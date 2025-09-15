Cultura

Lo humano, la naturaleza y lo colectivo, en dos muestras fotográficas en ArtexArte

El espacio presenta dos exposiciones que exploran la colectividad artística y la conexión entre seres humanos y naturaleza

Guardar
Suyai Otaño
Suyai Otaño

El espacio de ArtexArte se transforma en escenario de una doble propuesta expositiva que explora tanto la potencia colectiva de la fotografía argentina contemporánea como la intimidad de la relación entre el ser humano y la naturaleza.

En la planta baja, la exposición Lo que vemos, lo que nos mira, bajo la curaduría de Daniela Pafundi, reúne obras de dieciocho artistas de Argentina y se presenta como un entramado de prácticas fotográficas de distintas generaciones.

Esta muestra, que tuvo su debut en el centro de arte contemporáneo Art Maristany en Sant Cugat durante el festival Lumínic en 2022 y luego pasó por Can Basté en 2023, retorna ahora a Buenos Aires, cerrando un ciclo que comenzó en Cataluña y que se enriquece con nuevas capas de sentido al regresar a su contexto cultural y afectivo de origen.

Cecilia Lutufyan
Cecilia Lutufyan

La propuesta curatorial se apoya en la idea de lo liminal, entendiendo la frontera no como un límite rígido, sino como un espacio de encuentro, potencia y vulnerabilidad. La selección de imágenes articula una visión del cuerpo inspirada en la definición de Verónica Gago: “superficie extensa de afectos, trayectorias, recursos y memorias”. Así, el cuerpo se presenta como un tejido colectivo, poroso y vibrátil, que dialoga con todo lo vivo y se desborda en una madeja sintiente interespecie.

El título de la muestra, Lo que vemos, lo que nos mira, remite a un texto de Didi-Huberman que descompone el acto de ver en una dialéctica entre mirar y ser mirado. La pregunta central —“¿Por qué lo que vemos delante nos mira adentro?”— invita a imaginar nuevos modos de ver y a habilitar un espacio de escucha activa. En este marco, la exposición se concibe como un campo abierto donde conviven la sublevación y el afecto, y donde la fotografía se convierte en un medio para interpelar y ser interpelados.

Participan en esta muestra Cairo, Cecilia Lutufyan, Célica Veliz, Eli Portela, Flora Nómada, Gisela Volá, Guadalupe Arriegue, Inmensidades, Julieta Escardó, M.A.F.I.A. Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs, Margarita García Faure, Natacha Ebers, Nora Lezano, Roma Vaquero Díaz, Sofía López Mañan, Sol Avena, Suyai Otaño y Valeria Bellusci.

En el segundo piso, la muestra En el bosque marchito suena el canto de un pájaro, de Sarah Pabst y curada por Mariana Maggio, sitúa al bosque y sus criaturas en el centro de una narrativa visual que oscila entre lo personal y lo documental.

Una de las imágenes centrales muestra a una mujer recostada sobre troncos cortados, deteniendo el tiempo y subrayando la importancia de un entorno natural que se encuentra bajo amenaza.

La obra promueve la reflexión sobre la problemática ambiental derivada de la deforestación y propone una reconciliación entre el ser humano y la naturaleza, así como una experiencia corporal en comunión con el bosque.

La exposición de Sarah Pabst entrelaza belleza y dolor, abordando temas como la maternidad, la pareja, el sexo y el amor, que se despliegan en las sombras del bosque. La artista utiliza la cámara para enfrentar vivencias propias, haciendo que el trabajo oscile entre la intimidad y el registro documental.

El bosque, en este relato, se convierte en el escenario donde todo acontece: un espacio que, al igual que en los cuentos clásicos, simboliza tanto refugio y protección como el lugar donde se esconden los miedos y los misterios universales.

*Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 8 de noviembre, en ArtexArte, Lavalleja 1062, CABA. De martes a viernes 14 a 20h y sábados de 15 a 20h. Domingos y feriados cerrado al público, hasta el 8 de noviembre. Entrada libre y gratuita

Temas Relacionados

Fotografía contemporáneaArtexArteSarah Pabstfotografía

Últimas Noticias

Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos

El sábado 20 de septiembre, la nueva edición del evento promete transformar los barrios en un gran escenario cultural, invitando a todos a descubrir galerías, museos y performances sin costo

Gallery: llega el evento de

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a pensar que como sociedad somos morbosos”

La autora argentina deslumbra en el Hay Festival al compartir cómo su experiencia personal y la realidad social inspiran relatos que atrapan a jóvenes y adultos

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a

Juan Gabriel Vásquez: “El novelista es un historiador de las emociones”

El escritor colombiano, reconocido por su exploración literaria, reflexiona sobre el papel de la ficción en la reconstrucción de vidas y sentimientos, invitando a descubrir nuevas perspectivas sobre la memoria y la identidad

Juan Gabriel Vásquez: “El novelista

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

La muestra propone un diálogo entre pasado y presente, donde la experimentación plástica y la memoria autobiográfica se entrelazan. Un recorrido sensorial que invita a descubrir los secretos de su proceso creativo

Miguel Betancourt: la infancia borrada

Damián Mahler, en un concierto junto a la Orquesta y el Coro Nacional de Música Argentina

El Auditorio Nacional será testigo de un recorrido por el universo creativo de Damián Mahler, con la participación especial de Mariano Taccagni, Facundo Mazzei y María Álvarez de Toledo

Damián Mahler, en un concierto
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perdiste guachín”: tres policías de

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

¿Fin del crédito hipotecario?: por la suba de tasas, el sector inmobiliario advierte que están cayendo los préstamos

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

El gobierno de Kicillof exigió fondos para las provincias antes de que Milei presente el presupuesto

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Turquía: un tribunal

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

Medvedev dijo que aplicar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados a 14 años de prisión por matar a su recién nacido

El Banco de Francia cree que la crisis política afectará el crecimiento económico

Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos por más de USD 10.000 millones durante la visita de Trump

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”