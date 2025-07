La poesía inspira el nuevo libro de Ellen Burstyn, la estrella de “El exorcista” y “Alicia ya no vive aquí”

Ellen Burstyn publicará en 2026 un libro sobre el poder de la poesía en su vida

La ganadora del Óscar Ellen Burstyn publicará el próximo año un libro en el que revela cómo le ha influido el poder de las palabras. HarperOne, un sello editorial de HarperCollins Publishers, anunció que Poetry Says It Better (La poesía lo dice mejor), de Burstyn, saldrá a la venta el 28 de abril de 2026. La actriz de 93 años, es conocida por películas como The Last Picture Show y Alicia ya no vive aquí, por la que ganó un Óscar; las series de televisión Political Animals y House of Cards, y la producción de Broadway Same Time, Next Year.

Entre los poetas favoritos de Burstyn se encuentran Maya Angelou, Mary Oliver y William Butler Yeats. “He tenido la suerte de dedicar mi vida profesional a la actuación: trabajé como modelo y bailarina desde el día en que terminé la preparatoria y, finalmente, alcancé la cima de mi carrera y gané un Óscar, un premio Tony y dos premios Primetime Emmy”, declaró Burstyn. “Sin embargo, es la poesía la que me ha impulsado y sostenido a lo largo de mi carrera y la que se ha entrelazado con todos los hitos importantes de mi vida”.

Burstyn también es autora de Lessons in Becoming Myself (Lecciones para convertirme en mí misma), una autobiografía publicada en 2006.

Ellen Burstyn junto a Meryl Streep en la gala de los premios AFI (American Film Institute), en enero de 2024

Quién es Ellen Burstyn

Ellen Burstyn nació en Detroit en 1932 y construyó una carrera en las artes escénicas que abarca más de seis décadas. Su versatilidad la consolidó tanto en cine como en televisión y teatro, destacando en personajes que exploran la complejidad humana. Comenzó en Broadway en los años sesenta y pronto obtuvo reconocimiento por su participación en proyectos cinematográficos de gran impacto. A finales de esa década, ya era una figura establecida en Hollywood.

Durante la década de 1970, Burstyn protagonizó El exorcista y Alicia ya no vive aquí, películas que lograron conquistar al público y la crítica. Por su papel en Alicia... dirigida por Martin Scorsese, recibió el Premio Óscar a Mejor Actriz. La intensidad emocional y autenticidad de sus interpretaciones se convirtieron en una constante a lo largo de su filmografía.

En las siguientes décadas, mantuvo su vigencia en el escenario internacional, participando en películas como Réquiem por un sueño y series como House of Cards. Su carisma y compromiso artístico la llevaron a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde fue presidenta. Además de su labor actoral, impulsó iniciativas para fortalecer la presencia de las mujeres en la industria. Su carrera es considerada una de las más sólidas del cine estadounidense contemporáneo.

Fuente: AP

[Fotos: archivo REUTERS/Mario Anzuoni]