Cómo se escribe: ¿Aguardar algo o aguardar por algo? La RAE explica la forma correcta

Esperar algo es una de las cosas que mueven al ser humano.

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos del verbo aguardar

La fuente describe la Real Academia Española (RAE), una institución fundada en Madrid en 1713 con el propósito principal de preservar la unidad del idioma español. Explica que la RAE trabaja en conjunto con 22 corporaciones adicionales que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) para mantener esta unidad lingüística. Créditos: Podcast generado con IA

La construcción mayoritaria y recomendada del verbo aguardar es aguardar algo , sin la preposición por , mejor que aguardar por algo .

No obstante, es frecuente encontrar frases como estas en los medios: «El grupo aguarda por el permiso para practicar piragüismo por la noche», «La mujer, de 86 años de edad, aguardaba por una operación de fémur» o «Los espectadores aguardaban por el inicio de otro partido».

Tal como señala el Diccionario panhispánico de duda s, cuando el verbo aguardar significa ‘esperar en un sitio a que alguien o algo llegue o a que suceda algo’, en el español culto general es mayoritario su uso como transitivo ( alguien aguarda algo ): «Cientos de aficionados aguardan la salida de los jugadores del hotel».

Sin embargo, en áreas como Centroamérica, el Caribe y México, es también habitual encontrarlo como verbo intransitivo, seguido de un complemento con por que indica aquello que se espera ( alguien aguarda por algo ). Aunque la obra antes mencionada explica que es un uso ya presente en el español clásico, advierte de que también se puede deber al influjo del inglés ( wait for ) y recomienda la estructura transitiva .

Así pues, habría sido más apropiado escribir los ejemplos de esta forma: «El grupo aguarda el permiso para practicar piragüismo por la noche», «La mujer, de 86 años de edad, aguardaba una operación de fémur» y «Los espectadores aguardaban el inicio de otro partido».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.