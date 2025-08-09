Cultura

Florencia Werchowsky regresa con ‘Ensayo del fin del mundo’ en el Centro Cultural Paco Urondo

La obra que se presenta como “una celebración del trabajo de bailar” tiene funciones programadas el viernes 29 y sábado 30 de agosto, los viernes 5 y 19, y los sábados 6, 13 y 20 de septiembre

Guardar
"Ensayo del fin del mundo",
"Ensayo del fin del mundo", una obra que explora la danza desde lo oculto, se presenta con siete funciones en el Centro Cultural Paco Urondo

Ensayo del fin del mundo es una forma de resistencia a la tiranía de lo rentable, a los tiempos TikTok, eficaces y cortitos. Es como el apocalipsis: lo que ocurre frente a nuestros ojos es un devenir que se acerca tan lentamente que nos sorprende recién cuando ya lo tenemos enfrente”. Con estas palabras, Florencia Werchowsky define el espíritu de su obra, que regresa con una propuesta renovada y un ciclo de siete funciones durante el último fin de semana de agosto y durante septiembre en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires.

La pieza, distinguida con el Premio María Guerrero en las categorías de “mejor dirección” y “mejor coreografía”, se presenta como una exploración radical del acto de bailar. En este montaje, el público accede a una perspectiva inusual: se le invita a observar lo que normalmente permanece oculto en escena. Los intérpretes exponen sus cuerpos en pleno proceso de aprendizaje, exhiben intentos, errores, aciertos inesperados y mantienen conversaciones privadas sobre una técnica que remite a tradiciones ancestrales. La obra se caracteriza por su naturaleza mutable: cada función introduce variaciones en las escenas y las coreografías, que se transforman en tiempo real. La ausencia total de maquillaje y escenografía refuerza la desnudez del oficio, permitiendo que los artistas revelen la singularidad de su trabajo sin artificios.

Cada función de 'Ensayo del
Cada función de 'Ensayo del fin del mundo' es única, con variaciones en coreografías y escenas que se desarrollan en tiempo real

En esta temporada, el elenco reúne a figuras de distintos ámbitos de la danza y la música. Participan el cantante lírico Iván García Hernández; los bailarines Valentín Fresno, David Gómez, Laura Rauber y Nicolás Scianca, todos ellos integrantes del Teatro Colón; Valentín Fernández del Teatro Argentino de La Plata; y los bailarines independientes Yerar Pérez y Julieta Zabalza, provenientes de la danza contemporánea y el jazz.

La directora subraya que la obra constituye una oportunidad para observar de cerca los rituales asociados al trabajo de bailarinas y bailarines. Según Werchowsky, “un quehacer que es igual a muchos otros trabajos y a la vez es también único”. Esta reflexión sitúa a la danza en un plano de universalidad y, al mismo tiempo, de excepcionalidad, aludiendo a la tensión entre lo cotidiano y lo extraordinario que atraviesa la experiencia escénica.

*Ensayo del fin del mundo se presentará en el Centro Cultural Paco Urondo (25 de mayo 201, C.A.B.A.) el viernes 29 y sábado 30 de agosto, viernes 5, sábado 6, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de septiembre a las 20 hs.

Temas Relacionados

Ensayo del fin del mundoFlorencia WerchowskyCentro Cultural Paco UrondoDanza contemporánea

Últimas Noticias

Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

La galería Gagosian de Londres exhibirá una colección nunca antes vista de imágenes tomadas por Paul McCartney, mostrando la intimidad y el ascenso de Los Beatles en los años 60

Paul McCartney abre el baúl

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

La obra que se presenta los domingos en el Centro Cultural Thames, explora los fragmentos íntimos y colectivos que conforman la identidad nacional. Aquí su autor y director detalla esos fragmentos

‘Ay Patria Mía!’, la obra

El Museo de Arte Moderno reveló a los doce elegidos para su programa de residencia “Casa Alberto Heredia”

Artistas y curadores de distintas regiones del país fueron seleccionados para la segunda edición del programa que impulsa la investigación y producción artística en Buenos Aires

El Museo de Arte Moderno

El enigma de Frances Garnett Orme: la muerte en el Hotel Savoy que habría inspirado la primera novela de Agatha Christie

Una misterioso episodio habría sido la chispa creativa para dar origen a un legado literario único en el género policial

El enigma de Frances Garnett

Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee bajo la lupa de Gilles Deleuze: el arte según la filosofía

Las clases impartidas en París a principios de los años 80, son ahora publicadas en inglés y permiten explorar ideas y perspectivas sobre la relación entre arte, ontología y la experiencia visual

Francis Bacon, Paul Cézanne y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué razas de perro corren

Qué razas de perro corren mayor riesgo de tener sobrepeso, según un estudio

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

La vitalidad de las leyendas del rock: cuáles son los hábitos de alimentación y rutinas de ejercicio de Sting, Paul McCartney y Brian May

El juez Ramos Padilla advirtió que no tiene competencia para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Líbano repudió la “injerencia flagrante”

Líbano repudió la “injerencia flagrante” del régimen de Irán por sus críticas al plan para desarmar al grupo terrorista Hezbollah

Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

TELESHOW
El desgarrador mensaje de Fabián

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”