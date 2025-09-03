Cultura

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

Tras siete años de pausa en vivo, la banda británica se presentará en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín entre noviembre y diciembre de este año

Por Maria Sherman

Videoclip de la canción "Paranoid Android" de Radiohead, del disco "Ok Computer" (1997)

Después de un verano boreal definido por la reunión de Oasis, otra querida banda de rock británico está lista para regresar al escenario en vivo: Radiohead. La agrupación, compuesta por el vocalista Thom Yorke, el guitarrista/tecladista Jonny Greenwood, el guitarrista Ed O’Brien, el bajista Colin Greenwood y el baterista Phil Selway, tiene 20 conciertos programados en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, en noviembre y diciembre. Actuarán cuatro noches en cada ciudad.

Radiohead se presentó por última vez en 2018, en apoyo de su último álbum, A Moon Shaped Pool, publicado en2016. No está claro si la banda está preparando un nuevo lanzamiento de material original, pero a principios de este mes, anunciaron un nuevo álbum en vivo, Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009, que llegará el 31 de octubre.

Anuncio oficial de la gira
Anuncio oficial de la gira europea de Radiohead, con cuatro shows en cada una de las cinco ciudades europeas en las que se presentará

“El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de 7 años, se sintió realmente bien tocar las canciones nuevamente y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedan asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, señaló Phil Selway.

El registro para obtener entradas comienza este viernes en la web radiohead.com y estará abierto durante 60 horas. La venta regular de entradas comenzará una semana después, el lunes 15 de septiembre.

En estos años desde su última actuación en vivo, los miembros de Radiohead han estado ocupados. El proyecto de art rock de Yorke y Jonny Greenwood, The Smile, ha lanzado tres álbumes. Colin Greenwood se unió a la banda en vivo de Nick Cave. O’Brien lanzó su álbum debut en solitario, Earth en 2020 y en 2023, Selway publicó su tercer álbum en solitario, Strange Dance.

Fuente: AP

