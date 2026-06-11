Cultura

Patrick Bruel, ícono del pop francés, acusado de violación y agresión sexual

La situación del músico vuelve a poner el foco sobre figuras conocidas del espectáculo francés, con más acusaciones recientes y la intervención de varias abogadas que representan a mujeres en distintos hechos denunciados

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Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual
Patrick Bruel fue imputado en Francia por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual

El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado este miércoles por violación y agresión sexual, después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos y decenas de apariciones en cine, niega todas las acusaciones.

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Es la última celebridad francesa bajo la lupa de la justicia a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

Bruel, cuya imagen copó los portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París para ser interrogado.

Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual
La fiscalía de Nanterre vinculó los cargos contra Patrick Bruel con nueve víctimas y hechos ocurridos entre 2010 y 2019

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Añadió que las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual, entre 1992 y 2008, se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, aunque “en esta fase parecen estar prescritas”.

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Bruel fue liberado bajo control judicial, indicó su abogada Fanny Colin, después de que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de enviarlo a prisión preventiva.

Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual
Otras 13 denuncias contra Patrick Bruel por violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual fueron incorporadas al expediente, aunque parecen prescriptas

“Primera victoria judicial”

El artista proclamó su inocencia el mes pasado. “Jamás he forzado a una mujer”, aseguró en una publicación en Instagram.

Añadió entonces que cancelaría todos sus conciertos hasta septiembre.

Sus abogados afirmaron el lunes en un comunicado que respondería a todas las preguntas y “aportaría todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”.

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, lo denunció formalmente por tentativa de violación durante un festival de cine en México, cuando era una pasante de 26 años en Unifrance en 1997.

Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual
Patrick Bruel quedó en libertad bajo control judicial después de que un juez rechazara el pedido de prisión preventiva

“Es una verdadera primera victoria judicial para las víctimas”, declaró su abogada Jade Dousselin a esta agencia después de que la fiscalía solicitara la imputación.

Varias nuevas acusaciones contra la estrella se han dado a conocer desde el lunes.

La abogada Myriam Guedj-Benayoun declaró el martes que en breve se presentará una nueva denuncia contra el cantante por la presunta tentativa de violación de una joven de 19 años en su domicilio en 2000.

La abogada representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Otra abogada, Corinne Herrmann, aseguró que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Bruel el 27 de mayo y el 3 de junio.

Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales
Nuevas denuncias y testimonios ampliaron las acusaciones contra Patrick Bruel por presuntos hechos ocurridos en 2000, 2008, 2010 y 2015

El medio de investigación Mediapart informó de que se trata de una exreina de belleza que acusa a Bruel de haberla violado en 2008 y de una fisioterapeuta que sostiene que cometió violación en 2000.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984, y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker, y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

Fuente: AFP.

Fotos: Stephane de Sakutin/ AFP; Simon Wohlfahrt/ AFP; Alain Jocard/ AFP y Xavier Galiana/ AFP.

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