Cultura

Revolución en la National Gallery de Londres: por primera vez incluirá arte moderno

El emblemático museo británico fundado en 1824, sumará una nueva ala y una colección permanente cuya construcción será solventada por unos 510 millones de dólares recibidos en donaciones

Cambios en la Galería Nacional de Londres: por primera vez incluirá arte moderno (Foto: REUTERS / Isabel Infantes)

La Galería Nacional de Gran Bretaña anunció el martes que utilizará una suma de 375 millones de libras (510 millones de dólares) en donaciones para abrir una nueva ala que, por primera vez, incluirá arte moderno.

Fundada en 1824, la galería ha reunido una colección que abarca siglos de pinturas occidentales de artistas como Leonardo da Vinci, JMW Turner y Vincent van Gogh, pero casi nada creado después de 1900. La era moderna ha quedado en manos de otras galerías, incluida la Tate Modern de Londres.

Esta situación cambiará cuando la galería inaugure una nueva ala que se construirá en un terreno junto a su sede en Trafalgar Square, actualmente ocupado por un hotel y oficinas. Habrá un concurso de arquitectura para elegir el diseño.

La galería de la Plaza Trafalgar de Londres explicó que el financiamiento incluye las dos mayores donaciones jamás reportadas por un museo o galería (Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa)

La galería de la Plaza Trafalgar de Londres explicó que el financiamiento incluye las dos mayores donaciones jamás reportadas por un museo o galería. Recibió 150 millones de libras (204 millones de dólares) de la fundación Crankstart, creada por el inversor de Silicon Valley Michael Moritz y su esposa, la escritora Harriet Heyman, y la misma cantidad del Julia Rausing Trust, dirigido por Hans Rausing, heredero de Tetra Pak.

El director de la Galería Nacional, Gabriele Finaldi, señaló que el objetivo es “ser el lugar donde el público del Reino Unido y los visitantes de todo el mundo puedan disfrutar de la mejor colección de pinturas del mundo, desde la época medieval hasta la nuestra, en un entorno arquitectónico magnífico”.

Fundada en 1824, la galería ha reunido una colección que abarca siglos de pinturas occidentales de artistas como Leonardo da Vinci, JMW Turner y Vincent van Gogh, pero casi nada creado después de 1900 (Foto: REUTERS / Dylan Martinez)

La galería indicó que construirá su colección de obras posteriores a 1900 en colaboración con Tate, que posee las principales colecciones de arte británico e internacional posterior a 1900 en el Reino Unido.

La directora de la Tate, Maria Balshaw, expresó que la organización espera trabajar de forma conjunta con la Galería Nacional en préstamos, experiencia curatorial y conservación para apoyar el desarrollo de sus nuevas exhibiciones.

Fuente: AP

