Cultura

Juliette Binoche, Collin Farrell y Matt Dillon, estrellas internacionales del Festival de San Sebastián

La competencia cinematográfica que comenzará el 19 de septiembre tendrá un jurado presidido por el director español J. A. Bayona y premios honoríficos para la productora Esther García y la actriz Jennifer Lawrence

Guardar
Festival de San Sebastián
Festival de San Sebastián

Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell y Charlotte Rampling son algunas de las estrellas que pisarán la alfombra roja de la 73.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial estará presidido por el director español J. A. Bayona y se realizará del 19 al 27 de septiembre.

Estas presencias han sido confirmadas en la rueda de prensa que han ofrecido el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y la directora de Comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anucita, para anunciar los últimos detalles del festival que comienza el viernes 19.

El director J.A. Bayona presidirá
El director J.A. Bayona presidirá el jurado de la Sección Oficial en la 73.ª edición del Zinemaldia

Además de los Premios Donostia que han correspondido a la productora Esther García y a la actriz Jennifer Lawrence, se desplazarán a San Sebastián para presentar sus propuestas los cineastas Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Hasan Hadi, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Jafar Panahi, Raoul Peck, Joachim Trier o Rebecca Zlotowski.

Dentro de la Sección Oficial, el director Edward Berger y los actores Colin Farrell y Fala Chen acuden con Ballad of a small player; la directora Claire Denis junto con Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth con Le cri des gardes, y Juliette Binoche presentará su debut como directora, In-I in motion.

Juliette Binoche debuta como directora
Juliette Binoche debuta como directora en el Festival de Cine de San Sebastián

El Festival contará además con la presencia de una amplia representación del cine latinoamericano con nombres como los directores Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Milagros Mumenthaler, Dominga Sotomayor, Fernando Eimbcke, Marcelo Gomes y María Clara Escobar.

No faltará una nutrida muestra del panorama del cine español y la familia Flores casi al completo arropará a Isaki Lacuesta y Elena Molina en la presentación del filme Flores para Antonio, mientras el actor Eduard Fernández recogerá el Premio Nacional de Cinematografía.

El certamen contará con una
El certamen contará con una destacada presencia de cine latinoamericano y español en su programación. Entre quienes dirán presente, está Dolores Fonzi (foto)

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por el cineasta español J.A. Bayona, que ya estuvo en la Sección Oficial del festival con Lo imposible y Un monstruo viene a verme y que ganó el Premio del Público Ciudad de Donostia 2023 con La sociedad de la nieve.

Estará acompañado por la cineasta portuguesa Laura Carreira, premiada con la Concha de Plata a la mejor dirección por On Falling (2024); la directora estadounidense Gia Coppola; la actriz Zhou Dongyu; la cantante e intérprete argentina Lali Espósito; el actor británico Mark Strong, y la francesa Anne-Dominique Toussaint.

Fuente: EFE

[Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier; Europa Press; Helena Margarit Cortadellas]

Temas Relacionados

Festival de Cine de San SebastiánCineEspañaJuliette Binoche

Últimas Noticias

¿Se escribe a a contrapié o contra pie? La RAE aclara la polémica

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

¿Se escribe a a contrapié

La convocatoria de Julio Bocca en Instagram para traer a Marianela Núñez al Teatro Colón suma y sigue

El desafío es llegar a un millón de seguidores para que la bailarina argentina, estrella del Royal Ballet de Londres, protagonice “Onegin” durante la primera quincena de octubre

La convocatoria de Julio Bocca

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

El director de “Terminator” y “Titanic”, realiza un diagnóstico del estado del cine en la era del streaming. “El negocio está en declive, los presupuestos no alcanzan y todo empieza a parecer mediocre”, afirma

James Cameron: “Soy un humilde

¿Maquiavelo tenía razón? El libro que separó moral y política

“Nada más importante que el poder”, dice Miguel Pichetto sobre el tratado “El príncipe”. Pablo Avelluto condensa su mensaje: “No hay ética sin eficacia”. El politólogo Miguel de Luca da una clave y Pablo Semán dice que se lo entiende mal. puede descargar gratis desde Bajalibros

¿Maquiavelo tenía razón? El libro

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

Clare Carlisle presenta una oportunidad para indagar sobre una existencia más noble, trascendiendo los límites del día a día

La trascendencia, para principiantes: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elisa Carrió y la Coalición

Elisa Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

El operativo de seguridad en Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados y 7 deudores alimentarios

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

La esperanza de vida en el mundo se está estabilizando y no llegará a los 100 años

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

INFOBAE AMÉRICA
El desarrollo cerebral posnatal y

El desarrollo cerebral posnatal y la socialización temprana: claves evolutivas en la comunicación vocal de los primates

La historia del joven faraón que con una jugada militar inesperada convirtió a Egipto en superpotencia

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

TELESHOW
Marcela Tauro contó la insólita

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson