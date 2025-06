El TIFF celebra medio siglo con la historia de John Candy

John Candy en "Tío Buck"

La 50 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) abrirá el próximo 4 de septiembre con el estreno mundial del documental John Candy: I Like Me sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy.

La organización de la muestra canadiense, una de las más importantes del mundo, señaló este miércoles que el filme, dirigido por Colin Hanks y producido por el actor Ryan Reynolds, es “un sentido homenaje a la legendaria figura canadiense, con historias y recuerdos de su familia, amigos cercanos y colaboradores de toda la vida”.

John Candy, que falleció en 1994 en Durango (México) a los 43 años de un ataque al corazón durante el rodaje de Wagons East, se convirtió en la década de los 80 del siglo XX en uno de los actores cómicos más populares de Hollywood.

Tras iniciarse en The Second City de Toronto (un teatro especializado en actuaciones de cómicos) en la década de los setenta, participó en películas como Splash (1984), Spaceballs (1986), Planes, Trains and Automobiles (1987) y Cool Runnings (1993).

Fotografía de archivo de una pareja frente al logo del Festival Internacional de Cine de Toronto (EFE/Julio César Rivas)

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, declaró en un comunicado que la apertura de la 50 edición del festival con el documental de Candy es “la forma perfecta” de iniciar la muestra.

“Los aficionados a la comedia de todo el mundo crecieron con el humor de John Candy. Nos encanta que la carrera internacional de John comenzara en Toronto y estamos deseando compartir John Candy: I Like Me con todos durante la gala de apertura", explicó.

Por su parte, Hanks y Reynolds destacaron: “Cuando oyes el nombre de John Candy se te ilumina la cara. No solo fue un gran actor; fue una persona aún mejor. La gente adoraba su carácter de tipo corriente, pero no sabían lo realmente cercano que era".

TIFF, considerado el festival preferido por los estudios de Hollywood para lanzar las películas con aspiraciones a los Óscar, se celebrará del 4 al 14 de septiembre. Se prevé que proyecte alrededor de 300 filmes de todo el mundo.

Fuente: EFE