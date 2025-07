Larry David y los Obama preparan una miniserie que explora la historia de Estados Unidos

Larry David regresa a HBO con una miniserie de sketches sobre la historia de Estados Unidos, producida junto a Barack y Michelle Obama (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

Larry David aportará su sensibilidad gruñona a la historia de Estados Unidos en una colaboración con Barack y Michelle Obama para un programa de sketches de HBO, según anunció la cadena.

El creador de Curb Your Enthusiasm y cocreador de Seinfeld será el productor ejecutivo, guionista y protagonista de una miniserie de seis episodios de media hora de duración, producida por la empresa de los Obama, Higher Ground. El programa marca el regreso de David, de 78 años, a HBO poco más de un año después del final de la duodécima y última temporada de Curb Your Enthusiasm. El showrunner de Curb..., Jeff Schaffer, será coguionista y director de los episodios.

HBO no ha dado una fecha de estreno, pero el programa está pensado para conmemorar el 250° aniversario de la declaración de la independencia de Estados Unidos, el próximo año.

"Higher Ground", la productora de los Obama, suma una nueva colaboración tras éxitos como "American Factory" y "Waffles + Mochi" (Foto: archivo REUTERS/Alyssa Pointer)

La serie aún no tiene título, pero cuenta con un eslogan promocional: “El presidente y la señora Obama querían honrar el 250° aniversario de Estados Unidos y celebrar la historia única de nuestra nación en esta ocasión especial... Pero entonces llamó Larry David“. Las declaraciones de algunos de los protagonistas sugieren el tono que tendrá. “Cuando terminó Curb..., lo celebré con una fiesta de tres días. Después de una violenta reacción alérgica a la espuma, anhelaba volver a mi sencilla vida como apicultor, recolectando miel orgánica de las flores silvestres de mi pradera", dijo David. “Por desgracia, un día mis abejas desaparecieron misteriosamente. Así que, con gran pesar, vuelvo a la televisión, con la esperanza de aliviar la pérdida de mi querida colmena”.

En su declaración, Barack Obama dijo: “Me he sentado frente a algunos de los líderes más difíciles del mundo y he luchado con algunos de nuestros problemas más insolubles. Nada me ha preparado para trabajar con Larry David”.

Larry David fotografiado en la primera fila de la platea durante un partido de la liga profesional de basquetbol NBA, en marzo de 2025 (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Los Obama se introdujeron en el mundo del entretenimiento con el lanzamiento de Higher Ground en 2018, afirmando que querían dar más protagonismo a voces nuevas y diversas y ampliar el abanico de conversaciones en la industria. Poco después firmaron acuerdos de producción con Netflix y Spotify. Su participación ha tenido un gran protagonismo en algunas producciones, pero en otras han mantenido un papel más secundario. Entre sus programas y películas se encuentran el documental ganador de un Óscar American Factory, la serie infantil Waffles + Mochi y las películas Rustin y Leave the World Behind.

David, conocido por sus comedias y monólogos, tiene cierta experiencia en sketches. Fue guionista y protagonista de Fridays, una imitación de Saturday Night Live de la ABC a principios de la década de 1980, y más tarde escribió brevemente para el propio SNL.

Fuente: AP