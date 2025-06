Silla de director y objetos personales de David Lynch superan expectativas de precio en una subasta millonaria

Los objetos personales de David Lynch que fueron subastados obtuvieron en total más de 1 millón de dólares

Una máquina de café espresso, copias VHS y de 35 mm, sillones, cuadros y un grupo de herramientas de carpintería personalizadas. Estos artículos, que en otras circunstancias podrían considerarse comunes, adquirieron un valor especial por haber pertenecido a David Lynch. La subasta de más de 400 objetos personales del director de Twin Peaks y Corazón salvaje recaudó cifras muy superiores a las previstas, alcanzando más de 1 millón de dólares en ofertas previas al evento.

La casa Julien’s Auctions, en colaboración con Turner Classic Movies, organizó la venta en el hotel Peninsula Beverly Hills, donde se ofrecieron desde la silla de director personalizada de David Lynch hasta guiones inacabados, cámaras, muebles diseñados por él mismo y utilería de sus películas. La silla de director alcanzó un precio final de 70 mil dólares, mientras que los guiones de Ronnie Rocket -una película de 1977 que nunca llegó a terminar de filmar- se vendieron por 150 mil dólares y una copia personal en 35 milímetros de su opera prima Eraserhead se adjudicó por 40 mil dólares. Incluso la máquina de espresso del director encontró comprador por 35 mil dólares.

El guión de la película "Ronnie Rocket" obtuvo un precio de 150 mil dólares

Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien’s Auctions, explicó que la expectativa inicial para la recaudación total de la subasta oscilaba entre los 200 y 400 mil dólares, pero el interés superó ampliamente esas cifras. “Esto ya ha superado con creces nuestras expectativas”, declaró Nolan, quien añadió: “Pensamos que si lográbamos medio millón, sería una subasta realmente exitosa”. El entusiasmo se reflejó en la cantidad de ofertas previas, que ya superaban el millón de dólares antes de que comenzara el evento.

Entre los lotes más destacados figuraron objetos que, fuera del contexto de la vida de Lynch, podrían pasar desapercibidos: libros, luces de escenario, una aspiradora, sierras y una máquina de humo. Nolan comentó que “esto es material que hay en cualquier casa y que probablemente donaríamos a Goodwill cuando alguien fallece, pero porque es de David Lynch, tiene un valor especial”.

Copias en 35 mm de "Eraserhead" se vendieron por 40 mil dólares

La subasta incluyó también piezas de mobiliario diseñadas por el propio Lynch, como un sofá de estilo modernista similar al que aparece en su película de Lost Highway(1997). Además, se ofrecieron cámaras fotográficas, equipos de música, utilería de películas y menús del restaurante ficticio Winkie’s, visto en Mulholland Drive. “Creo que Lynch es alguien que realmente entendía y apreciaba la cultura material”, señaló Dennis Lim, autor de la biografía The Man From Another Place.

Lim, quien no participó como postor, expresó su fascinación por una caja de creaciones de madera hechas a mano por Lynch y por la variedad de muebles en la subasta. Destacó el interés del director por el diseño y la arquitectura, especialmente la modernista y la de mediados del siglo XX. También recordó que Lynch inició su carrera creativa como artista plástico y pintor, y que a lo largo de su vida mantuvo una actividad paralela como artista de galería, trabajando en fotografía, escultura y diseño de muebles.

La subasta de la colección de objetos personales de David Lynch se organizó en menos de seis meses

La organización de la subasta se concretó en un tiempo inusualmente breve. El equipo de Julien’s Auctions fue contactado por los herederos del patrimonio de Lynch en primavera y, en menos de seis meses desde el fallecimiento del director, ya tenían todo listo para el evento. “Es casi inaudito que tengamos una subasta lista y en marcha tan pronto después de la muerte de una persona”, afirmó Nolan.

En los días previos a la subasta, la silla de director de Lynch fue exhibida en distintos puntos de Los Ángeles para generar interés. El objeto llamó la atención de Mark Frost, co-creador de Twin Peaks, quien comentó: “Dios bendiga a quien sienta una conexión tan fuerte con el director y quiera ganar piezas que los acerquen a esa sensación que él les dio”.

El interés por los objetos personales de Lynch refleja la influencia que ejerció sobre generaciones de cinéfilos y creadores. Como señaló el periodista Dennis Lim en The New York Times, la subasta misma parecía salida de una de las películas del director, donde los objetos adquieren un aura misteriosa y un significado especial. “Creo que la propia idea de esta subasta reconoce eso. Puedes poseer estos objetos que han adquirido esa carga de significado a través de su asociación con David Lynch”, afirmó el biógrafo del director.

[Fotos: Julien’s Auction]