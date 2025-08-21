‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

The Beatles - Anthology

Los fanáticos de Los Beatles sentirán un poco de “real love” por esto: nuevo contenido de la icónica banda llegará a partir de octubre en pantalla, en música y en formato impreso. The Beatles Anthology regresará “en su forma definitiva”, según un comunicado emitido este jueves.

El famoso documental musical Anthology de 1995, que narra el recorrido de la banda desde sus orígenes en Liverpool hasta su estrellato explosivo, ha sido restaurado y remasterizado, y contará con un nuevo noveno episodio. Se transmitirá en Disney+ a partir del 26 de noviembre.

El noveno episodio presenta imágenes detrás de cámaras de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr reuniéndose en 1994-1995 para trabajar en la serie y “reflexionando sobre su vida compartida como los Beatles”. Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin, quien murió en 2016, ha creado nuevas mezclas de audio para la mayoría de la música presentada.

Captura del video promocional de la canción "Now and Then", realizada con IA

Nueva música de Anthology se lanzará el 21 de noviembre. Un cuarto álbum, que se publicará junto con versiones remasterizadas de los tres primeros, contiene 13 demos inéditos, grabaciones de sesiones y otras grabaciones raras. Anthology 4 también incluye, según el comunicado, nuevas mezclas de los singles relacionados con la serie: “Free As A Bird” y “Real Love”. El video musical original de “Free As A Bird” también ha sido restaurado.

Las dos nuevas mezclas se suman a “Now And Then” de 2023, la última canción de Los Beatles (Los tres singles fueron creados a partir de demos caseros que John Lennon, quien fue asesinado en 1980 frente al edificio Dakota, grabó poco antes, con partes vocales e instrumentales grabadas posteriormente por Paul, George y Ringo).

Tapa del volumen 1 de "Beatles Anthology", publicada originalmente en 1995

Una edición del 25º aniversario del libro Anthology llegará el 14 de octubre. En este volumen, los cuatro Beatles recuerdan el recorrido de la banda. Se les unen colegas como Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros. “Anthology siempre trató sobre su pasado, pero esta nueva edición confirma su lugar perdurable en el presente y el futuro’”, señala el comunicado.

Las novedades de Anthology llegan mientras los fanáticos de los Beatles se preparan para no una, ni dos, sino cuatro películas sobre la banda. Todas dirigidas por Sam Mendes, cada película se centra en un beatle. Los actores principales serán Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison, Barry Keoghan como Ringo Starr y Harris Dickinson como John Lennon.

Fuente: AP