Teenage Fanclub, la banda favorita de Kurt Cobain, llega por primera vez a Buenos Aires

Teenage Fanclub - Foreign Land

“La mejor banda del mundo”, sentenció Kurt Cobain en 1991, cuando la revista británica Melody Maker le preguntó por sus referentes. Se refería a Teenage Fanclub, el grupo escocés que, décadas después, mantiene ese aura de culto y reconocimiento entre músicos y fanáticos. Aquella declaración resuena con fuerza ante el anuncio de su primera visita a Argentina: el 9 de septiembre Teenage Fanclub se presentará en Buenos Aires, en el Complejo C, Art Media, como parte del ciclo Primavera Club, una iniciativa de Primavera Sound. El músico argentino Sebastián Arpesella abrirá la noche con un set de su música, donde confluyen el folk, la psicodelia y una lírica introspectiva.

Desde que emergieron de la escena de Glasgow a finales de los años 80, Teenage Fanclub se ha dedicado a explorar cómo las influencias recibidas en la juventud evolucionan y cómo sonidos aparentemente sencillos logran encapsular toda una vida de recuerdos. El vínculo que une su característico pop de guitarras, cargado de armonías y melancolía, con la adolescencia, se remonta incluso a la era de “I Want to Hold Your Hand” de Los Beatles.

Sebastián Arpesella protagonizará el show de apertura para Teenage Fanclub

La elección de sonidos familiares en su música no solo responde al nombre peculiar de la banda, sino también a una curiosidad sobre el modo en que canciones preferidas de la adolescencia se convierten en compañía constante, ofreciendo una gama completa de sensaciones, desde el júbilo hasta la rutina. El grupo escocés que llegará a Sudamérica por primera vez -también tocará en Río de Janeiro, San Pablo y Belén- ha hecho de este fenómeno un terreno de experimentación artística permanente.

En sus primeras grabaciones, como A Catholic Education (1990), la influencia de un concierto de Dinosaur Jr. se hizo patente: capas de retroalimentación y ruido impregnaron las canciones, transmitiendo una desconfianza hacia la vida ajena al estudio. Sin embargo, a medida que los integrantes de la banda maduraron, introdujeron mayor luminosidad en su sonido. Mientras modas iban y venían, demostraron una capacidad singular para aislarse del entorno y mantenerse fiel a sus ideas iniciales.

Teenage Fanclub es una banda de culto para los fanáticos del "indie rock"

Escuchar su discografía es descubrir a una banda que nunca se desvinculó de sus obsesiones: la claridad melódica de Big Star, las armonías compactas de The Byrds, la autenticidad sencilla de Neil Young y los matices psicodélicos suaves de la llamada “British Invasion” de los años 60. En ocasiones, alguna de estas influencias se impone momentáneamente sobre las demás, pero el conjunto expresa la constancia de su visión musical.

Formados en Glasgow en 1989, Norman Blake, Raymond McGinley y Francis Macdonald han construido una carrera de más de treinta años, marcada por la coherencia estilística y la capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Su discografía incluye álbumes que definieron una época, como Bandwagonesque, que en 1991 fue elegido “álbum del año” por la revista Spin -superando incluso a Nevermind de Nirvana- así como Grand Prix y Songs from Northern Britain, que consolidaron su lugar en la historia del género. Por eso, la llegada de Teenage Fanclub a Buenos Aires representa un hito para los seguidores locales del indie rock británico.