Cultura

‘El agente secreto’ lidera la carrera del cine brasileño rumbo al Oscar 2026

La película de Kleber Mendonça Filho, premiada en Cannes y protagonizada por Wagner Moura, encabeza la lista de candidatas para representar a Brasil en la categoría “mejor filme internacional”

Guardar
"El agente secreto", protagonizada por
"El agente secreto", protagonizada por Wagner Moura, es la principal candidata para representar a Brasil en los premios Oscar 2026

La aclamada película El agente secreto, del director Kleber Mendonça Filho y que en mayo recibió los premios a mejor dirección y mejor actor en el Festival de Cannes, destaca entre las que Brasil puede postular al Premio Oscar a Mejor Filme Internacional de 2026. La película protagonizada por el actor Wagner Moura figura entre las 16 anunciadas este jueves por la Academia Brasileña de Cine como habilitadas al concurso que elegirá el representante de Brasil al Oscar.

Las seis finalistas se darán a conocer el 8 de septiembre y la vencedora y candidata de Brasil al Oscar será anunciada el 15 de septiembre, informó la Academia en sus redes sociales. Entre las 16 candidatas también figuran A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert; A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry; Baby, de Marcelo Caetano; Homem com H, de Esmir Filho; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Malu, de Pedro Freire, y Manas, de Marianna Brennand.

Kleber Mendonca Filho, el gran
Kleber Mendonca Filho, el gran ganador en Cannes 2025 con "El agente secreto", posa con sus premios de "mejor director", "mejor actor" y "mejor película" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Igualmente forman parte de la “lista larga” Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes; O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; Oeste Outra Vez, de Erico Rassi; Os Enforcados, de Fernando Coimbra; Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes; Um Lobo entre os Cisnes, de Marcos Schechtman y Helena Varvaki, y Vitória, de Andrucha Waddington.

Según los críticos brasileños, la gran favorita es El agente secreto, que relata la historia de un profesor que tiene que huir a Recife en plena dictadura militar brasileña, por la serie de premios que ya ha recibido desde que fue aclamada en Cannes. Su protagonista, que recibió el premio a mejor actor en el mismo festival, ya cuenta con una larga carrera en Hollywood en películas como Civil War (2024), Elysium (2013) y es conocido mundialmente por la interpretación de Pablo Escobar en la serie Narcos.

"O Último Azul", de Gabriel
"O Último Azul", de Gabriel Mascaro (Foto: Guillermo Garza / Desvia)

Uno de sus principales rivales es O último azul, también premiada en el exterior y que obtuvo el segundo mayor galardón en el Festival de Berlín. La película de Mascaro relata la jornada de una mujer de avanzada edad que parte en una aventura por la Amazonia en un Brasil que envía a sus ancianos a supuestas colonias.

El reto de la vencedora es suceder a Ainda estou aqui (Aún estoy aquí), la galardonada cinta de Walter Salles que obtuvo este año el Óscar a mejor filme internacional y también estaba nominada a mejor película y mejor actriz por la actuación de Fernanda Torres.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

El agente secretoCine brasileñoPremios OscarCineUltimas noticias América

Últimas Noticias

“El Aleph” de Borges cumple 80 años y la Biblioteca Nacional lo celebra con una muestra

“Infinita veneración, infinita lástima” inaugura el jueves 22 con un recorrido por la historia, los personajes y la influencia de este relato canónico, que sigue despertando fascinación en el presente

“El Aleph” de Borges cumple

Ola de calor en Viena inspira una intervención artística sobre el asfalto y reduce la temperatura del suelo

El artista Jonas Griessler sorprende con una propuesta que une creatividad y conciencia ambiental: pinta de colores el suelo urbano y logra bajar 11 grados

Ola de calor en Viena

Cómo se escribe: ¿Curri o curry? La RAE aclara la polémica sobre el extranjerismo

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: ¿Curri o

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

El director Barry Avrich y los organizadores anunciaron que, tras intensas negociaciones, la película sobre el general Noam Tibon formará parte de la programación oficial del TIFF

Tras la polémica, el documental

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lápiz en mano, el artista deconstruye su tradición figurativa y abre un camino hacia una nueva etapa en la muestra “Estoy pensando seriamente en volcarme a la abstracción”, en galería Isla Flotante

Tobias Dirty, en las puertas
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El Aleph” de Borges cumple

“El Aleph” de Borges cumple 80 años y la Biblioteca Nacional lo celebra con una muestra

Caída libre: las acciones de un unicornio argentino se hunden 12% en Wall Street tras un mal balance

Diez países en América registraron brotes de sarampión, según la OPS: qué ocurre en Argentina

Dos intendentes del PRO que no acordaron con LLA le respondieron a Pareja: “Sus diputados votan todo con Kicillof”

Sin VTV: quiénes son los automovilistas que no tienen que hacer la revisión y quiénes la pueden hacer gratis en CABA

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia investiga al presidente de

Bolivia investiga al presidente de YPFB por presunta corrupción en la compra de combustible

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

Ecuador: el Gobierno retiró el pedido de aplazamiento de la audiencia ante la Corte Constitucional

Desde un refugio en el bosque, Evo Morales dirige una campaña fantasma

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

TELESHOW
Sofía Calzetti celebró en Grecia

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”