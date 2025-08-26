Cultura

Jennifer Lawrence recibirá el gran premio honorífico del Festival de San Sebastián

La actriz estadounidense recibirá el galardón honorífico en una gala donde también se proyectará su nueva película, “Die My Love”

Jennifer Lawrence recibirá el premio
Jennifer Lawrence recibirá el premio Donostia en el Festival de San Sebastián por su destacada carrera cinematográfica

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá el premio honorífico Donostia a su carrera en el Festival de Cine de San Sebastián, que este año tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre, anunció este martes la organización.

La intérprete de 35 años, ganadora de un Oscar por su papel en El lado bueno de las cosas (Silver Linings Playbook), es “una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo”, señaló en una nota de prensa el festival de la ciudad del norte de España.

La entrega del galardón tendrá lugar el 26 de septiembre en el Kursaal, el palacio de convenciones de San Sebastián, cuando se proyectará Die My Love, la última película en la que participa Lawrence y que también produce.

Además de haber actuado en filmes como la trilogía de Los juegos del hambre, La gran estafa americana, No mires arriba y Joy, la estadounidense también ha destacado en su papel de productora a través de su empresa Excellent Cadaver, “dedicada a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión”, como Causeway y No Hard Feelings, según el festival.

La 73ª edición del Festival
La 73ª edición del Festival de San Sebastián también premiará a la productora española Esther García por su trayectoria, colaboradora habitual de Pedro Almodóvar, suma seis Premios Goya y el Premio Nacional de Cinematografía

La 73ª edición del certamen de San Sebastián otorgará otro premio Donostia a la española Esther García, quien desde 1986 es la productora de las películas de Pedro Almodóvar.

García recibió en 2018 el Premio Nacional de Cinematografía español y tiene seis Premios Goya, tres de ellos por películas de Almodóvar y otros tres por largometrajes de Álex de la Iglesia, Isabel Coixet y el argentino Damián Szifron.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo y Europa Press.

