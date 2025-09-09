La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

Piñeiro construye el personaje de un candidato de la "nueva política" y Sbaraglia lo interpreta.

Cansados de la vieja política. Así decían estar los protagonistas de Las maldiciones, la novela que Claudia Piñeiro publicó en 2017 y que traía un argumento que cada tanto vuelve. Un hombre “cansado-de-la-vieja-política” que se propone redirigir los destinos de sus conciudadanos. Y que se apoya en un asesor de extrema confianza, experto en marketing. ¿Suena conocido? Suena a muchas cosas, no hay que olvidar la fecha: salió en 2017. Y algo central: las maldiciones del título tienen que ver con la Provincia de Buenos Aires.

Entonces era empresario- se acercaba a Mauricio Macri. Piñeiro decía que no, que era ficción, que en todo caso su personaje -Fernando Rovira- le recordaba a otro empresario-político. El partido, en la ficción, se llama Pragma.

El punto es que en esa novela -que este jueves se estrena como miniserie en Netflix- el proyecto era dividir en dos ese enorme distrito electoral que es la provincia y gobernar una parte. Pero debe tener en cuenta la maldición que dice que quien estuvo al frente de esa Provincia nunca llegará al Sillón de Rivadavia. Esto es lo que le cuentan a una periodista de ficción dos personajes llamados Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, a quienes Piñeiro entrevistó en la realidad. Una maldición que hizo una bruja, “la Tolosana”, le dicen.

Alguien dirá que se trata de la vieja antena de Claudia Piñeiro para captar la realidad, que justo la serie se estrena a días de que Buenos Aires cobrara una especial relevancia política. Sin embargo, quienes no sepan nada del libro no advertirán lo oportuno del estreno: en la serie -que dirige Daniel Burman y protagonizan Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner y Monna Antonópulos- la acción transcurre en una provincia del norte argentino.

Piñeiro decía, en su momento, que había escrito esta novela como una añoranza, justamente, de una política menos pragmática y más cargada de ideología. Y que había pensado en esto cuando vio a su pareja llorar frente a un discurso de Raúl Alfonsín. Su pareja, hay que decirlo, es Ricardo Gil Lavedra, que fue el fiscal más joven del Juicio a las Juntas, secretario del Interior con Alfonsín, ministro de Justicia con De la Rúa: un radical.

En la novela, el político va a contratar a un chico joven, Román, como secretario y le va a pedir una de esas cosas que no se le piden a nadie y que tienen que ver con su vida privada. También para eso va a consultar a su equipo de asesores.

“La relación entre la política y la literatura es absoluta. Y a los políticos hoy alguien les construye el personaje también, ¿no? Pero se los construye desde el marketing", decía Piñeiro en 2017.

“Añoramos la ideología”, decía en ese momento. ¿Qué pasó, cómo cambiaron las cosas desde entonces? Piñeiro habló de esto con Infobae.

-¿Qué cambió entre el momento de la escritura del libro y éste? Entonces muchos lo leyeron como la “nueva política” que, se entendía, encarnaba el macrismo...

-Bueno, creo que cambió mucho el país desde cuando escribí la novela. Entonces, habían aparecido ciertos políticos que venían más del mundo empresarial, pero nada que ver con el estilo del actual presidente. Me refiero más a Mauricio Macri o a Francisco De Narváez, que claramente venían del mundo de los empresarios y armaban sus partidos políticos. Y escribí en ese contexto. Sobre todo, teniendo en cuenta esto de la maldición, ahora se pierde en la serie, pero que tiene que ver con que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente de la República.

-¿Qué pensaste sobre eso? ¿Y cómo lo vinculás al presente, cuando el gobernador suena para candidato a presidente?

-En ese momento la gobernadora era María Eugenia Vidal, con lo cual podía ser que la maldición se rompiera porque era una mujer y no un varón, pero no se rompió y ahora nuevamente estamos en un escenario en el cual parecería que el gobernador de la provincia de Buenos Aires podría ser presidenciable así que también estamos en un momento muy distinto con respecto a la presidencia y en un momento en el que nuevamente hay una posibilidad de romper la maldición del cine veremos que sí se ve.

-Tu personaje tiene temas personales importantes. ¿Cuánto se cruza lo personal en las decisiones políticas? Las frustraciones, los rechazos... u otras circunstancias?

-A algunos políticos se les cruza mucho y a otros se les cruza menos, pero yo creo que naturalmente debes tender a que se te crucen y si tenés alma de estadista lo podés solucionar.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, yo entrevisté para un guion a las hijas de Alfonsín y ellas me contaban que, aunque la ley de divorcio se aprobó durante el gobierno de Alfonsín, él estaba absolutamente en contra del divorcio. Una de ellas me dijo que recién se pudo divorciar cuando el padre ya se había muerto, porque no se animaba a enfrentarlo con una situación así. ¿Y qué les decía? “En mi casa, en mi familia, el matrimonio es para toda la vida. Ahora, yo no voy a impedir que una persona que se quiera divorciar, se divorcie”. Entonces, eso es un estadista, alguien que no pone sus ideas personales por encima del bien común. Son pocos. En la Argentina, muy pocos.

-Sos de opinar y tomar posiciones, a veces difíciles. Venís de una familia con ideas políticas marcadas. ¿Cómo vivís eso hoy y cuánto se cruza con tu literatura?

-A mí me interesa mucho la política y me interesa mucho pensar cuestiones políticas, pero eso no quiere decir que me interese lo partidario, nunca pertenecí a un partido político. Los de un lado piensan que soy determinada cosa y los del otro piensan que soy determinada otra, simplemente porque critico cuando me parece que hay que criticar y apoyo cuando me parece que hay que apoyar, independientemente del partido político. Entonces, según lo que ven, te dicen: “ah, sos kuka” o “ah, sos antikuka”. Yo no tengo un partido con el cual me referencie totalmente, me gustan algunas cosas de algunos, me gustan otras de otros, no me gustan cosas de algunos, no me gustan cosas de otros, pero sí me interesa la política, que la vida de todos nosotros mejore haciendo política, creo en la política. Me da pena que haya tanta gente hoy que no cree en la política, pero bueno, son los tiempos. Y yo trato de que no se cruce con la literatura en cuanto a que los personajes tienen que tener su propia vida, que tienen que ser independientes del autor. Ahora, elegís contar una historia y no otra; hay millones de historias que uno puede contar y por algo elige contar una y ahí yo creo que es como inevitable en esa elección decir: “bueno, lo elijo quizás por cuestiones muy personales y sí, ahí se cruza la política, pero vuelvo a decir otra vez: tiene más que ver con intereses y no tiene nada que ver con lo partidario.