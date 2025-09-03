John Singer Sargent deslumbra en París: cómo es la exposición del maestro del retrato en el Museo de Orsay

Detalle de “El jaleo" (1882), de John Singer Sargent

El museo de Orsay presentará una exposición monográfica dedicada a John Singer Sargent, uno de los pintores estadounidenses más influyentes del siglo XIX, que se realizará en París del 23 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

La muestra, en conmemoración del centenario de la muerte del artista, incluirá más de 90 obras, entre ellas piezas nunca vistas anteriormente en Francia y préstamos excepcionales de importantes museos estadounidenses.

Este evento representa una oportunidad única para el público francés de apreciar la magnitud de un creador cuya obra, aunque célebre en Estados Unidos, sigue siendo poco conocida en el país donde se formó.

Sargent y su desconocimiento en Francia

La exposición, titulada “John Singer Sargent. Éblouir Paris”, se desplegará en las salas del museo de Orsay, institución que solo posee cinco obras del artista en su colección permanente. Entre las piezas destacadas se encuentran préstamos de museos de Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Boston.

El recorrido permitirá descubrir la etapa parisina de Sargent, quien llegó a la capital francesa a los 18 años, forjó su estilo y estableció una red de contactos en el ambiente artístico de la Tercera República.

La exhibición marca la primera monografía dedicada a Sargent en Francia, país donde, a pesar de su formación y de la importancia de su trabajo, el pintor permanece relativamente desconocido para el gran público.

"Las hijas de Edward Darley Boit”, de John Singer Sargent

Una figura central en la pintura estadounidense

John Singer Sargent, nacido en 1856 y fallecido en 1925, se considera una figura clave de la pintura estadounidense de finales del siglo XIX. Su fama en Estados Unidos contrasta con el reconocimiento limitado en Francia, aunque fue en París donde consolidó su carrera y creó varias de sus obras más emblemáticas.

El museo de Orsay destaca el “sentido de misterio y sensualidad” en la producción de Sargent, junto a su “formidable habilidad técnica” y la “seguridad provocadora” de sus modelos, rasgos que fascinaron a público y crítica en su época.

Obras emblemáticas y préstamos inéditos

Entre las obras más destacadas de la exposición figura “La Carmencita”, el primer cuadro de Sargent adquirido por una institución francesa en 1892, y “Les Filles d’Edward Darley Boit”, procedente del Museum of Fine Arts de Boston, que regresa a París por primera vez desde finales del siglo XIX. Además, se mostrarán piezas inéditas, como un retrato de Winaretta Singer Scey-Montbéliard, conservado en una colección privada y sin exponer desde 1889.

El escritor Henry James, contemporáneo y amigo del pintor, sostuvo en 1883 acerca de Sargent: “El artista ofrece el espectáculo extrañamente inquietante de un talento que, al inicio de su carrera, ya no tiene nada que aprender”.

París y la evolución artística de Sargent

El contexto histórico y artístico en el que Sargent desplegó su obra resulta fundamental para comprender su evolución. Tras su llegada a París, el joven pintor estudió con Carolus-Duran, uno de los retratistas más cotizados por la alta sociedad de la época.

Entre 1874 y 1884, Sargent se integró en el mundo artístico parisino, dominado por el naturalismo y el impresionismo. Aunque no retrató la vida cotidiana de la ciudad, creó paisajes inspirados en sus viajes por Europa y el norte de África, así como escenas de género que integran el exotismo con una atmósfera enigmática y sensual, según el museo de Orsay.

El escándalo de “Madame X” y su repercusión en la carrera de Sargent ocupan un lugar central en la exposición del museo de Orsay

“Madame X”, el escándalo parisino

Un capítulo esencial de la exposición estará dedicado al célebre retrato de “Madame X” (Madame Pierre Gautreau), considerada la “Mona Lisa” del arte estadounidense en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Esta obra, realizada en 1884, provocó un escándalo en el Salón de París por la postura y la palidez de la modelo, junto al detalle de una tira del vestido caída, que el artista modificó para calmar las críticas. Este episodio significó un punto de inflexión en la carrera de Sargent y evidenció los retos sociales y estéticos del retrato en la Francia de finales del siglo XIX.

La próxima exposición en el museo de Orsay supone una ocasión excepcional para sumergirse en la obra de Sargent y descubrir el París artístico de su tiempo, con la promesa de una experiencia visual y cultural inolvidable.