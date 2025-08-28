Cultura

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

“Bugonia”, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons, explora el miedo colectivo al cambio climático. “La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas”, afirmó el director griego

Por Adam PlowrightyAlexandria Sage

Guardar
Yorgos Lanthimos y Emma Stone
Yorgos Lanthimos y Emma Stone a su llegada al Festival de Venecia para presentar la película "Bugonia", este jueves 28 de agosto

El aclamado director griego Yorgos Lanthimos dijo que espera “provocar a la gente” para que piense más sobre la extinción humana en su nueva película Bugonia, una sátira apocalíptica sobre teorías conspirativas y cambio climático protagonizada por Emma Stone.

La película se estrena este jueves en el Festival de Cine de Venecia, donde el director griego y la actriz estadounidense esperan repetir su exitosa fórmula de 2023, cuando obtuvieron el máximo galardón por Pobres criaturas. Stone luego ganó el premio a Mejor Actriz en los Oscar por su papel en la explícita reinterpretación de Frankenstein.

El director Yorgos Lanthimos estrena
El director Yorgos Lanthimos estrena "Bugonia" en el Festival de Venecia

Bugonia presenta el característico humor absurdo de Yorgos Lanthimos junto con ocasionales escenas de violencia gráfica. Emma Stone interpreta a una poderosa ejecutiva farmacéutica, secuestrada por un par de teóricos de la conspiración convencidos de que ella está destruyendo el mundo como un ser extraterrestre.

“La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto —la gente necesita elegir el camino correcto de muchas maneras. De lo contrario, no sé cuánto tiempo nos queda”, dijo Lanthimos a los periodistas junto a Emma Stone y el coprotagonista Jesse Plemons.

De izq. a der.: Yorgos
De izq. a der.: Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jess Plemons antes del estreno de "Bugonia"

La película es una “reflexión de nuestra época y, con suerte, provocará que la gente piense en lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo”, añadió. Al ser preguntado sobre su propia opinión acerca de la vida extraterrestre, el realizador dijo que aún estaba “buscando una respuesta”, mientras que Stone declaró: “Yo creo en los extraterrestres”.

La actriz dijo que había sido influenciada por el fallecido astrónomo estadounidense Carl Sagan y su serie de televisión Cosmos. Afirmó que Sagan era “una de mis personas favoritas que han existido”.

“Creo que él creía profundamente que la idea de que estamos solos en esta vasta extensión del universo —no que nos estén observando— es algo bastante narcisista. “Así que sí, lo admito: creo en los extraterrestres”, dijo entre risas.

Fuente: AFP

[Fotos: Yara Nardi/Reuters; Remo Casilli/Reuters]

Temas Relacionados

Festival de VeneciaYorgos LanthimosCineUltimas noticias América

Últimas Noticias

Cómo se escriben los nombres de establecimientos y centros educativos: ¿Con comillas o sin comillas?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escriben los nombres

Paolo Sorrentino impacta en Venecia con un drama que pone la eutanasia en el centro del debate

El director italiano estrenó “La Grazia”, una película que explora el dilema ético sobre el derecho a morir. “Espero sirva para volver a centrar la atención en un tema fundamental”, afirmó

Paolo Sorrentino impacta en Venecia

Una novela pegada a un cartel en las calles de Buenos Aires busca que “la lectura vuelva a ser pública”

El escritor Luciano Bellelli recurrió a su experiencia publicitaria y realizó una original intervención para promocionar la edición de su libro “El verano de las gatas peludas”

Una novela pegada a un

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Del 29 al 31 de agosto en Costa Salguero, se presenta una selección de 67 galerías y más de 400 artistas nacionales e internacionales

Arranca arteba, la feria de

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

En su nueva película, la premiada cineasta española explora el pasado de sus padres y el estigma de los años 80 sobre la heroína y el sida. “Sin juzgar ni ser cruel, pero tampoco romantizando”, afirma

Carla Simón cierra su trilogía
ÚLTIMAS NOTICIAS
Río Negro: tras un acuerdo

Río Negro: tras un acuerdo volátil con LLA, el PRO mantiene su acompañamiento a Milei pero reniega de sus candidatos

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

Una fábrica automotriz comenzó a usar camiones bitren para mejorar sus costos de logística

Gusano “come carne” en Estados Unidos: la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió sobre los riesgos de su expansión

Receta de galletitas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Fútbol en América Latina: cómo

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

Un tribunal de La Paz convocó a Camacho por un caso relacionado a su gestión como gobernador

TELESHOW
Mirtha Legrand se arrepintió de

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”