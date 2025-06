Es 1975 y “Tiburón” acaba de ser estrenada: así la vieron los grandes críticos de la época

Emblemática escena de "Tiburón" (1975), de Steven Spielberg

Tiburón de Steven Spielberg llegó a las pantallas de cine de Estados Unidos hace 50 años. No fue un éxito silencioso: la segunda película del director, un thriller que se centró tanto en la gente de Amity Island como en su infame depredador en la cima de la cadena alimenticia, recibió elogios casi unánimes desde el principio.

La revista Time incluso proclamó esa temporada como el “Verano del Tiburón” en un entusiasta artículo de portada. Con raras excepciones, las críticas de la película hablaron con entusiasmo de la ágil y suspensiva dirección de Spielberg, la inolvidable banda sonora de John Williams y las interpretaciones de Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw.

Críticas destacables de “Tiburón” en 1975

Gary Arnold, The Washington Post: “El brillante joven director Steven Spielberg ha tomado la premisa de la novela superventas, aunque algo ordinaria, de Peter Benchley, Tiburón -una comunidad turística de verano aterrorizada por la presencia de un gran tiburón blanco descontrolado- y la ha convertido en un nuevo clásico del cine de terror y aventuras de alto nivel."

El tiempo de su estreno fue definido como el 'Verano del Tiburón' y marcó un hito en la cultura popular de Estados Unidos

Pauline Kael, The New Yorker: "Tiburón puede ser la película de sustos más alegremente perversa jamás hecha; los desastres no llegan de forma programada como en la mayoría de las películas de desastres, y tus nervios nunca se estabilizan según un horario.”

Roger Ebert, Chicago Sun-Times: “Es una gran película de aventuras del tipo que ya no vemos con frecuencia. Es una aventura pulcra, sin la violencia gratuita de tantas películas de acción. Tiene la cantidad necesaria de sangre y vísceras para funcionar, pero nada extra. Y es una historia espectacularmente buena, brillantemente contada.”

Vincent Canby, The New York Times: “Tienen que trabajar muy duro sólo para parecer vivos, y el Sr. Scheider, el Sr. Shaw y el Sr. Dreyfuss se presentan con ingenio y una fácil seguridad en sí mismos. No es culpa de ellos si son eclipsados por la mecánica de la ficción. Eso también es parte de cómo Tiburón debía ser. Steven Spielberg ha espaciado los sustos de tal manera que, para cuando llegamos a la espectacular confrontación final entre los tres hombres y el gran tiburón blanco, aceptamos completamente la fantasía según sus propios términos tontos pero entretenidos.”

Steven Spielberg durante la filmación de "Tiburón"

A.D. Murphy, Variety: “La rápida película de 124 minutos genera un suspenso enorme mientras el tiburón ataca a una sucesión de personas; la criatura ni siquiera se ve durante unos 82 minutos, y una técnica de cámara subjetiva hace que sus primeros ataques sean terriblemente aterradores, y mucho más debido a su invisibilidad.”

Arthur Knight, The Hollywood Reporter: “Pero los guionistas, aunque nunca permiten que la tensión subyacente decaiga, encuentran tiempo para acercarnos a sus protagonistas, de modo que cuando comienza el asalto final, nuestros miedos y frustraciones son tan intensos como los suyos. Y en los momentos culminantes de la película, uno olvida todo lo que haya leído o escuchado sobre tiburones sintéticos y mecánicos utilizados en la producción.”

Charles Champlin, Los Angeles Times: “Todo suena, de algún modo, como un cumplido indirecto para una película poderosa y bien hecha. Pero, aunque no dudo de que Tiburón hará una fortuna sangrienta para Universal y los productores Richard Zanuck y David Brown, es una obra tosca y explotadora, que depende del exceso para lograr su impacto. En tierra firme es un aburrimiento, torpemente puesta en escena y desigualmente escrita.”

Judith Crist, New York Magazine: “La racha ganadora de los cinéfilos continúa y nuestra reserva de superlativos se agota -con Tiburón, un magnífico melodrama de aventuras que nos proporciona escalofríos suficientes para los veranos más calurosos e hidrofobia (la versión de agua salada) de por vida.”

Roy Scheider en una escena de "Tiburón", estrenada en 1975

Michael Sragow, Boston Magazine: “En sus primeros cinco minutos, Tiburón te atrapa en algún lugar debajo del esternón y, durante casi dos horas, no te suelta. [La película] es lo que Contacto en Francia y El exorcista solo aparentaron ser: una historia de acción horrífica redimida por una dirección inspirada. [La película] apunta al estómago, pero no insulta la inteligencia en las pocas ocasiones en las que se le exige.”

Derek Malcolm, The Guardian: “Felicitaciones entonces a Spielberg por lograr lo que claramente fue una película técnicamente muy exigente con tanta claridad y estilo, a Richard Zanuck y David Brown, los productores, por no rendirse cuando parecía que debían hacerlo, y a Verna Fields, la editora, quien, en mi opinión, ayudó a tomar casi todas las decisiones correctas en el corte final. No es la mejor película del mundo, pero uno tiene constantemente la sensación de que conoce sus limitaciones y, en lugar de intentar trascenderlas, se concentra en dominar los fundamentos de una buena narrativa.”

Fuente: The Washington Post

[Video: Universal Pictures; Fotos: Peacock/Universal Pictures via AP]