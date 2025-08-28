Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Yorgos Lanthimos y Emma Stone a su llegada al Festival de Venecia para presentar la película "Bugonia", este jueves 28 de agosto

El aclamado director griego Yorgos Lanthimos dijo que espera “provocar a la gente” para que piense más sobre la extinción humana en su nueva película Bugonia, una sátira apocalíptica sobre teorías conspirativas y cambio climático protagonizada por Emma Stone.

La película se estrena este jueves en el Festival de Cine de Venecia, donde el director griego y la actriz estadounidense esperan repetir su exitosa fórmula de 2023, cuando obtuvieron el máximo galardón por Pobres criaturas. Stone luego ganó el premio a Mejor Actriz en los Oscar por su papel en la explícita reinterpretación de Frankenstein.

El director Yorgos Lanthimos estrena "Bugonia" en el Festival de Venecia

Bugonia presenta el característico humor absurdo de Yorgos Lanthimos junto con ocasionales escenas de violencia gráfica. Emma Stone interpreta a una poderosa ejecutiva farmacéutica, secuestrada por un par de teóricos de la conspiración convencidos de que ella está destruyendo el mundo como un ser extraterrestre.

“La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto —la gente necesita elegir el camino correcto de muchas maneras. De lo contrario, no sé cuánto tiempo nos queda”, dijo Lanthimos a los periodistas junto a Emma Stone y el coprotagonista Jesse Plemons.

De izq. a der.: Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jess Plemons antes del estreno de "Bugonia"

La película es una “reflexión de nuestra época y, con suerte, provocará que la gente piense en lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo”, añadió. Al ser preguntado sobre su propia opinión acerca de la vida extraterrestre, el realizador dijo que aún estaba “buscando una respuesta”, mientras que Stone declaró: “Yo creo en los extraterrestres”.

La actriz dijo que había sido influenciada por el fallecido astrónomo estadounidense Carl Sagan y su serie de televisión Cosmos. Afirmó que Sagan era “una de mis personas favoritas que han existido”.

“Creo que él creía profundamente que la idea de que estamos solos en esta vasta extensión del universo —no que nos estén observando— es algo bastante narcisista. “Así que sí, lo admito: creo en los extraterrestres”, dijo entre risas.

Fuente: AFP

[Fotos: Yara Nardi/Reuters; Remo Casilli/Reuters]