Cultura

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

El escritor y director presenta “El hombre”, una historia que aborda la manipulación de personas en el siglo XIX pero que resuena en el presente. “Mi obligación es sentir el pulso de las cosas”, afirma

Guardar
El escritor mexicano presenta 'El
El escritor mexicano presenta 'El hombre', novela sobre migración, capitalismo y esclavitud

Tras la crisis migratoria de los últimos meses en Estados Unidos, el escritor mexicano Guillermo Arriaga reflexiona que “sería demasiado fácil decir que el votante de Donald Trump está equivocado” y es el culpable de las deportaciones y persecuciones que sufren muchos extranjeros en tierras norteamericanas. “Sería muy simple decirlo. No lo están, el sistema los dejó atrás y es más fácil culpar al extranjero que al sistema”, comenta.

El autor considera que esta situación es propiciada por políticos que “empujaron la globalización”, pero solo “abrieron fronteras a los productos y no al intercambio laboral” que al final terminó sucediendo, y eso “les asustó”.

“A la clase baja americana se le prometió concentrar el capital. Tú vas a perder tu pequeña farmacia o restaurante familiar pero todos vamos a tener trabajo y eso no es cierto. Las fortunas más grandes de la historia son las que tienen ahora Jeff Bezos o Bill Gates. La clase baja blanca se quedó al margen y otros grupos migrantes aprovecharon esos espacios”, desarrolla.

La novela "El hombre" será
La novela "El hombre" será adaptada al cine por el propio Guillermo Arriaga

Antes de la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero, Arriaga ya había terminado su último libro, El hombre (2025), una novela ambientada en el siglo XIX sobre la proliferación del capitalismo a través de la esclavitud y cómo un individuo ficticio, Henry Lloyd, logra amasar una fortuna con la invasión de territorios pertenecientes a mexicanos o indios apaches.

En la trama, Lloyd es el instrumento con el que el autor mexicano de 67 años “quiso demostrar el uso político y económico de la migración” con un personaje que se aprovecha de los esclavos, les permite acostarse con mujeres de su propiedad y les da libertades de las que no gozaban en su época para poder manejarlos y utilizarlos como a un ejército.

“No estoy hablando de un tipo que cree en la humanidad de los migrantes. Está creyendo en la ventaja política y económica que le traen los migrantes a su empresa, como sucede ahorita en los Estados Unidos”, explica el también guionista de las premiadas películas de Alejandro González Iñarritu como Amores Perros (2000) o Babel (2006).

“Los políticos abrieron fronteras a
“Los políticos abrieron fronteras a los productos y no al intercambio laboral”, dice Guillermo Arriaga

A pesar de la fuerte carga política de la historia, Guillermo Arriaga revela que no era realmente “su intención”, sino simplemente cumplir con su obligación como escritor de “sentir el pulso de las cosas” y contar una historia sobre “el sentimiento antiinmigrante” que ya había intentado hace trece años para una serie de televisión y tres décadas atrás para una película de Hollywood.

Historias perdidas

La última obra de Arriaga, que agotó su preventa de 15 mil ejemplares, ofrece una oportunidad de recordar acontecimientos olvidados como la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848) por el territorio que hoy en día se conoce como Texas. “Nunca se habla de la participación de los esclavos en esta guerra o de la de los apaches. Los mexicanos siempre han visto a los apaches peleando junto a los estadounidenses, pero no fue así”, argumenta el ganador del premio Alfaguara en 2020 por su libro Salvar el fuego.

Guillermo Arriaga se inspiró en
Guillermo Arriaga se inspiró en relatos orales y viajes para reconstruir la historia apache en México

Este conflicto se vio distorsionado, según el escritor, porque Estados Unidos “lo ha vendido de otra forma”, como una compra de territorio que aunque Arriaga reconoce sí fue cierta, en realidad tuvo más que ver con “la ineptitud de los gobernantes mexicanos”.

Para escribir sobre la historia de los apaches en México, Arriaga no recurrió a ningún tipo de documento histórico, sino que fue a través de sus numerosos viajes a territorios de la frontera del país, como su querida Coahuila, con los que conoció estos acontecimientos. “Hay poco material sobre los apaches en México. Yo conozco las historias porque he ido ahí. Más que de libros, he sabido de las guerras apaches por lo que me contaron hombres que sus abuelos estuvieron en esas guerras y que fueron la última nación originaria que se rindió en México”, apunta.

Además, El hombre será la próxima historia que Arriaga como director intente plasmar en cine, una declaración de intenciones para la industria de Hollywood que hoy se ve amenazada por las políticas de Trump.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ José Méndez; REUTERS/Aimee Melo]

Temas Relacionados

Guillermo ArriagaLiteratura mexicanaMigraciónEstados UnidosMéxico

Últimas Noticias

“Buscando a Shakespeare”, la película de Gustavo Garzón, continúa en el Cine Gaumont con nuevo horario

El documental que combina investigación histórica y práctica teatral en torno al autor más influyente de la literatura universal, se proyecta del jueves 14 al miércoles 20 a las 18 hs.

“Buscando a Shakespeare”, la película

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

El libro del crítico Nat Segaloff repasa la intensa colaboración entre el icónico actor y el visionario director, responsables de clásicos de Hollywood como “El halcón maltés” y La reina de África"

Humphrey Bogart y John Huston,

Lluís Nacenta dialogará sobre arte, creatividad e I.A. en el CCEBA

El investigador español, junto a referentes argentinos, profundiza en los desafíos éticos y culturales que plantea la inteligencia artificial en la producción artística, abriendo nuevas perspectivas para el arte actual

Lluís Nacenta dialogará sobre arte,

Manuel Crespo ganó el Premio Hebe Uhart de Novela

El escritor criado en Chacabuco fue distinguido entre más de 300 obras inéditas y recibirá tres millones de pesos, además de la publicación de su novela en la colección Nuevas Narrativas de Ediciones Bonaerenses

Manuel Crespo ganó el Premio

El XV Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro reúne a grandes voces de la región

Cincuenta escritores de América Latina, junto con figuras argentinas, se darán cita del 19 al 22 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, en una edición que suma también propuestas escénicas adaptadas de textos emblemáticos

El XV Festival Latinoamericano de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso del abusador que

El caso del abusador que ofrecía paseos en Kayak: detuvieron a una mujer por facilitar el ataque a su hija

Fallo histórico: cuatro acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa acordaron un juicio abreviado

Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Casi tres años después capturaron a un prófugo por un homicidio en San Isidro

Qué es y cómo se trata la enfermedad crónica que tiene la ex tenista Mónica Seles

INFOBAE AMÉRICA
Harvard y la administración de

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

Southern Perú: inversiones de la minera mediante Obras por Impuestos superan los S/1.205 millones

TELESHOW
Los mensajes de odio y

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”