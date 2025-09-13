Cultura

El mercado del arte ante la prueba de la percepción, entre una narrativa de crisis y la realidad de los datos

Las recientes subastas en Nueva York revelan una brecha entre el pesimismo mediático y la solidez del sector. “Hay menos euforia, pero no estamos en ruinas”, afirma una especialista

El interés por el arte
Las recientes fluctuaciones en el mercado del arte han generado una oleada de titulares que anuncian un panorama sombrío, aunque los datos disponibles no siempre respaldan tales afirmaciones. En los últimos meses, la cobertura mediática sobre el mercado del arte ha estado marcada por un tono pesimista, con informes que sugieren una desaceleración significativa y una posible crisis inminente. Sin embargo, un análisis detallado de las cifras y de las declaraciones de expertos revela una realidad más matizada.

Durante la temporada de subastas de primavera en Nueva York, varios medios especializados y generalistas publicaron artículos que advertían sobre una caída en las ventas y una disminución del entusiasmo de los coleccionistas. Según la web especializada ARTnews, la narrativa dominante en la prensa ha sido la de un mercado en declive, con titulares que enfatizan la reducción de los precios y la menor cantidad de obras vendidas en comparación con años anteriores. Esta percepción se ha visto reforzada por la cobertura de subastas en las que algunas piezas de alto perfil no alcanzaron sus estimaciones o quedaron sin comprador.

No obstante, los datos recopilados muestran que, si bien hubo una disminución en el volumen total de ventas respecto a temporadas anteriores, el mercado no experimentó un colapso generalizado. De hecho, las casas de subastas lograron vender un porcentaje considerable de los lotes ofrecidos, y varias obras alcanzaron precios elevados, superando las expectativas de los especialistas. Esta aparente contradicción entre la cobertura mediática y los resultados reales ha llevado a algunos analistas a cuestionar la tendencia a magnificar los aspectos negativos del mercado.

La volatilidad económica y la
Georgina Adam, reconocida periodista y analista del sector, explicó que “el mercado del arte siempre ha sido cíclico, y las correcciones son parte natural de su funcionamiento”. Adam subrayó que, aunque existen señales de enfriamiento, no se puede hablar de una crisis estructural. “Hay menos euforia que en años anteriores, pero eso no significa que el mercado esté en ruinas”, afirmó.

Por su parte, Noah Horowitz, director ejecutivo de Art Basel, señaló que “la cobertura negativa puede tener un efecto amplificador, generando una percepción de crisis que no necesariamente se corresponde con la realidad de las transacciones”. Horowitz destacó que, a pesar de la cautela de algunos compradores, el interés por el arte contemporáneo y moderno se mantiene sólido, y las ferias internacionales continúan atrayendo a un público global.

Varias obras de artistas consagrados
El informe de ARTnews también recoge la opinión de Clare McAndrew, economista especializada en el mercado del arte, quien indicó que “los datos muestran una desaceleración, pero no un desplome”. McAndrew precisó que “el valor total de las ventas ha bajado respecto a los picos recientes, pero sigue siendo considerable en términos históricos”, según sus declaraciones.

Entre los factores que han influido en la percepción negativa se encuentran la volatilidad económica global, la incertidumbre geopolítica y los cambios en los hábitos de consumo de los coleccionistas. Sin embargo, los expertos consultados por ARTnews coinciden en que estos elementos no han provocado una retirada masiva del mercado, sino una mayor selectividad y prudencia en las adquisiciones.

El interés por el arte
En este contexto, la cobertura mediática juega un papel relevante en la formación de expectativas. Como señaló Georgina Adam a ARTnews, “los titulares alarmistas pueden desalentar a los compradores y vendedores, creando un círculo vicioso que afecta la confianza en el mercado”. Esta dinámica ha llevado a algunos observadores a pedir una aproximación más equilibrada y basada en datos verificables.

A pesar de la narrativa de crisis, las subastas de primavera en Nueva York generaron ventas por más de USD2.000 millones, una cifra que, aunque inferior a la de años anteriores, demuestra la resiliencia del sector. Además, varias obras de artistas consagrados y emergentes establecieron nuevos récords, lo que indica que el interés por el arte de calidad sigue vigente.

En definitiva, el análisis de ARTnews sugiere que, si bien el mercado del arte atraviesa una fase de ajuste, la situación dista de ser catastrófica. Los expertos consultados insisten en la necesidad de interpretar los datos con cautela y evitar conclusiones precipitadas basadas únicamente en la cobertura mediática más pesimista.

[Fotos: REUTERS/Marleen Kaesebier; REUTERS/Kylie Cooper]

