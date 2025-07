Elogio y homenaje de Gustavo Dudamel a Leonard Bernstein: “Es un personaje irrepetible y su música está más viva que nunca" (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El director venezolano Gustavo Dudamel, que dirigirá a la Orquesta del Gran Teatro del Liceu los próximos 29 y 30 de julio en una versión sinfónica del musical West Side Story, cree que su compositor, Leonard Bernstein, “es un personaje irrepetible y su música está más viva que nunca”.

En la presentación de las dos funciones del popular musical, Dudamel ha calificado a Bernstein como un “genio de la orquestación, que dominaba la música latina, el mambo, sus ritmos”.

En su opinión, “las danzas que atraviesan la obra entera es una música con la cual te sientes identificado seas de donde seas, y Bernstein lo hace de manera muy natural, jugando con el jazz latino, y todos esos ritmos y colores hacen que la obra tenga una luz y un espíritu especial".

El propio maestro venezolano ha tenido la oportunidad de acercarse a West Side Story como musical, como ópera y como banda sonora de película, y en todas las dimensiones la obra es una maravilla, ha dicho.

La icónica obra del compositor estadounidense fallecido en 1990 será interpretada en Barcelona bajo la batuta de su par venezolano, quien apuesta por una orquestación ampliada y un enfoque contemporáneo (Foto: Santi Visalli)

Ha explicado que para estas dos funciones el enfoque será “con más orquestación que en el musical, más cerca de la versión en la única vez que la dirigió Bernstein en 1984, con Josep Carreras y Kiri Te Kanawa.

Para Dudamel, la obra ha trascendido a su tiempo pues “refleja no solo a un país: vivimos un gran dilema mundial con respecto a la inmigración, y ahora se hace más obvio en EE.UU. porque el tema está en la palestra, pero es la piedra con la que el humano se choca permanentemente. María y Tony son de dos grupos de jóvenes que luchan por un territorio, pero al final se dan cuenta de que son lo mismo, que pertenecen al mismo lugar".

Y ha añadido que hay que “seguir haciendo arte que refleje esas realidades, y sobre todo (nos advierta de) lo que no debemos hacer”, ha respondido a la pregunta sobre el conflicto con los inmigrantes desatado por la administración Trump.

En relación con la versión, Dudamel ha comentado que no se trata de una amplificación como en un concierto pop; y en la orquestación se han introducido la batería, la guitarra eléctrica, la guitarra española, la mandolina, la percusión latina e instrumentos jazzísticos".

Gustavo Dudamel en un ensayo abierto que ha tenido la inclusión y el intercambio cultural como protagonistas (Foto: EFE/Toni Albir)

“Sin desmerecer a Bernstein, es muy diferente de tocar un Verdi, un Puccini o un Wagner: con West Side Story, cuando una orquesta toca esa música, se desinhibe, porque la música es un disfrute", apunta Dudamel.

Un <i>West Side Story</i> más sinfónico

Frente a las orquestas de musicales, que suelen ser pequeñas, escondidas en un foso, con seis violines, cuatro chelos y dos contrabajos, en la versión que presentarán en el Liceu Dudamel ha querido darle “un color más sinfónico”.

Aunque con Bernstein se escucha “el Nueva York en construcción" de su época, West Side Story, asegura el director venezolano, es “una obra que se adapta a todos los momentos, es atemporal, que se vive con la misma pasión en cualquier circunstancia”.

Leonard Bernstein (Crédito: Bettmann Archive)

En su cuarta actuación en el coliseo barcelonés, Nadine Sierra ha expresado su deseo de que “la generación Z y los más jóvenes acaben acercándose a la música de Bernstein, al que no conocen, porque la música da unos valores que son necesarios, y el mundo actual está falto de esos referentes, pero ahora los referentes de los jóvenes son Kim Kardashian o Donald Trump“.

Junto a Sierra (María) actuará Juan Diego Flórez (Tony), quien ha explicado que la existencia de micrófonos en esta ocasión permite a los cantantes dejar de lado la técnica operística: “A mí me ayuda haber cantado música popular, puedo bajar el tono, y no has de estar proyectando tu voz siempre, como en la ópera, y así se entienden las palabras”.

El reparto se completa con la mezzosoprano Isabel Leonard, que interpretará a Anita, amiga y confidente de María; el barítono Jarrett Ott como Riff, líder de los Jets; y el barítono Milan Perišic en el papel de Bernardo, jefe de los Sharks y hermano de María.

