Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

El director Barry Avrich y los organizadores anunciaron que, tras intensas negociaciones, la película sobre el general Noam Tibon formará parte de la programación oficial del TIFF

Por Jake Coyle

El Festival de Cine de
El Festival de Cine de Toronto proyectará el documental que narra la historia del general israelí Noam Tibon, luego del ataque del 7 de octubre de 2023

El Festival Internacional de Cine de Toronto proyectará, después de todo, un documental sobre el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, tras la polémica generada por el inicial retiro de la película del próximo festival.

A principios de esta semana, TIFF retiró su invitación a la película The Road Between Us: The Ultimate Rescue. El festival afirmó que la decisión se basó en parte en la autorización legal del material utilizado en el documental. La web de noticias de la industria del entretenimiento Deadline, que fue el primer medio en informar la noticia, señaló que uno de los puntos conflictivos era la identificación y autorización legal de las propias transmisiones en directo realizadas por militantes de Hamás durante el ataque.

El jueves por la noche, el director ejecutivo de TIFF, Cameron Bailey, y el director de The Road Between Us, Barry Avrich, emitieron un comunicado conjunto anunciando la selección de la película.

Cameron Bailey, director del TIFF,
Cameron Bailey, director del TIFF, reconoció fallas en la comunicación sobre los requisitos legales del documental (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

“Tanto TIFF como los cineastas han escuchado el dolor y la frustración expresados por el público y queremos abordar esto juntos”, dijeron Bailey y Avrich. “Hemos trabajado juntos para encontrar una solución que satisfaga importantes preocupaciones de seguridad, legales y de programación”.

“En este caso, la comunicación de TIFF sobre sus requisitos no articuló claramente las preocupaciones y obstáculos que surgieron y, por ello, lo lamentamos”, continuaron.

La película narra la historia del general israelí retirado Noam Tibon, cuyos esfuerzos por salvar a su familia y a otras personas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 fueron presentados en un segmento de 60 Minutes.

Barry Avrich, director del documental
Barry Avrich, director del documental "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

Tras ser informados de que la película no se proyectaría en el festival, los cineastas de The Road Between Us emitieron un comunicado en el que afirmaban que TIFF “censuró su propia programación al rechazar la película”.

Bailey rechazó esa acusación y pidió sensibilidad ante la situación.

“Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 y el sufrimiento continuo en Gaza nos afectan profundamente, subrayando la urgente necesidad de compasión en medio del aumento del antisemitismo y la islamofobia”, dijo Bailey el miércoles.

El Festival Internacional de Cine de Toronto, el mayor festival de cine de Norteamérica, se celebrará del 4 al 14 de septiembre.

Fuente: AP

