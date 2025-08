El Festival de Venecia celebrará la trayectoria de Julian Schnabel

Julian Schnabel recibirá en el Festival de Venecia el premio Cartier Glory, y estrenará su nueva película, "In the Hand of Dante" (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

El artista y director estadounidense Julian Schnabel será galardonado con el premio Cartier Glory, que se concede a los directores, durante la 82° edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

La ceremonia de entrega del premio se realizará el 3 de septiembre antes de la proyección fuera de competición de su nueva película, In the Hand of Dante con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi y Franco Nero.

Julian Schnabel, al aceptar el galardón, declaró que “vine a Venecia por primera vez en noviembre de 1976. Fui a la región del Véneto para ver la Capilla de los Scrovegni de Giotto y, posteriormente, pinturas venecianas. Nunca imaginé que me convertiría en director, y mucho menos que recibiría este premio, entre tantos directores que admiro, porque en realidad soy pintor”. Y agregó: “Aunque creo que también soy director. Llevo casi 30 años proyectando mis películas en el Festival de Cine de Venecia, y recibir el Premio Gloria al Cineasta por el estreno mundial de mi nueva película significa mucho para mí, ya que la historia de Dante y Nick Tosches en esta película refleja de alguna manera mi propia vida. Gracias, no podría estar más feliz”, añadió.

La nueva película de Julian Schnabel sigue la historia del manuscrito original de La Divina Comedia

Con respecto a este reconocimiento, el director del Festival, Alberto Barbera, añadió que “cada película de Julian Schnabel es un mundo en sí misma. Ninguna es igual a la anterior ni a la posterior. Sin embargo, no es casualidad que la mayoría sean retratos de artistas y representaciones apasionadas del proceso artístico. Generosa y desbordantemente imaginativa, la producción cinematográfica de Schnabel es un regalo al cine, articulada a través de un lenguaje completamente original”.

“Su nueva película es su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Como dijo Martin Scorsese cuando se le pidió que las describiera, las películas de Schnabel son ‘abundantes, rebosantes de vida, vibrantes’”, añadió Barbera.

Mathieu Amalric y Anne Consigny en "La escafandra y la mariposa" (2007)

El artista está fuertemente vinculado a Venecia pues ha expuesto su obra en la Bienal de Arte cinco veces: en 1980, 1982, 1993, 1997 y 2003. En 1996, Schnabel escribió y dirigió el largometraje Basquiat, que se estrenó en competición en el Festival de Cine de Venecia y su segunda película, Antes que anochezca, se estrenó en Venecia en 2000 y ganó el Gran Premio del Jurado y la Coppa Volpi al Mejor Actor para Javier Bardem.

En 2007, Schnabel dirigió La escafandra y la mariposa, que fue nominada a cuatro Premios Oscar y ganó el premio al Mejor Director tanto en Cannes como en los Globos de Oro, donde también ganó el de Mejor Película en Lengua Extranjera. En 2018, presentó la película Van Gogh: En la puerta de la eternidad, sobre la vida de Vincent van Gogh, en competición en el Festival de Cine de Venecia. La película le valió a su actor principal, Willem Dafoe, la Copa Volpi y, posteriormente, una nominación al Óscar a Mejor Actor.

Fuente: EFE