Cultura

La historia del artista colombiano que moldea la realidad de su país en plastilina

Desde su casa-museo en Bogotá, Edgar Humberto Álvarez recrea los traumas y las grandes alegrías de su país

Por Carla Samon Ros

Guardar
Colombia moldeada en plastilina, un arte que sacude la conciencia

Expresidentes, guerrilleros, personas migrantes y mujeres trans asesinadas llenan el apartamento con aires de museo de Edgar Humberto Álvarez en Bogotá. El artista colombiano los esculpe en muñecos de plastilina, que en el mundo digital respiran y sacuden conciencias.

“Lo que quiero es que generen diálogo”, expresa Álvarez, desde su urbanización de clase media, bautizada en honor a la primera visita del Papa Pablo VI a América Latina a finales de los años sesenta.

Luce el pelo largo y despeinado, barba y cejas frondosas, salpicadas de canas que cuentan sus 49 años. En apenas unos minutos, el vaivén preciso de sus dedos pequeños da forma a rostros que gritan como la obra de Munch y animales tan vivos que parecen escapados de una película de Disney.

Lo que empezó como un juego de niño, moldeando la masa de las arepas de su abuela y la arcilla de su abuelo albañil, se convirtió en un arte sobre actualidad y memoria que hoy arrasa en redes y del que incluso se hace eco el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Desde su casa-museo en Bogotá,
Desde su casa-museo en Bogotá, Edgar Humberto Álvarez recrea los traumas y las grandes alegrías de su país

¿Cómo diablos vivir de la plastilina?

Con casi un millón de seguidores en Facebook y más de 180.000 en Instagram, Álvarez usa su página ‘Se lo explico con plastilina’ como escaparate digital. Allí proyecta al mundo las fotografías y los cortometrajes animados de sus muñecos de plastilina.

En el salón de su hogar, estanterías y armarios con etiquetas escritas a mano ordenan sus universos: ‘cabezas de policías y militares’, ‘políticos’, ‘historia’. En las paredes, cuadros de sus obras custodian el espacio.

Desde niño, Álvarez supo que sería artista, pero nunca imaginó que la plastilina sería su materia prima. Nació en Facatativá, un pueblo cercano a Bogotá, pero creció en la capital, donde de adolescente tuvo su primer contacto con la animación, mientras trabajaba como mensajero para una productora de comerciales.

Más tarde, cuando estudiaba artes plásticas, escuchó una advertencia que se repetiría: “¿Cómo diablos vas a vivir de la plastilina? Eso es para niños y profesoras de jardín infantil”, le decían sus maestros.

Álvarez sonríe al recordarlo: “Resulta que no, que desde hace tiempo vivo de hacer muñequitos en plastilina y me la gozo”.

Su gran impulso llegó en Los Ángeles (EE.UU.), donde emigró y vivió ocho años. Allí, el contacto con personas sin hogar inspiró ‘Los invisibles’, un cortometraje que marcó un antes y un después en su carrera. También en esa ciudad, hace 13 años, nació ‘Se lo explico con plastilina’. Lejos de su país, dice que se volvió “más colombiano que nunca”.

El artista plástico colombiano Edgar
El artista plástico colombiano Edgar Álvarez realizando una figura en plastilina en Bogotá (Colombia)

Unir, más que dividir

Uno de los primeros trabajos en plastilina que Álvarez recuerda fue para la campaña presidencial de 2010 del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. “Muchos afiches eran míos, en plastilina. Era increíble ver un político representado como un muñeco de plastilina”, recuerda.

Después hizo caricatura política, pero hoy evita pronunciarse sobre figuras o coyunturas polémicas: en su página no hay menciones a la guerra en Gaza ni al llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, que recientemente condenó al expresidente Álvaro Uribe.

“No me gusta hablar de políticos (...) Hay temas con los que he tenido muchas amenazas” y “más que dividir, me interesa unir”, afirma el artista, quien confiesa que solo profesa admiración por el fallecido expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica.

Pero esta semana rompió esa regla suya no escrita al publicar el muñeco de plastilina del senador de derecha y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado que estremeció a Colombia y despertó una condena unánime. Lo retrató con su tez clara, sus inconfundibles gafas y cabello oscuro peinado hacia un lado.

Sus temas más recurrentes incluyen las desapariciones forzadas, el campesinado, la migración y el conflicto armado. Hace poco publicó una serie que denunciaba el uso de animales bomba en el conflicto armado colombiano: un burro cargado con 60 kilos de dinamita, un perro con un collar de explosivos y caimanes alimentados por paramilitares con restos humanos.

El artista tiene casi un
El artista tiene casi un millón de seguidores en Facebook y más de 180.000 en Instagram

Este año también creó una obra sobre el caso de Sara Millerey, una joven trans asesinada en Medellín, a la que le rompieron los brazos y las piernas antes de arrojarla a un río. La publicación fue compartida por el presidente Petro al repudiar “este crimen brutal”.

En todas estas temáticas, explica Álvarez, “hay algo de política”, pero el fin último, asegura, es tender lazos donde otros levantan muros y conmover a un mundo cada vez más inmune al dolor ajeno.

“Siempre es la empatía, cómo lograr que la gente se ponga en el pellejo del otro”, resume.

Plastilina como puente

Si hay un proyecto del que se siente especialmente orgulloso, es un cortometraje en el que lleva trabajando más de dos años sobre el Darién, ese tramo de selva espesa que une Colombia y Panamá y que en los últimos años se ha convertido en unas de las rutas de migración irregular más peligrosas del mundo.

El trabajo, que se estrenará en noviembre, lo llevó en varios viajes al corazón del Darién. La humedad extrema complicaba moldear la plastilina, pero él la volvió una aliada: hacía pequeñas figuras de las personas en tránsito que entrevistaba, y ese gesto rompía el hielo y abría la charla.

“La plastilina sirve como puente”, asevera el artista, convencido del poder que tiene este medio para acercar realidades serias y complejas a todo tipo de públicos.

“La gente normalmente llega primero como, ‘Ay, tan bonito el muñequito’, es una primera conexión”, relata Álvarez, y añade: “Y después es como, Uy, hijo de madre, pero están hablando del Darién y de los peligros del Darién’”.

Fuente: EFE. Fotos: EFE/ Carlos Ortega

Temas Relacionados

Edgar Humberto ÁlvarezplastilinaColombia

Últimas Noticias

Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción, corporaciones y los verdaderos “parásitos del Estado”

El escritor argentino radicado en Nueva York pasó por el streaming de Infobae y sostuvo que Silicon Valley “no está ayudando a hacer un mundo mejor”

Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción,

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El escritor pasó por el streaming de Infobae y dio detalles del rol del prócer argentino al frente de los granaderos: de la batalla de San Lorenzo a la gesta del Cruce de los Andes

San Martín fue un “hombre

Cómo se escribe: ¿Aguardar algo o aguardar por algo? La RAE explica la forma correcta

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Aguardar algo

Repintar el pasado: la reinvención creativa de Andrés Sobrino en tiempos de crisis

Con dos muestras en la galería Towpyha, el artista tucumano convierte la escasez en motor creativo, resignificando descartes y planteando interrogantes sobre la capacidad del arte sobrevivir en contextos de incertidumbre

Repintar el pasado: la reinvención

La maldición de “Ofelia”, la obra que inspiró a Taylor Swift

La historia trágica del personaje de Shakespeare también afectó la vida de Elizabeth Siddal, la modelo de la representación más icónica del relato

La maldición de “Ofelia”, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Máximo Jerez: pidieron perpetua

Caso Máximo Jerez: pidieron perpetua para los acusados del crimen del nene de 11 años en un atentado narco

Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de la petrolera

El sindicalismo logró más candidaturas a diputado de las que preveía y se prepara para dar batalla en el Congreso

Plan canje: cuál es el debate en el sector respecto al intento de emular el programan de los ‘90

Con la baja del dólar la competitividad cambiaria se redujo 5 puntos en lo que va de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción,

Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción, corporaciones y los verdaderos “parásitos del Estado”

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

TELESHOW
Valeria Aquino y Barby Silenzi,

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”