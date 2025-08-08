El Ballet Estable del Teatro Colón celebró cien años con una gala inolvidable, plena de emoción y ovaciones

El Ballet del Teatro Colón celebró su centenario con una gala especial en el emblemático coliseo porteño

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, celebró el jueves por la noche su cien años de historia. La celebración incluyó a la Orquesta Estable, que también cumple un siglo, dirigida en la ocasión por Manuel Coves y Beatrice Venezi, y al Coro Estable, bajo la dirección de Miguel Martínez.

La actuación evidenció una conexión genuina entre los artistas y quienes asistieron, una cercanía que el público refrendó al concluir el espectáculo con una ovación extendida. Este aplauso expresó con fuerza el reconocimiento a una institución relevante de la cultura argentina y el aprecio por el momento compartido en la sala.

La gala presentó fragmentos de piezas reconocidas del repertorio clásico y contemporáneo, como Don Quijote, Carmen, La sílfide, Jewels: Diamonds, Carmina Burana, After the rain, y se estrenó, a nivel mundial, Partita, una nueva coreografía de Oscar Araiz.

La función contó con la participación de destacadas figuras de la danza nacional e internacional, entre ellas, Marianela Núñez, Wilma Giglio, Tiler Peck, Rocío Agüero, Viengsay Valdés, Ludmila Pagliero, María Celeste Losa, Luana Brunetti Mattion, María Eva Prediger, Emily Bromberg, Natalia Pelayo, Ayelén Sánchez, Camila Bocca, Jiva Velázquez, Facundo Luqui, Federico Fernández, Juan Pablo Ledo, Nicola del Freo, Hernán Cornejo, Ciro Tamayo, Daniel Proietto, Emmanuel Vázquez, Rodrigo Jesús Colomba y Sergio Neglia. Durante el evento se proyectó un video que repasó los principales hitos del ballet a lo largo de estos cien años.

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido actualmente por Julio Bocca, sostiene desde hace un siglo una programación artística permanente y la construcción de una identidad coreográfica propia. Además, funciona como espacio de formación y transmisión para nuevas generaciones.

La velada, que reunió a artistas y público, destacó el rol del Teatro Colón como referente cultural de la Ciudad de Buenos Aires y escenario de producciones locales e internacionales. El cierre de la función estuvo marcado por una ovación sostenida de la audiencia.

[Fotos: Carlos Villamayor - Juanjo Bruzza/ prensa Teatro Colón]