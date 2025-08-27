Kamasi Washington vuelve a Buenos Aires con su exquisito jazz del siglo XXI

Kamasi Washington & Andre 3000 - Dream State

La irrupción de Kamasi Washington en la escena del jazz contemporáneo ha transformado la percepción del género desde mediados de la década pasada, ubicándolo en el centro de la conversación sobre la evolución del género en el siglo XXI y de una manera muy potente, para revitalizarlo y acercarlo a nuevas generaciones. Aquí está en este momento, cuando se acerca su tercera visita a Buenos Aires: luego de presentarse en la marea de artistas del festival Lollapalooza en 2019 y de un inolvidable show en C Art Media una noche invernal de 2022, tocará este domingo 31 en el mismo espacio del barrio de Chacarita y promete una masterclass de jazz, aquí y ahora.

Kamasi Washington es multiinstrumentista, compositor y líder de banda, nacido y criado en Los Ángeles. Sus cuatro trabajos hasta la fecha —The Epic (2015); Harmony of Difference, un EP originalmente encargado para la Bienal Whitney en 2017; Heaven and Earth (2018), y Fearless Movement (2024)—se encuentran entre los más relevantes de este siglo por una amplia paleta sonora que fusiona elementos del jazz tradicional con influencias del soul, el funk, el hip hop e incluso la música clásica. “Una carta de amor extravagante a John Coltrane (en varios de sus periodos) y los líderes de la fusión de los años setenta como Miles Davis y Weather Report”, escribió el crítico Seth Colter Walls en su reseña para Pitchfork del rimbombante debut The Epic.

El multiinstrumentista de Los Ángeles fusiona jazz, soul, funk, hip hop y música clásica en sus discos

La velocidad del crossover de Washington impresiona y su impacto resulta notable en la forma en que recorre la cultura pop de este tiempo, como cuando Miles Davis presentó su etapa eléctrica y aparecía como telonero en conciertos de Leon Russell y The Band, meses después de lanzar Bitches Brew. Este fenómeno resalta no solo por la rapidez de la transformación, sino por cómo canalizó la energía del jazz hacia terrenos vinculados con el rock y el pop, integrando nuevas audiencias y escenarios para el género. En ese cruce de caminos, su música evidenció una apertura a influencias cruzadas y una redefinición de la amplitud de su búsqueda.

Con todo esto, se ha convertido en uno de los nombres más importantes del jazz en cruce con otros géneros, gracias a colaboraciones con músicos como la megaestrella rapera Kendrick Lamar y el compositor experimental Flying Lotus. Su música es vanguardista, pero tiene matices del pasado y viaja hacia las raíces: se pueden escuchar a los pioneros del jazz pero también a Quincy Jones, y las antiguas bandas sonoras de Hollywood, con ecos del calipso y el R&B.

Washington regresa a Buenos Aires para un show en C Art Media este domingo 31 de agosto

Parte de lo que hace a Washington un compositor tan fascinante es la manera en que toma sus experiencias con diferentes colaboradores —tan diversos como Ryan Adams, Snoop Dogg y Thundercat— y suma cada una a su vocabulario musical. “Es como hablar un idioma diferente”, dice. “Cada vez que aprendes un nuevo idioma, tu comprensión del lenguaje en general crece, así que cada vez que aprendía nueva música, mi comprensión de la música crecía porque me llevaban a un extremo en una dirección diferente y eso, en efecto, se trasladaba a lo que hago”. Pero al final, Washington solo puede ser él mismo.

“Incluso los mejores músicos, solo se representan a sí mismos”, dice. “Tú representas quién eres, cuáles son tus experiencias y lo que tienes en el corazón, y para mí es igual. Yo represento quién soy, lo que he vivido y lo que aporto a la música.” El resultado es un remolino extático de jazz, funk y gospel cósmico que el público porteño podrá volver a disfrutar este fin de semana. Convendría no perdérselo.

[Fotos: prensa DF]