apuestas Ladbrokes para 2025 pone de relieve la amplitud geográfica y estilística del panorama literario contemporáneo. Can Xue, reconocida por su estilo vanguardista y narrativas surrealistas, desafía las convenciones del relato tradicional mediante una prosa fragmentada y onírica en la que se entrelazan temas filosóficos. Entre sus obras más destacadas figura The Last Lover, que obtuvo el Best Translated Book Award en 2015.

La escritora china Can Xue, prosa experimental. (Captura de video)

Por su parte, László Krasznahorkai es considerado un “escritor de escritores” y se distingue por una prosa densa y fluida, así como por la profundidad filosófica de sus textos. Sus novelas más conocidas, Tango satánico y Melancolía de la resistencia, han consolidado su reputación internacional.

Además, Krasznahorkai fue galardonado con el International Booker Prize, un reconocimiento que muchos interpretan como un posible anticipo del Nobel.