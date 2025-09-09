Cultura

“El secreto de Azucena”: cuando un grupo de gauchos mató a 36 personas a sangre fría

La nueva novela de época de Gabriela Exilart desnuda un episodio de la historia argentina que muy pocos conocen. Hay lucha y conflicto, pero también amor, misterio y revelaciones inesperadas que acompañan la trama

Susana Mitchell

Por Susana Mitchell

Guardar
“El secreto de Azucena”, la
“El secreto de Azucena”, la novela de época de Gabriela Exilart

“¡Vamos, que este también es vasco! Azucena despertó a causa de los alaridos, no sabía dónde estaba. (…) Se levantó de un salto y se asomó a una de las ventanas. Lo que tenía ante ella era un espectáculo dantesco que no lograba encajar. Se dijo que era una pesadilla y se obligó a despertar, pero por más que se esforzaba, todo estaba allí: una jauría humana descargaba cuchilladas contra cualquier cuerpo que se movía. Vio caer al petisero, a uno de los peones, a un faenador y así sucesivamente. Ramona apareció en el comedor, alertada por el infierno de afuera. ¡Hay que trabar las puertas! Y empezó a mover los muebles.”

book img

El secreto de Azucena

Por Gabriela Exilart

eBook

$8,99 USD

Comprar

El secreto de Azucena (Penguin Random House, 2025), de Gabriela Exilart, se lanzó al mercado hace un mes y narra uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia, ocurrido en la localidad bonaerense de Tandil, el 1° de enero de 1872: la masacre de Tata Dios, cuando un grupo de gauchos argentinos asesinó, a sangre fría, en plena madrugada del Año Nuevo, a 36 personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Y lo hicieron como poseídos y sin piedad. Y es este suceso escalofriante y olvidado lo que la escritora rescata para construir una novela poderosa donde el campo, las mujeres y la época le dan vida a una ficción llena de coraje y memoria.

¿Y Azucena?

Azucena Caballero, es la protagonista principal de la obra de Exilart. Es diferente a todas las de su tiempo: no se deja mandar, rebelde y contestataria, es todo lo contrario de lo que está bien para una chica de aquellos años.

La vida de la mujer en el campo, a fines del 1800, era la de la señora sumisa, casta y pura, que se tenía que casar, tener hijos y hacer las cosas de la casa y pará ahí. Pero Azucena era un terremoto al lado de todas ellas y eso le da al relato una musicalidad única. Es fría, no le gustan los chicos y cero correcta. Y eso le trae problemas varios, pero, obviamente, le importa un bledo. Ella sigue y se lleva todo puesto. Hasta que no.

Aquella madrugada del 1° de enero le cambia la vida para siempre: tuvo que hacerse cargo de su sobrina Ani, ahora huérfana, también de los campos, de su papá enfermo y hacer frente a una realidad violenta y hostil, en especial con las mujeres y los inmigrantes.

Gabriela Exilart (Diego Barbatto)
Gabriela Exilart (Diego Barbatto)

“Lloró hasta que se le empañó la vista. Lloró por su hermana, muerta tan joven, y con quien no había tenido la mejor relación, lloró por su madre, también muerta, esa madre que no había sabido guiarla ni comprenderla en su noche más oscura. Lloró por Ani, tan sola y desamparada como ella. Por su padre postrado, atrapado en un cuerpo inútil y una mente lúcida. Su padre a quien notaba enojado en su decisión de volver a la estancia; no entendía de su actitud. Lloró incluso por Julián, quien a su manera había tratado de ayudarla y a quien ella nunca pudo agradecer la discreción. Pero su llanto mayor fue para ese amor al que ni nombre pudo ponerle.”

Basado en hechos reales

El secreto de Azucena nació en 2019 cuando el escritor argentino Juan Basterra le regaló su libro Tata Dios, dice la novelista durante una entrevista con Infobae Cultura. Confiesa que no lo leyó inmediatamente, pero el tema le quedo dando vueltas en la cabeza. Y puede ser. Porque es sabido que Exilart ya tiene en sus antecedentes un par de novelas anteriores basadas en hechos trágicos nacionales como las masacres de Napalpí en Chaco y de Oberá en Misiones. Así las cosas, luego de un tiempo lo buscó y lo leyó. Y al hacerlo se dio cuenta que tenía en sus manos la oportunidad de transformar aquella crónica de Basterra en una historia novelada.

Asegura que la investigación no fue fácil dado que la disponibilidad de documentación era casi inexistente y el hecho histórico estaba como arrumbado en algún rincón del que nadie sabía o hablaba. Como sea, revolvió cielo y tierra y pudo conseguir – al fin- algunos libros usados que hablaban de aquel episodio sangriento del lugar. Y a diferencia de otros sucesos similares, el de Tandil no tuvo relación con el gobierno de turno sino más bien con los criollos locales.

book img

Pulsión

$10,99 USD

Comprar
book img

Con el corazón al sur

$8,99 USD

Comprar
book img

Los hijos de la cosecha

$7,49 USD

Comprar
book img

El vuelo de la libélula

$9,99 USD

Comprar
book img

Éramos familia

Gratis

Descargar
book img

En la arena de Gijón

$8,99 USD

Comprar
book img

Por la sangre derramada

$10,99 USD

Comprar
book img

Napalpí

$8,99 USD

Comprar

La cosa fue así: en su temor por la avanzada de los inmigrantes y su floreciente poder económico y político, un grupo de paisanos lugareños, alentados por un gaucho “sanador y profeta”, perpetuaron la peor matanza del momento. El famoso Tata Dios, un tipo rarísimo, mitad campechano mitad demonio, se llamaba Gerónimo Solané y había llegado hasta la localidad del crimen a través del estanciero Ramón Rufo Gómez, con la intención de atender a su esposa que tenía migrañas. Final que el personaje este se había hecho fama de curandero y eso le valió la confianza de muchos. Pero, tal como cuentan los hechos, también fue el principio del fin de él mismo y de los pobres inocentes que murieron asesinados.

¿Y cuál es el secreto de Azucena? No puedo contar nada. Pero si decirles que la trama de la novela gira en torno de un secreto familiar. Esa verdad oculta condicionará los pasos de Azucena y eso impactará también en el resto de los personajes. Guardar un secreto por años no es gratis, y solo puedo adelantarles que es grave.

¿Quién es Gabriela Exilart?

Gabriela Exilart es marplatense, escritora, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinadora de talleres de escritura. Lleva publicadas más de 10 novelas: El susurro de las mujeres, Los hijos de la cosecha y Pulsión, entre otras. Recibió varios premios y en octubre 2022 fue declarada Vecina destacada por la Municipalidad de General Pueyrredón por su aporte a la Cultura.

Temas Relacionados

Gabriela ExilartbajalibrosTata Diosliteratura

Últimas Noticias

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

El título del libro alude a que, por un supuesto conjuro, quien gobierne ese territorio no llegará a la presidencia. La serie, en cambio, transcurre en el norte. Aquí, la escritora cuenta cómo se vincula con la política

Infobae

Luciana Lamothe sorprende con una exposición secreta en un lavadero abandonado

Detrás de una puerta discreta, la artista argentina presenta “Deshabitar”, una intervención artística que dialoga con la historia y la materialidad del Microcentro porteño

Luciana Lamothe sorprende con una

La Orquesta Filarmónica de Qatar debuta en el Teatro Colón con un show que une dos mundos musicales

El primer coliseo argentino recibirá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Qatar, que llega con un repertorio que fusiona lo mejor de la música argentina y de Oriente Medio en una noche histórica

La Orquesta Filarmónica de Qatar

Concluyó una nueva edición del BorgesPalooza: “La cultura no es privilegio, es un derecho”

Tras una semana en la que bares, cafés, museos, calles y redes sociales se transformaron en escenarios para celebrar la obra de Jorge Luis Borges, llegó a su final la séptima edición del ciclo dirigido por Daniel Mecca

Concluyó una nueva edición del

Murió Christoph von Dohnanyi, maestro de la orquesta alemana

El influyente músico, célebre por su trabajo en la Orquesta de Cleveland y su paso por importantes óperas europeas, es recordado por su impacto internacional y su historia familiar ligada a la resistencia

Murió Christoph von Dohnanyi, maestro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajo presión, el Gobierno evitó

Bajo presión, el Gobierno evitó intervenir en el dólar y analiza los próximos pasos del plan

Fijaron la fecha de una audiencia clave para “La Toretto” y está cada vez más cerca del juicio por matar a un motociclista en La Plata

Encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en Mendoza y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Tragedia en Córdoba: un operario murió al caer de un hidroelevador en Villa Amancay

Planeaban un hacer un boquete para robar un banco en Escobar y fueron descubiertos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

Luciana Lamothe sorprende con una exposición secreta en un lavadero abandonado

Un barco de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza sufrió daños en Túnez: las autoridades descartaron un ataque con dron

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Estados Unidos mantiene la presión sobre el juez del Tribunal Supremo de Brasil que encabeza el proceso contra Bolsonaro

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”