Cultura

Maestría y precisión: cómo un retrato de Goya revela la vida trágica de la marquesa de Lazán

La pintura de 1804, hoy pieza central de la muestra de la Casa de Alba en Málaga, combina lujo en los detalles y un contraste de luces que la convierten en testimonio de una época atravesada por prestigio, tensiones políticas y persecución

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El retrato de la marquesa
El retrato de la marquesa de Lazán, pintado por Goya en 1804, es la pieza central de la exposición en Málaga

El retrato que Francisco de Goya pintó en 1804 de María Gabriela Palafox y Portocarrero, marquesa de Lazán, constituye mucho más que una obra maestra del retrato español. Esta pintura, custodiada en el Palacio de Liria y actualmente pieza central de la exposición “Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba” en Málaga, se ha transformado en símbolo de la compleja y convulsa vida de su protagonista, así como de los avatares históricos que marcaron los últimos años del Antiguo Régimen y el advenimiento del liberalismo en España.

La muestra de la Casa de Alba presenta más de 250 piezas procedentes de los principales palacios de la familia, pero es el retrato de la marquesa el que recibe a los visitantes y da inicio a la narración de los orígenes y alianzas de la aristocracia española.

Los organizadores destacan que la pintura de Goya no solo refleja a una mujer de gran estirpe, sino que anticipa un periodo de cambios sociales y políticos que impactarían profundamente en las élites del país.

El retrato: una obra de arte y un testimonio histórico

La representación de María Gabriela Palafox y Portocarrero fue realizada cuando ella contaba alrededor de veinticinco años. En la pintura, la marquesa aparece de pie, con el brazo derecho apoyado en un sillón cubierto de armiño, mientras que el izquierdo se extiende delicadamente sobre su busto. El vestido de seda blanca bordado en oro, los detalles de su peinado y la luz que incide sobre el rostro perfilan una imagen de elegancia y distinción.

La muestra destaca la vida
La muestra destaca la vida de María Gabriela Palafox y Portocarrero, marcada por la nobleza, la tragedia y la persecución política

Según la Fundación Goya en Aragón, esta composición permite intuir tanto el estatus nobiliario de la protagonista como la técnica del pintor, quien logra transmitir un sutil equilibrio entre cercanía y distancia en la expresión de la retratada.

El contraste entre el fondo oscuro y la figura iluminada, subrayando la firmeza de la personalidad de la marquesa, así como su vinculación con las casas nobiliarias más influyentes del país. El retrato, lejos de limitarse a la representación física, encierra los ecos de una biografía marcada por el prestigio, la tragedia y la polémica política.

María Gabriela Palafox y Portocarrero: nobleza, alianzas y tragedia

Nacida en 1779 en el seno de una ilustre familia —hija del VI marqués de Ariza y VI condesa de Montijo—, María Gabriela se convirtió, tras su matrimonio con su primo Luis Rebolledo de Palafox y Melzi, en marquesa de Lazán.

La unión, autorizada explícitamente por el rey Carlos IV, requería del visto bueno real debido al elevado rango de Grande de España de su esposo. La pareja tuvo tres hijos y disfrutó de protagonismo en la corte, con María Gabriela como dama de la Real Orden de María Luisa y su marido ocupando el cargo de capitán general de Aragón, responsabilidad conseguida tras sus méritos durante la Guerra de la Independencia.

La Casa de Montijo, emparentada directamente con la Casa de Alba, sería eje de distintas alianzas y herencias, consolidando el prestigio de este linaje en los siglos XVIII y XIX.

La Inquisición señaló a la
La Inquisición señaló a la marquesa de Lazán por sus vínculos con ideas jansenistas, una acusación que marcó su vida y anticipó su posterior persecución política. (TV Perú)

De la corte a la cárcel: una vida marcada por la persecución

El devenir político de la España de comienzos del siglo XIX tuvo un impacto directo y demoledor en la vida de la marquesa de Lazán. Durante el Trienio Liberal, posterior al pronunciamiento de Rafael del Riego, la familia fue desplazada del epicentro del poder: el marqués de Lazán perdió su cargo ante Riego, mientras que María Gabriela fue acusada de conspirar contra el régimen constitucional.

La Inquisición, además, la había señalado previamente por defender ideas jansenistas —una orientación teológica heredada de su madre, desterrada en 1805—. La marquesa fue arrestada en 1821 bajo cargos de reunirse con opositores políticos en su residencia.

Según Vanity Fair, la acusación resultó infundada, logrando la marquesa probar su inocencia tras unos días de encarcelamiento. No obstante, las consecuencias para su salud fueron irreversibles.

Este episodio —prisión y marginalización— precipitaría su muerte prematura en junio de 1823, pocos meses antes del regreso de Fernando VII y la restauración de la monarquía absoluta, hechos que pusieron fin al liberalismo y sellaron el destino de muchas familias nobles.

El sufrimiento de la marquesa, su lucha contra el exilio y la represión, así como la desolación de su familia tras su fallecimiento, quedan recogidos en los testimonios contemporáneos y en las investigaciones históricas consultadas por la organización de la exposición.

Temas Relacionados

María Gabriela Palafox y PortocarreroCasa de AlbaFrancisco de GoyaMálagaTrienio LiberalNobleza españolaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Murió Teresa Anchorena, relevante figura de la cultura argentina

Fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, secretaria de Cultura de Buenos Aires, asesora del presidente Raúl Alfonsín y directora del Fondo Nacional de las Artes y el Centro Cultural Recoleta

Murió Teresa Anchorena, relevante figura

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

La muestra curada por Patricia González, directora de Natural Bio Art Gallery, estará abierta del 1 al 12 de septiembre en la sede cultural de la embajada argentina en Italia

El arte argentino conquista Roma

Celeste Cid puso su voz a una versión audiovisual del relato infantil “Así duermen los delfines”

La obra de Verónica y Sofía Wiñazki, publicada el año pasado, regresa potenciada con las imágenes captadas durante la reciente expedición submarina liderada por científicos del Conicet

Celeste Cid puso su voz

El destino de la última casa de Marilyn Monroe genera debate sobre la memoria cultural en Los Ángeles

La icónica residencia donde la diva vivió sus últimos meses podría desaparecer si prospera la demanda de sus actuales dueños, quienes buscan revocar su estatus de monumento histórico

El destino de la última

Cuáles son las 6 ciudades del mundo donde el arte se vive en calles, museos y murales

Desde monumentos emblemáticos hasta intervenciones contemporáneas, cada destino revela un patrimonio vivo donde conviven obras clásicas, vanguardias digitales y tradiciones que se expresan en plazas, avenidas y espacios culturales abiertos

Cuáles son las 6 ciudades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Noah Centineo sorprende con su

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

INFOBAE AMÉRICA
Brasil evalúa aplicar la Ley

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

TELESHOW
El emotivo recuerdo del hijo

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico