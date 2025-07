Sensaciones y reflexiones sobre ‘Tracks II’ de Bruce Springsteen, un tesoro de valiosos descartes

Bruce Springsteen publicó "Tracks II", una caja con siete álbumes inéditos grabados entre 1983 y 2018.

Hace mucho tiempo, en un siglo muy lejano, Bruce Springsteen lanzó dos álbumes independientes con música nueva al mismo tiempo. Human Touch fue el que le costó mucho trabajo y sobre el que dudó durante tres años, mientras que Lucky Town fue el que compuso en un par de meses después. Estos fueron los primeros discos que lanzó desde que, en 1989, informó a la E Street Band que ya no necesitaba sus servicios.

La nueva caja recopilatoria de Springsteen, Tracks II: The Lost Albums, supone la presentación simultánea no de dos o tres, sino de siete discos completos grabados entre 1983 y 2018. Ese es el lapso de tiempo en el que The Boss se convirtió en una estrella de MTV; sufrió una crisis de confianza y resurgió como un baladista sombrío; y luego, tras el 11-S y la reorganización y expansión de la E Street Band, maduró hasta convertirse en un querido estadista y embajador de buena voluntad internacional.

Estos discos, archivados durante mucho tiempo, trascienden épocas, géneros y arrepentimientos en cuanto a vestuario. También revelan que lo que parecían fases distintas y fácilmente clasificables en la segunda mitad de los 60 años de carrera de Springsteen eran, en realidad, ilusiones basadas en la identidad creativa que el Once and Future Boss (el jefe del pasado y del futuro) decidía destacar en cada momento.

"Tracks II: The Lost Albums" se compone de siete discos completos grabados entre 1983 y 2018 (Foto: Sony Music via AP)

Un ejemplo: cuando grabó en 1995 el pesimista álbum de historias fronterizas The Ghost of Tom Joad y luego se embarcó en una larga gira para promocionar ese álbum potente pero casi deliberadamente poco comercial, el Boss de leyenda, que se deslizaba de rodillas y hacía estallar los amplificadores, no entró en coma. Ahora lo sabemos porque Somewhere North of Nashville, uno de los álbumes hasta ahora desconocidos incluidos en este tesoro, se grabó al mismo tiempo con los mismos músicos. Y es un álbum apasionante, más country y vibrante que sus grabaciones con la E Street Band, pero sigue siendo el tipo de música bulliciosa y alegre que podrían haber recibido con agrado los ruidosos fans que no soportaban sus peticiones nocturnas de silencio en la gira acústica y folk Joad.

The L.A. Garage Sessions ’83 es la excepción. Sus 18 temas son una década más antiguos que cualquier otra música aquí presente. Los fans acérrimos probablemente los conozcan, ya sea por sus infrecuentes actuaciones en directo, por las caras B de la época de Born in the U.S.A. (recogidas posteriormente en el primer álbum Tracks) o por las copias piratas que llevan mucho tiempo circulando. Capturan a un Springsteen que se autodefine como “tímido ante la fama” y que sigue experimentando con la grabación casera en la costa opuesta después de Nebraska, un disco para el que, como es bien sabido, decidió publicar sus demos en casete de cuatro pistas en solitario, en lugar de las posteriores tomas de estudio con toda la banda, que le parecían carentes de magia.

Empoderado, como explica el veterano historiador de Springsteen Erik Flannigan en sus notas discográficas, por el descubrimiento de que podía explorar nuevos caminos sin arrastrar a su banda a un estudio durante dos años, Springsteen siguió trabajando en esa línea. Aunque algunos fragmentos de las letras de estas canciones, a menudo fantasmales y con mucho reverberación, se incluyeron más tarde en lanzamientos más conocidos, solo “My Hometown”, incluida aquí en una versión en la que suena más ronco de lo habitual, llegó a Born in the U.S.A. al año siguiente.

Bruce Springsteen en 1992, cuando la masividad de los tiempos de "Born in the USA" parecía atenuarse (Foto: Snap/Shutterstock)

Es desconcertante que Springsteen haya optado finalmente por compartir estas grabaciones que abarcan varias épocas de esta manera, en lugar de hacerlo en una edición del 40° aniversario de U.S.A., que ya se había retrasado. Una reedición gigante del álbum más vendido del Boss, el que lo convirtió, para bien o para mal, en una celebridad mainstream, habría sido algo lógico después de las lujosas versiones de Born to Run, Darkness on the Edge of Town y The River que sacó entre 2005 y 2015.

De todos modos, después del material de 1983, todavía tenemos más de cuatro horas de música que ni siquiera los antiguos suscriptores de la revista Backstreets (RIP, Backstreets) han escuchado nunca en ninguna forma. ¿Quieres al Bruce depresivo y invernal del medio Atlántico? Te presento The Streets of Philadelphia Sessions, un álbum introspectivo grabado con el mismo estilo basado en loops de percusión que dio lugar a su canción ganadora de un Óscar para la película Philadelphia, de Jonathan Demme. Los fans para quienes las décadas de rumores sobre un disco de hip-hop archivado evocaban imágenes de, por ejemplo, Warren Beatty rapeando en la extraña sátira de 1998 El senador Bulworth pueden relajarse.

Esta colección permite apreciar a The Boss del pasado y del futuro

¿Prefieres a Bruce, el buscador de la redención? Faithless, que recopila canciones e instrumentales que le encargaron componer hace 20 años para un “western espiritual” sin nombre, es meditativo e inquietante, tierno y extático. La película para la que se compuso esta música sigue sin hacerse, pero la que inspira en la mente del oyente podría haber sido dirigida por Jane Campion o John Ford.

¿Qué tal Bruce, el mariachi? (Lo siento, me ha parecido oír que decías “mariachi Bruce”). También está aquí, en Inyo, que vuelve a los escenarios fronterizos de Texas y California de Tom Joad, pero acompaña sus historias de migrantes luchadores, policías en conflicto y amores desaparecidos con una instrumentación más brillante y variada. Revive su afición por robar títulos de películas con “One False Move”, inspirada en la magnífica película negra sureña de Carl Franklin de 1992, protagonizada por Bill Paxton. No hay que saltarse ninguna canción.

Un éxito más sorprendente que el mariachi Bruce es el Bruce fácil de escuchar. Twilight Hours, su experimento con baladas al estilo Bacharach/David, es al menos tan buen escaparate para su voz de más de 70 años como Only the Strong Survive, el extraño y estéril álbum de 2022 con versiones de soul y R&B que se propuso enfatizar su voz de primaverea. Oye, Sinatra también era de Nueva Jersey. Al igual que Somewhere North of Nashville, Twilight Hour» se grabó junto con un álbum más familiar, el igualmente seguro Western Stars. Evidentemente, Springsteen pensó que el sombrero de vaquero le quedaba mejor que el fedora.

Estos discos "recuperados" de Bruce Springsteen trascienden épocas y géneros en una trayectoria de 50 años

Ninguno de estos temas es vergonzoso, y muchos de ellos son inspiradores. Con 83 temas y 5 horas y media de duración, Tracks II es una inversión, un compromiso y una odisea. Su versión de muestra de 20 pistas, Lost and Found, parece inútil en la era del streaming. Esta nueva colección es un regalo, sobre todo por lo que dice sobre la obsesiva autocuración de Springsteen. “Siempre he publicado mis discos con mucho cuidado”, escribe en la introducción del conjunto, “asegurándome de que mis narrativas se construyeran unas sobre otras”.

Terminar estos temas para su lanzamiento fue un proyecto pandémico para una adicto al trabajo como él. Pero lleva más de una década trabajando en modo legado, descorchando un río aún fluido de lanzamientos en vivo de archivo, las memorias Born to Run, su adaptación teatral Springsteen on Broadway, varios documentales, un podcast con el presidente Barack Obama (¡!) y, lo más aterrador de todo, la próxima película Springsteen: Deliver Me From Nowhere, protagonizada por Jeremy Allen White como Bruuuuuuuce en la época de Nebraska.

"Lost and Found" es un resumen de 20 canciones en dos discos de vinilo, de la recopilación "Tracks II: The Lost Albums"

Aunque el primer Tracks, publicado hace una generación, en 1998, incluía material de antes de que formara la E Street Band y de luego de que la disolviera, la colección seguía siendo un asunto centrado en la banda. Casi todos los miembros de la actual E Street Band tocan en Tracks II en alguna medida, pero no se les percibe como un colectivo.

Cinco de estos siete álbumes tienen un tamaño notablemente similar al de un LP, es decir, 40 minutos de duración o menos. Garage Sessions y Twilight Hours se distribuyen en cuatro caras de vinilo, si estás dispuesto a desprenderte de algo más de trescientos dólares para escucharlos en ese formato.

“Lo que ahora me gusta de estos discos son sus imperfecciones”, reflexiona Springsteen en su introducción. Sin duda, se me ocurren una docena de canciones de sus álbumes “normales” que calificaría por debajo de cualquiera de estas perdidas, y no solo la mayor parte de Human Touch. Puede que estos álbumes fueran imperfectos para su época, pero para la época actual, son casi perfectos.

