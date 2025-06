Sean Baker: “Siento la presión de cómo superar ‘Anora’, de ofrecer algo nuevo y diferente”

Sean Baker, el gran ganador de los Oscar 2025, afirma que "las Barbies son las que están manteniendo los cines vivos, no las Anoras"

Durante su discurso de aceptación al premio de mejor director en los Premios de la Academia de este año, Sean Baker habló con fervor sobre la importancia de asistir al cine, particularmente a los cines independientes, que se encuentran cada vez más amenazados. Baker recibió este galardón por Anora, que ganó cinco de los seis premios Oscar a los que estaba nominada esa noche.

Tras el final de esa campaña de premios, el cineasta continúa su evangelización a favor de la experiencia cinematográfica en pantalla grande al asociarse con Pluto TV para el Fin de Semana de Películas Gratis, una iniciativa que destaca cines independientes y familiares en todo el país durante el verano, incluyendo el Music Box Theatre en Chicago este fin de semana.

La iniciativa comenzó con la elección de Baker cerca de Los Ángeles: el Gardena Cinema. También se ofrecerán entradas gratuitas para el Colonial Theatre en Phoenixville, Pensilvania, así como para el Redford Theater en Detroit en las próximas semanas.

Aquí Baker habla sobre por qué se siente un “extraño portavoz” de la experiencia cinematográfica y cómo espera que su próxima película sea diferente a sus trabajos anteriores.

Mark Eydelshteyn, izquierda, y Mikey Madison en una escena de "Anora", ganadora del Oscar a "mejor película"

—Eres un defensor declarado de los cines independientes y familiares. ¿Por qué son tan importantes para ti?

—Soy de la Generación X. Cuando crecí, los cines a los que íbamos principalmente eran independientes y, en su mayoría, de propiedad familiar. Los multicines comenzaron a surgir a finales de los años 80. Me encantan los multicines. Son geniales, pero hay algo un poco más íntimo y con esa calidez familiar. No es un entorno corporativo. Durante mucho tiempo, así fue como descubrí las películas y me enamoré de ellas.

Además, trabajé en un cine independiente. Fue lo más loco. Se llamaba Roberts Cinema en Nueva Jersey, y solicité un trabajo como corta entradas. Era un negocio pequeño, así que, de repente, me estaban entrenando para usar los proyectores. Luego me dijeron: “Necesitamos un gerente”. Así que, a los 17 años, estaba manejando, proyectando películas y cortando entradas en un cine en Manville, Nueva Jersey, que ya no existe. Por el día proyectaban principalmente películas de Disney y películas extranjeras por la noche. Fue mi primer trabajo real, y miro hacia atrás con mucho cariño en esa etapa.

Luego fui a la escuela de cine y empecé a hacer películas. Siempre tuve la intención de hacer largometrajes para ser proyectados en cines. Un sueño mío es, quizás algún día, incluso ser dueño de un cine.

"Las salas independientes tienen un ambiente un poco más íntimo y con calidez familiar", dice Sean Baker

—Creo que hay muchas personas que piensan que las películas grandes con estrellas importantes son el secreto para atraer al público al cine.

—Ese es un tema con el que he estado batallando personalmente. Promuevo la idea de que este tipo de entretenimiento está diseñado, primero y principalmente, para las salas de cine, así que salgan y véanlas. Y, al mismo tiempo, hago películas que son un poco complicadas y no necesariamente amigables para un público amplio. Pero espero que, ya que mis películas tienden un poco más hacia ese mundo del prestigio, tal vez la gente salga buscándolas. “Esta película ganó la Palma de Oro y luego eventualmente un Premio de la Academia. Tal vez sea algo que deberíamos ir a ver al cine, aunque no encaje en el molde de lo que normalmente vemos, que son las películas taquilleras y para comer palomitas”.

Esas son las películas que mantienen vivos los cines, no las mías. Tal vez algún día. Pero son las Barbies las que están manteniendo los cines vivos, no las Anoras, aunque Anora lo hizo increíblemente bien. A veces siento que soy un extraño portavoz de esto, porque no estoy exactamente entregando lo que predico.

"Hago películas que son un poco complicadas y no necesariamente amigables para un público amplio", dice Sean Baker

—Los Oscars de este año fueron como un anuncio de servicio público sobre la asistencia al cine. Me pregunto si estás de acuerdo con la idea de que ese mensaje sería mejor recibido si la Academia reconociera más películas como Wicked o Dune: Parte Dos.

—Lo hacen. Es decir, esas películas fueron nominadas. Pero tal vez. Tal vez necesitamos esa categoría extra para el éxito en taquilla. ¿Por qué no celebrar eso también? Es algo que otros premios alrededor del mundo celebran, y no hay razón para no reconocer cuando una película se inserta en el zeitgeist. Eso es un hito cultural importante. Así que, ¿por qué no celebrarlo públicamente? De muchas maneras, eso es lo que los Oscars deberían hacer.

—Hemos hablado antes sobre el éxito de Anora y cómo estás pensando en cómo eso influirá en tu próxima película.

—Creo que lo nuevo con lo que estoy lidiando es simplemente la presión de cómo superar Anora. No quiero decepcionar a la gente, pero quiero ofrecer algo un poco nuevo y diferente. Es aterrador. No sé cómo más describirlo. Apenas me he despertado. Es aterrador. Pero, con suerte, estoy trabajando con las mismas personas otra vez, no solo para hacer la película, sino también para distribuirla. Y espero que hagamos otra película que conecte.

Mis cineastas favoritos son aquellos que mezclan las cosas. Se mantienen dentro de su estilo porque esa es su voz. Pero siempre hay algo nuevo. Y, con suerte, lo nuevo en mi caso es inclinarme más hacia la comedia. Durante mucho tiempo he hecho películas que considero dramas o tragedias con elementos cómicos, y ahora quiero inclinarme hacia la comedia con elementos dramáticos o trágicos. Ese podría ser mi cambio.

Fuente: AP

[Fotos: Carlos Barria/Reuters; Neon vía AP; Andy Kropa/Invision/AP]