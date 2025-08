Mariano Cohn y Gastón Duprat se definen: “Somos cineastas no alineados, y no hay muchos”

“Somos cineastas no alineados, y no hay muchos”: Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de “Homo Argentum”

Faltan apenas unos días para que la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat llega al cine. Se trata de una obra que lleva la comedia y la crítica social a un nuevo nivel de experimentación. El estreno de Homo Argentum será el jueves 14 de agosto. En el centro de esta propuesta se encuentra Guillermo Francella, quien asume el reto de encarnar 16 personajes distintos en una estructura de relatos breves que exploran, con humor y agudeza, las contradicciones de la vida urbana en Argentina.

Son 16 mini películas independientes, cada una con una duración que oscila entre 1 y 12 minutos, y en cada segmento Francella se transforma para dar vida a figuras que representan diferentes aspectos de la sociedad argentina contemporánea. La inspiración formal de Homo Argentum remite a la época dorada del cine italiano, con referencias explícitas a títulos como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño y Viva Italia.

Trailer Homo Argentum

“Lo que pasa con la poquísima gente que la vio es que todos tienen sus preferidas, y piensan que es obvio que su preferida es la preferida de todos. Y difieren todos los casos”, cuenta Duprat. “Esta película tiene mucho más caudal de información que una película. Para mí tiene el de cuatro, por lo menos. Es mucho volumen de temas y de reflexiones. Algunos cortos fueron ideas de películas que achicamos”, agrega.

“Lo irónico puede resultar —continúa Duprat—, pero no es una búsqueda. Nosotros pertenecemos a ese mundo progre, más mal que nos pese. Entonces podemos criticarlos. Si no, sería una cárcel. El tema es que no hay nadie que lo haya criticado en los últimos años en el audiovisual. Entonces eso nos resalta. Yo diría que son películas iconoclastas, que no respetan liderazgos, vacas sagradas ni nada. Y nos sale natural. Y no es que lo hacemos en las películas, sino en la vida. En el cine argentino en general se ha sido siempre muy funcional al poder de todas las épocas y de todos los colores. Y nosotros somos cineastas no alineados, digamos. Y no hay muchos”.

Guillermo Francella en uno de los personajes de “Homo Argentum” (Star Distribution)

“No es tan fácil tampoco hacerlo o que te lo produzcan o que te paguen esos artefactos”, explica Cohn. “Hay una tendencia woke en muchas de las plataformas que solo salen contenidos que políticamente correctos. Esta película, si vos vas y la presentás en mesa de entrada de Netflix o de alguna plataforma, no pasa, no la bancan, por políticamente incorrecta, porque puede generar conflicto, discusión, debate, cosas que la plataforma no quiere. Hay como una conducta woke en el cine y en la televisión. En este caso, nosotros tenemos el apoyo de Disney, que sabe lo que está comprando. Y también apuesta a nuestra carrera, a nuestra visión, a nuestro punto de vista, lo que es distintivo”.

Gastón Duprat

“Hay un retrato, una observación de la realidad. No es que uno busca retratar la Argentina o la argentinidad”, dice Cohn, y Duprat agrega que “el cine argentino no se ha destacado por su audacia y nunca ha retratado críticamente ni a ningún cura ni a la Iglesia católica ni nada. Sí fue obsecuente en general. Mario Mactas nos dijo de hacer un curita villero. Me pareció fabuloso. Construimos esa historia con él. Se llama ‘Las ventajas de ser pobre’”.

La película mantiene el sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn, que incluye títulos como El hombre de al lado, El ciudadano ilustre, Mi obra maestra y Competencia oficial, todas presentadas en festivales internacionales de renombre. Además, han creado series como El encargado, Nada y Bellas artes, que han recibido elogios tanto de la crítica como del público. Sus películas han sido objeto de remakes internacionales, como la reciente versión de 4x4 protagonizada por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård, donde participaron como productores. Han trabajado con figuras de la talla de Robert De Niro, Penélope Cruz y Antonio Banderas, consolidándose como referentes del cine iberoamericano.

Mariano Cohn

El elenco principal, encabezado por Francella, incluye a Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo. El guion fue desarrollado por Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat, con la participación de Horacio Convertini como co guionista. El 14 de agosto llega a todos los cines.