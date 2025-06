Thriller, cine y familia, la fórmula con la que Diego Boneta conquista el mundo editorial: “Soy un contador de historias”

El libro será adaptado a serie por Amazon Studios, en una apuesta que une literatura y televisión

El reconocido actor mexicano Diego Boneta sorprendió al mundo cultural con el lanzamiento de su primera novela, El misterio de Alejandro Velasco, un thriller psicológico ambientado en la opulenta ciudad de San Miguel de Allende, México.

La obra, publicada por VR Editoras, es el resultado de un proceso creativo de tres años que contó con la colaboración clave de su hermana Natalia Boneta y ya se prepara para dar el salto a la televisión de la mano de Amazon Studios.

En diálogo con Infobae, Boneta dejó en claro que no busca un nuevo título para sumar a su carrera artística. “Mira, yo lo que diría, y yo como lo veo, es que no me veo como un autor”, afirmó.

“Lo último que quiero es que la gente piense: ‘Ah, Diego Boneta, cantante, productor, autor… ¿y ahora qué va a ser, astronauta?’, si me explico. Esto es sin pretensión alguna. Esto es porque yo me veo como alguien que cuenta historias. Soy un contador de historias”.

“El misterio de Alejandro Velasco” es el debut editorial de Boneta, ambientado en San Miguel de Allende y con una fuerte carga emocional - (KARLA LISKER)

Una historia nacida del corazón (y de un guion)

Boneta reveló que El misterio de Alejandro Velasco comenzó como un guion en 2022, cuando inició una nueva etapa creativa junto a Amazon y su productora Three Amigos. Inspirado por sus películas favoritas, guiones de personajes que audicionó sin quedar seleccionado, o simplemente relatos que lo conmovían, empezó a escribir con la intención de contar una historia diferente.

El germen inicial se transformó en novela cuando su hermana Natalia, al incorporarse a la productora familiar —de ahí el nombre Three Amigos—, le propuso dar el salto a la narrativa escrita. “Me le quedé viendo con cara de que estaba loca. ¿Cómo que una novela, si nunca he escrito nada?”, confesó Boneta.

Sin embargo, Amazon Publishing y VR Editoras apoyaron el proyecto desde el principio. En paralelo, comenzaron a desarrollar la adaptación como serie televisiva con Amazon Studios.

Boneta busca romper estereotipos con una historia que retrata la élite mexicana desde una mirada íntima y compleja - (VR Editoras)

Influencias cinematográficas, tenis y familia

La historia de Julián Villarreal —el protagonista de la novela— bebe más del cine que de la literatura. En conversación con Infobae, Boneta citó como principal inspiración El talento de Mr. Ripley, con Matt Damon y Jude Law. “Me pregunté cómo sería esa historia si el infiltrado no fuera tímido ni raro, sino un tipo sofisticado, culto, con dinero. Eso me parecía más interesante”.

El entorno familiar y los recuerdos también forman parte del ADN de la novela. Boneta resaltó la importancia del tenis. Su padre, Lauro González Moreno, fue campeón nacional y sus padres se conocieron gracias a ese deporte— y de San Miguel de Allende, una ciudad a la que le tiene un profundo cariño. “Quería que los lectores que han crecido conmigo sintieran que esto venía realmente del corazón”.

La familia es un tema central tanto en la vida del autor como en la obra. “Para mí, la familia lo es todo. Es lo más importante. Y en las familias latinas hay un apego muy fuerte que me inspiró mucho”, expresó. Natalia Boneta, en particular, fue clave en la creación del personaje femenino de Sofía, fundamental para el desarrollo del relato, “porque, por más que yo trate o quiera, nunca voy a poder tener la perspectiva femenina”, relató Boneta.

Diego Boneta durante la entrevista con Infobae, donde compartió detalles íntimos sobre su primer proyecto literario - (Captura de Video)

Retratar una élite que no suele mostrarse

Además de las motivaciones personales, Boneta quiso ofrecer una mirada distinta de la alta sociedad mexicana, una que no suele verse en la pantalla. “Me fascina ese mundo cerrado de familias con mucho dinero que viven como en una burbuja. Es una oligarquía muy loca, y nunca la vi representada de forma auténtica en una película o serie”, explicó.

En ese sentido, su obra busca escapar de los clichés con los que se suele retratar a Latinoamérica. “Ya hay muchas historias sobre narcotráfico o migración. Son realidades, sí, pero somos mucho más que eso. Yo quiero mostrar ese otro lado”, afirmó con convicción.

La novela comenzó como un guion escrito en 2022 y fue transformada gracias a una idea de su hermana Natalia - (KARLA LISKER)

Sin expectativas, con entusiasmo

El libro tuvo una recepción positiva en Estados Unidos, lo que sorprendió gratamente a Boneta. “No tuve ninguna expectativa. Ya aprendí que las expectativas no siempre son buenas. Pero los comentarios han sido increíbles”, expresó.

De cara al futuro, Boneta prepara otras dos series con Amazon: El gato y La liberación, proyectos con los que busca seguir ampliando el universo de historias latinas complejas y auténticas.

“Espero que en Argentina y en toda Latinoamérica también se conecten con este libro”, concluyó Boneta, quien se mostró entusiasta por el cariño del público del país. “Adoro Argentina, y tienen los mejores helados del planeta”, concluyó, antes de cerrar con una sonrisa.