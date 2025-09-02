Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

BUGONIA | Tráiler Oficial

Cuando Emma Stone debutó con un corte pixie castaño en los Globos de Oro el pasado enero –“¡su corte de pelo más corto!”, afirmaba sin aliento un artículo de Allure-, su peinado cosechó tanta prensa como los propios premios.

¿Qué opinaba todo el mundo? ¿A favor? ¿En contra? Superchic, ¿no? ¿Podríamos cualquiera de nosotros, simples mortales, copiar su look sin ESA CARA? ¿Y por qué lo había hecho?

Los detectives de Internet ya lo habían averiguado, en parte. Cada vez que había sido fotografiada en otoño de 2024, llevaba una gorra, que casualmente fue cuando estaba rodando Bugonia, su última colaboración con su director de Poor Things y The Favourite, Yorgos Lanthimos. Seguramente, especularon los fans, debía de haberse afeitado la cabeza para el papel. También se la había visto en el Festival de Cine de Nueva York con una peluca.

Pero no fue hasta el jueves por la mañana, durante las primeras proyecciones de Bugonia en el Festival de Cine de Venecia, cuando supimos por qué se afeitó la cabeza.

El cambio de look de Emma Stone está vinculado a su papel en 'Bugonia', dirigida por Yorgos Lanthimos

De hecho, es un espóiler. Estás avisado.

En Bugonia, se supone que los alienígenas tienen un pelo muy fuerte. Y toda la premisa de Bugonia es que Stone puede ser un alienígena. Vamos a discutirlo.

Basada libremente en la película de ciencia ficción surcoreana de 2003 ¡Salvemos el planeta verde!, la última película de Lanthimos es un thriller sociopolítico de secuestros que enfrenta al teórico de la conspiración apicultor de Jesse Plemons con la ejecutiva de sangre fría de Stone. Stone interpreta a Michelle Fuller, la antisocial y estricta directora ejecutiva de Auxolith Corp, una empresa farmacéutica con una cultura de trabajo supuestamente utópica que es claramente una máscara para algo nefasto. Sin que ella lo sepa, se ha ganado la ira del Teddy de Plemons, un empleado de fábrica de bajo nivel que forra las ventanas de su casa con papel de aluminio. Ha estado probando ideologías –izquierdista, marxista, alt-right, “alt-left”– con su joven e impresionable primo Don (el recién llegado Aidan Delbis) desde que su madre (Alicia Silverstone) entró en coma tras probar un fármaco experimental para curar la adicción a los opiáceos, fabricado por, ninguna sorpresa, Auxolith. Su director ejecutivo, sospecha Teddy, debe de ser un alienígena empeñado en destruir la humanidad y el planeta. Así que planea algo funesto.

Lo que nos lleva de nuevo al pelo: por lo que a Teddy respecta, tiene que desaparecer. (Está en el tráiler, amigos.)

'Bugonia' revela que Stone se rapó la cabeza para interpretar a una posible alienígena en la trama

Lanthimos insistió en que todo el afeitado de la cabeza tuviera lugar en la pantalla. Plemons explicó a Vogue que, desde el momento en que lo leyó en el guion, se dio cuenta del enorme compromiso que supondría para Stone y de que la producción tenía que hacerlo bien. “Fue como: ‘Allá vamos: Emily se ha afeitado la cabeza’”, dice Plemons. “Será mejor que lo hagamos bien”. (El nombre de pila de Stone es Emily Jean.)

“¿Fue fácil raparme el pelo?”. dijo Stone, respondiendo a la pregunta que sabía que le iban a hacer en la rueda de prensa de Bugonia. “Es lo más fácil del mundo. Coges la maquinilla y ¡puf! Mucho más fácil que cualquier peinado”. Los entrenamientos de lucha, hacer ejercicio constantemente... esas eran las partes difíciles.

Aunque no tenía ninguna duda sobre la escena en sí, Stone dijo a Vogue que tenía una condición: Afeitar primero la cabeza de Lanthimos. En cuanto se perdió de vista en su caravana, admitió a la revista, rompió a llorar. Le recordó cómo su madre Krista perdió el pelo durante el tratamiento contra el cáncer de mama hace años.

La película es la segunda de Stone con Plemons y Lanthimos y la cuarta en total con el director. En cuanto a las películas juguetonamente nihilistas de Lanthimos, es menos populista que The Favourite y Poor Things, pero quizá un poco más accesible que la perversamente divertida y muy sangrienta Kinds of Kindness. Los observadores de los Oscar en Internet, muchos de los cuales no habían visto la película, empezaron a declarar inmediatamente que éste podría ser el Oscar nº 3 para Stone después de Poor Things. Ella está genial, pero como muchos críticos han señalado, Plemons es la jugada para tu quiniela de los Oscar. (En este papel está mucho más delgado, sudoroso y con la cara más roja de lo que nunca le has visto, con una coleta raída y un uniforme de apicultor cochambroso que prácticamente puedes oler a través de la pantalla.)

Emma Stone sorprendió con un corte pixie en los Globos de Oro, generando especulaciones sobre su nuevo look

También es la película más actual de Lanthimos, quizá de todos los tiempos. Un director farmacéutico desalmado destruye vidas y el medio ambiente mientras pregona la “transparencia” y la diversidad. Su villano secuestrador no es solo un chiflado, sino también un conservacionista y amante de los animales que quiere salvar el mundo... y hace algunas buenas observaciones. “Hay una frase genial en la que Teddy califica la educación universitaria de ‘estafa credencialista para blanquear privilegios’, y está dicha de forma tan convincente que te hace preguntarte: bueno, ¿no es así?”, escribe Ryan Lattanzio, de Indiewire.

“Se sentía muy relevante entonces, y se siente aún más relevante ahora, por desgracia. En todo caso, esta película dice que esto está ocurriendo ahora”, dijo Lanthimos en la rueda de prensa, descartando la idea de que la película sea “distópica”.

“Esto está ocurriendo ahora”, dijo Lanthimos. “La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto. La gente tiene que elegir el camino correcto en muchos sentidos. De lo contrario, no sé cuánto tiempo nos queda... con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las guerras, el cambio climático y la negación de todas estas cosas. Lo insensibles que nos hemos vuelto a todas estas cosas... Esperemos que haga reflexionar a la gente sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo”.

Plemons dijo que su forma de interpretar al personaje era pensar en Teddy como un alma torturada que, en el fondo, sólo quería ayudar. Aunque instintivamente podemos apartar la mirada de las cosas que dan miedo o son difíciles de entender, su trabajo como actor es enfrentarse a ellas directamente. “Existe el riesgo de descartar [a personas como Teddy] como no humanas”, dijo en la rueda de prensa.

Stone interpreta a la directora ejecutiva de una farmacéutica sospechosa, mientras Plemons encarna a un conspiranoico decidido a desenmascararla.

Por eso Stone dice que sigue trabajando con el director, no solo por el ambiente de seguridad que crea en el plató para que ella se ponga a actuar. Sino porque, en esta y en todas sus películas, “hay muchas cosas que reflejan este momento de nuestro mundo, y son divertidas, conmovedoras, jodidas y vivas”, dijo.

Y en lugar del pelo de Stone, el estreno de la película nos ha traído un nuevo tema con el que obsesionarnos.

“¿Cómo sabes que no soy un extraterrestre?” preguntó Stone crípticamente.

Más tarde, un periodista le preguntó si creía en los extraterrestres. Stone respondió sobre el astrónomo Carl Sagan: “Es una de mis personas favoritas de la historia”. Devoró su serie Cosmos y se enamoró perdidamente ”de su filosofía y su ciencia y de lo brillante que parece ser”.

Y continuó. “Y creo que él creería profundamente que la idea de que estamos solos en esta vasta extensión del universo -no que estamos siendo observados, sino que estamos solos aquí fuera- es algo bastante narcisista”.

Entonces levantó el brazo, esbozó una enorme sonrisa e hizo un anuncio: “Así que sí, voy a decirlo. Creo en los extraterrestres. Gracias”.

Fuente: The Washington Post. Fotos: Focus Features, Reuters/ Yara Nardi.