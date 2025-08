El Festival de San Sebastián apuesta una vez más por el talento emergente

José Luis Rebordinos, director del festival de San Sebastián, junto a la cineasta costarricense Kim Torres, única representante americana en la sección "New Directors"

La película White Flowers and Fruits de la directora japonesa Yukari Sakamoto será la encargada de clausurar la sección New Directors, consolidando la apuesta del festival de San Sebastián por el talento emergente de Asia. Esta decisión, que sitúa a una ópera prima asiática en el cierre, refleja el creciente interés y reconocimiento internacional hacia las nuevas voces del continente: un fenómeno que el propio director del certamen, José Luis Rebordinos, ha subrayado en varias ocasiones.

La edición actual de New Directors se caracteriza por una presencia destacada de cineastas europeos y asiáticos, con trece títulos procedentes de países como China, India, Japón, Taiwán, Turquía, Rusia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca. A esta lista se suman dos producciones españolas: Aro berria, debut de Irati Gorostid Agirretxe, y La lucha, segundo largometraje de José Alayón. Esta diversidad geográfica y cultural evidencia la vocación internacional de la sección y su función como plataforma para realizadores que comienzan a perfilarse como nuevas promesas del cine mundial.

La sección "New Directors" es una de las más interesantes del Festival de San Sebastián

El festival ha reservado un lugar especial para el cine británico, con dos películas seleccionadas: The Son and the Sea’, dirigida por la londinense Stroma Cairns, y Bad Apples, de Jonatan Etzler, que tendrá el honor de inaugurar la sección. Esta última, descrita como “una sátira mordaz con un toque de suspenso”, cuenta con la interpretación de Saoirse Ronan en el papel principal.

En el ámbito de las coproducciones europeas, destaca Redoubt, dirigida por el sueco John Skoog y protagonizada por el actor francés Denis Lavant. Esta obra es fruto de la colaboración entre Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Reino Unido y Suiza, lo que la convierte en un ejemplo de la cooperación transnacional que caracteriza al cine independiente actual.

El cine del Kurdistán turco también tendrá representación con el debut de Seyhmus Altun y su película As We Breathe, que el año anterior participó en WIP Europa bajo el título Memento non mori. Esta coproducción entre Turquía y Dinamarca explora las transformaciones de una familia de Anatolia tras un incendio devastador, abordando temas de resiliencia y cambio social en contextos rurales.

La edición 2025 del Festival de San Sebastián se realizará del 19 al 17 de septiembre

La selección se completa con una serie de primeras y segundas películas que refuerzan la apuesta por la diversidad de miradas. El director taiwanés Tsao Shih-Han presentará su ópera prima Before the Bright Day; la danesa Emilie Thalund debutará con Weightless; y la india Tribeny Rai competirá con Shape of Momo, una producción conjunta de India y Corea del Sur. Por parte de China, Zhang Zhongchen participará con su segundo largometraje, Nighttime Sounds, mientras que el dúo ruso formado por Anton Yarush y Sergey Borovkov presentará su primer trabajo, Foreign Lands.

Por su parte, la directora costarricense Kim Torres participará con su película Si no ardemos, cómo iluminar la noche. Se trata del debut de Torres en el largometraje, en el que retrata a una adolescente introvertida que se ve obligada a comenzar una nueva vida en una aislada aldea rural que esconde un oscuro secreto. Será un nuevo paso en la carrera de la costarricense que con su segundo cortometraje, Luz nocturna (2022), se convirtió en la primera cineasta del país centroamericano en competir por una Palma de Oro en la selección oficial del Festival de Cannes. Este año, además, no habrá presencia argentina en la sección.

Con información de: EFE

[Fotos: Javier Etxezarreta/EFE; prensa Festival de San Sebastián]