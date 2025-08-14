Los museos nacionales homenajen a José de San Martín

Los museos nacionales presentan actividades para conmemorar el 175.º aniversario de la muerte de San Martín

Los museos nacionales, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, anunciaron las diversas propuestas preparadas para conmemorar el 175.° aniversario de la muerte del General José de San Martín, con actividades abiertas al público hasta el 30 de agosto. El programa prevé exposiciones temporarias, visitas guiadas, juegos familiares y una obra musical, a fin de acercar distintas miradas sobre la figura del prócer y su legado en la historia sudamericana.

Entre las exposiciones destacadas, el Museo Mitre, ubicado en San Martín 336, de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece la muestra Escribió e hizo la historia argentina: Mitre y el 150 aniversario de Historia de San Martín, con visitas guiadas el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, a las 14. Allí se exhiben documentos originales que Bartolomé Mitre utilizó para escribir su célebre obra sobre San Martín, material donado por su nieta Josefa Balcarce. La exposición se complementa con medallas, monedas y grabados antiguos, piezas provenientes de la colección numismática del museo. Ninguna de estas actividades se suspende por lluvia.

El Museo Mitre exhibe documentos originales y objetos históricos relacionados con San Martín y Bartolomé Mitre

En el Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600, de la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán dos actividades centrales. El sábado 16 de agosto, a las 15, tendrá lugar La carta de Josefa, un juego para familias que propone investigar la historia de la donación de los muebles personales del General San Martín y abordar nociones sobre patrimonio histórico. Está pensado para niñas y niños desde 5 años en compañía de adultos. Y el domingo 17 de agosto, a las 11:30, se desarrollará la visita guiada Mirar a San Martín, a cargo de Miguel Ruffo, como parte del homenaje en el nuevo aniversario del fallecimiento del prócer.

El Museo Histórico del Norte, ubicado en Caseros 549, de la ciudad de Salta, en la provincia homónima, ofrece dos exposiciones temporarias. Del martes 12 al sábado 30 de agosto, durante los horarios habituales –de martes a viernes de 9 a 17, sábados de 14 a 18 y domingos de 10 a 14–, puede visitarse El General Arenales colaborador del General San Martín. La muestra reúne objetos y textos vinculados a la colaboración de Álvarez de Arenales con el Libertador durante las campañas de independencia. Además, desde el domingo 17 al sábado 30 de agosto, se encuentra disponible San Martín legado de libertad, una exhibición de piezas que remiten al legado sanmartiniano, con una réplica del sable corvo y una carta enviada a Martín Miguel de Güemes, que testimonia el vínculo entre ambos líderes independentistas. El domingo 17 a las 12, habrá una visita guiada especial.

El programa incluye exposiciones, visitas guiadas, juegos familiares y una obra musical sobre el legado del Libertador

En la Casa Natal de Sarmiento, en Sarmiento 21 Sur, de la provincia de San Juan, el equipo de gestión de colecciones inaugura este mes una nueva exposición como parte del ciclo Objeto único, accesible desde el jueves 14 de agosto al viernes 12 de septiembre, lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 19 y sábados y domingos de 10 a 18. El Sable de la Libertad: réplica para el presente exhibe una réplica del sable corvo de San Martín, aportada por el Colegio Militar de la Nación, y que habitualmente permanece en la reserva patrimonial del museo.

La misma sede suma el sábado 16 de agosto, de 20 a 21.30, Una noche en el museo: homenaje a San Martín, consistente en un recorrido nocturno por la casa histórica iluminada con velas. El encuentro incluirá anécdotas de la familia Sarmiento Albarracín, relatos sobre la participación de Don José Clemente Sarmiento, padre de Domingo Faustino, en el Ejército de los Andes y la lectura de textos de Domingo Faustino Sarmiento relativos a la figura de San Martín. Destinada a mayores de 10 años, para participar se requiere inscripción previa por WhatsApp, al teléfono 2645608476.

Por último, la obra musical El Libertador, escrita por Marisé Monteiro y dirigida por Nacho Medina, se presentará en distintas sedes: los sábados 16 y 30 de agosto a las 16 en el Museo Histórico Nacional; el sábado 23 de agosto a las 16 en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 272, CABA); y el viernes 22 de agosto a las 15 en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1864, CABA). El espectáculo aborda el retorno de los restos de San Martín a Buenos Aires y reconstruye en escena episodios centrales de la vida del Libertador. Todas las funciones se realizan con entrada libre, limitada a la capacidad de la sala.