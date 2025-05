Todo lo que dejó Cannes 2025: ovaciones, sorpresas, sex symbols y fiestas exclusivas

La Palma de Oro premia a Jafar Panahi por 'Fue solo un accidente', un thriller político rodado en secreto en Irán

Fue un Festival de Cine de Cannes que comenzó el 13 de mayo con Robert De Niro llamando a Donald Trump “el presidente filisteo”, electrizando a la prensa europea en la ceremonia de apertura mientras el actor criticaba la toma del Centro Kennedy y la propuesta de aranceles para las películas extranjeras. Y fue uno que terminó el pasado sábado con la Palma de Oro otorgada al director disidente iraní Jafar Panahi por su thriller político It Was Just an Accident. Elogiando la elección, la presidenta del jurado, Juliette Binoche, dijo que la película “surge de un sentimiento de resistencia, de supervivencia, algo absolutamente necesario hoy en día”.

En el intermedio, la política habló más alto en la pantalla que en las conferencias de prensa (“¿Pueden retener la película en la aduana?”, bromeó el director Wes Anderson) Tampoco fue el año de Estados Unidos.

Cannes, en las últimas dos ediciones, se ha convertido en el principal festival de cine del mundo, sentando las bases para audaces películas internacionales que podrían ser ganadoras tanto en el circuito de cine arte como en los Oscar. Pensemos en La sustancia, Anatomía de una caída, La Zona de Interes y especialmente en Anora, que quizá hayan puesto el listón demasiado alto para que las películas estadounidenses de este año estén a la altura después de ganar la Palma de Oro y luego cinco premios Oscar, incluido mejor película. Probablemente era de esperarse algo de desinflación para 2025.

Entre los estadounidenses, Tom Cruise fue un poco decepcionante en el estreno de la que (supuestamente) es la última entrega de Mission: Impossible, ya que llegó en auto en lugar de aterrizar en helicóptero o paracaídas. Películas altamente anticipadas de grandes autores como Wes Anderson, Richard Linklater y Spike Lee parecieron desvanecerse de la conversación poco después de su debut, mientras que la pasión por las atrevidas y cargadas de contenido político producciones europeas y de Medio Oriente crecía cada día más.

¿Qué destacó? ¿Quién lució fabuloso? ¿Ya podemos hablar de los próximos Oscar? (¡Sí!) ¿Y cómo estuvieron las fiestas? Aquí algunos altos, bajos y sorpresas de lo que muchos coincidieron en que fue un “año extraño” en Cannes.

"Misión imposible: sentencia final" acaparó la atención al momento de su estreno

Primeras apuestas al Oscar 2026

Los críticos se dividieron en torno a Die, My Love, de Lynne Ramsay, una representación punk-rock de la depresión posparto, acompañada de una ardiente banda sonora retro y una metáfora con un incendio forestal abrasador. Sin embargo, lo que nadie cuestiona es la incendiaria y muy divertida actuación principal de Jennifer Lawrence como una nueva madre aislada en una zona rural que experimenta una especie de liberación en su locura. Las posibilidades de Lawrence se ven impulsadas por el enorme deseo de verla de nuevo en el escenario de los premios.

Lo mismo ocurre con June Squibb, quien a sus 95 años está teniendo un notable resurgimiento en su carrera. Su interpretación en la comedia dramática Eleanor the Great, dirigida por Scarlett Johansson, dejó a buena parte de la audiencia secándose las lágrimas. Squibb interpreta a una jubilada atrevida de Florida quien, en duelo, relata la historia del Holocausto de su mejor amiga fallecida como si fuera suya, y luego sigue acumulando mentiras, poniendo en peligro una encantadora nueva amistad con una estudiante universitaria de periodismo.

El próximo símbolo sexual

Hace dos años, Cannes nos regaló a Swann Arlaud, también conocido como el “abogado sexy” de Anatomía de una caída, es decir, el hombre con valores feministas, un plan y una excelente cabellera con canas. No obstante, los enamoramientos virtuales eventualmente deben pasar la corona.

Wagner Moura se convierte en el nuevo símbolo del cine de autor tras ganar el premio a mejor actor por 'The Secret Agent'

Y ahora llega Wagner Moura, de 48 años, la estrella brasileña del director Kleber Mendonça Filho en El agente secreto, quien además acaba de ganar el premio a mejor actor. Moura interpreta a un gentil académico que huye en este absorbente thriller criminal sobre las vibrantes vidas de exiliados políticos, ambientado durante la semana de Carnaval en medio de la dictadura militar de Brasil en 1977.

El director surcoreano Hong Sang-soo, miembro del jurado, mencionó que ya admiraba el trabajo de Moura, pero que esta vez se sintió impactado por su “sensibilidad”. Moura ya es muy famoso en Brasil, y ganó reconocimiento como Pablo Escobar en Narcos y como periodista en Civil War. Probablemente el resto del mundo lo conocerá en la temporada de premios, ya que El agente secreto fue adquirida por Neon, que distribuyó Anora y Parasite en Estados Unidos. Seguro veremos videos de admiradores pronto: cuando publiqué un video de Moura disfrutando de la ovación de pie de 15 minutos para su película, me inundaron mensajes de brasileños enviando emojis de fuego.

Scarlett Johansson y June Squibb durante el photocall de "Eleanor the Great" (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Enfrentamiento entre directores debutantes

La prestigiosa competencia Un Certain Regard para cineastas primerizos y de segunda obra tuvo tres nombres destacados: Kristen Stewart, Scarlett Johansson y Harris Dickinson. Los tres actores estrenaron sus debuts como directores.

Stewart fue la primera, mostrando un lirismo visual poético y un enfoque narrativo fragmentado -diseñado para imitar los destellos de la memoria- en The Chronology of Water. La película fue tan bien recibida en el festival que Stewart le dijo al New York Times: “Estoy totalmente dispuesta a que la gente venga a criticarla. Casi lo estoy esperando”. Los críticos fueron más divididos respecto al esfuerzo de Johansson, Eleanor the Great, pero elogiaron mucho a June Squibb.

'Urchin', el debut en la dirección de Harris Dickinson

La mayor sorpresa fue Dickinson. Parece casi injusto que el británico de 28 años (Babygirl, El triángulo de la tristeza y, próximamente, John Lennon en las biopics de Los Beatles de Sam Mendes) también resulte ser muy buen director. Su película, Urchin, es un retrato íntimo de un adicto a la heroína, Nathan (Frank Dillane), que los críticos de Cannes catalogaron como “increíblemente impresionante”, “sofisticada y con mundo” y “una observación punzante sobre la vida moderna en los márgenes”. Dillane ganó el premio a mejor actor en Un Certain Regard, y la película de Dickinson podría terminar siendo una contendiente inesperada en la temporada de premios.

Directores viejos con películas jóvenes

Para los periodistas estadounidenses, había películas que eran obligatorias. No es habitual que Richard Linklater, Wes Anderson y Spike Lee estrenen nuevos títulos casi al mismo tiempo.

La película de Lee, Highest 2 Lowest (De lo más alto a lo más bajo), quizás fue el estreno más divertido del festival, especialmente porque Denzel Washington —en su día libre de Othello en Broadway— fue sorprendido con una Palma de Oro honoraria. Sin embargo, los críticos estuvieron divididos respecto al filme, una reinterpretación de El infierno del odio de Akira Kurosawa.

"La trama fenicia" es un Wes Anderson clásico en su estética y narrativa

The Phoenician Scheme (El esquema fenicio) de Anderson, una película entretenida, sigue a Benicio Del Toro, interpretando a un excéntrico empresario criminal que intenta reconectar con su hija, pero que constantemente sufre accidentes de avión porque todos intentan asesinarlo. Los críticos estuvieron divididos, pero es el clásico estilo de Wes Anderson: el público recibió exactamente lo que esperaba.

Por su parte, Nouvelle Vague de Richard Linklater tuvo mejor acogida. Es una comedia de época en blanco y negro, en francés, que relata la historia de un joven Jean-Luc Godard mientras realiza su primera película: Sin aliento. Es exactamente el tipo de obra (¡francesa! ¡de cine!) que atrae a los habituales de Cannes. Sin embargo, en un giro inesperado, Netflix la compró y probablemente la utilizará como su gran candidata en la temporada de premios, siendo un homenaje a la época dorada del cine. Es probable que solo se proyecte en cines durante dos semanas antes de pasar a la plataforma de streaming.

Richard Linklater revisita la filmación de "Sin aliento" en su película "Nouvelle Vague"

La película ganadora

Jafar Panahi, el ganador de la Palma de Oro por It Was Just an Accident, no había estado en Cannes desde 2003, ya que el gobierno iraní le había prohibido viajar y hacer películas durante 20 años. Aunque se le permitió volver a filmar, rodó esta película en secreto para evitar la obligatoria aprobación previa del guion por parte del gobierno, así como la exigencia de que todas las mujeres en la película llevaran hijab en todo momento. Y no es de extrañar: la película es una historia a menudo divertida, pero también impactante, sobre antiguos prisioneros políticos que confrontan a un hombre al que creen su torturador.

Panahi recibió una heroica bienvenida a su regreso a Irán, pero eso no garantiza que las autoridades no lo encarcelen de nuevo, pese a sus logros. Por ahora, la historia de su película sigue siendo, en sí misma, un relato lleno de tensión.

Un éxito inesperado

Toma Mad Max, mézclalo con dos dulces perros, una inminente Tercera Guerra Mundial y muchos momentos tensos sin diálogos acompañados de música electrónica, y podrías aproximarte a Sirât, la apocalíptica película del director franco-español Oliver Laxe. Fue la mayor experiencia cinematográfica del festival de Cannes. La historia trata de una “familia” de vagabundos en busca de una rave ilegal en el desierto marroquí. Mubi compró el filme, que empató con la alemana El sonido de la caída por el tercer lugar del jurado. Si el boca a boca fuera tan fuerte en el público general como lo fue durante Cannes, esta podría convertirse en un éxito descomunal que permanezca meses en las salas de cine de arte y ensayo. (No hace daño que Laxe luzca como una estrella de rock.)

La película apocalíptica 'Sirât' de Oliver Laxe emerge como el éxito inesperado y cautiva al público y la crítica en Cannes

Finalmente, las fiestas

Caminar por Cannes se sentía como un universo alternativo donde los líderes globales no estaban considerando la posibilidad de un colapso económico. Ningún evento reflejó mejor que el exceso sigue siendo el rey que la 31ª gala anual de Amfar en beneficio de la investigación contra el SIDA, celebrada en los terrenos del renombrado Hotel du Cap-Eden-Roc. Allí, al atardecer, yates de lujo decoraban el horizonte mientras los invitados entraban por un camino rodeado de acacias y vitrinas iluminadas con joyas de esmeraldas y diamantes de Chopard. “¡Siempre te arrepientes de lo que no compras!”, proclamó el subastador Simon de Pury, intentando convencer a alguien en el público de ofertar 400.000 euros por un par de pendientes.

“Como pueden ver, todavía hay mucha gente a la que la economía no les afecta realmente”, comentó Heidi Klum, partidaria de Amfar durante 25 años. Klum explicó que la gala ya se había transformado en una economía de trueque. El champán de la bodega Telmont, por ejemplo, fue donado. La pintura de Marilyn Monroe realizada por Adrien Brody, que recaudó 375.000 euros fue un regalo del ganador del Oscar. Y todos los famosos presentes, según Klum, estaban allí de forma “gratuita”, aunque eso no incluía los gastos de avión privado o primera clase, ni los hoteles.

Spike Lee en la llegada a la gala de amfAR en el Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

El derroche de Amfar, no obstante, tenía un propósito. A lo largo de la gala, varios ponentes aludieron a los recortes en el gasto sanitario por parte de Trump, en particular la disolución de USAID, que afecta directamente la distribución de medicamentos antivirales en todo el mundo, aunque evitaron ahondar demasiado en la política.

En otro lugar, la premiere de Highest 2 Lowest de Spike Lee navegó en una brutal ironía: una fiesta para una película sobre la conciencia de clase que tenía una sección VIP inaccesible. Al llegar a un club de playa, los invitados eran dirigidos por una escalera hacia la izquierda o la derecha. Dentro, el lado izquierdo estaba abarrotado con figuras como Lee, A$AP Rocky y Edward Norton. En el lado derecho, casi vacío, estaban los periodistas, publicistas y una mujer que gritaba por teléfono en francés, recargándose en una mesa y tirando varios platos de aperitivos.

Algo similar ocurrió en la fiesta en la villa para Urchin de Dickinson, una película —cabe mencionar— sobre un hombre que intenta salir del fondo de la sociedad. Un área VIP fue colocada justo en medio del salón, donde los menos privilegiados solo podían observar cómo invitados como Pedro Pascal, Paul Mescal, Jeremy O. Harris y Charli XCX festejaban hasta la madrugada. Mucho más divertidas fueron las fiestas inclusivas de Eddington de A24 (en la que Austin Butler y Robert Pattinson charlaron en un reservado toda la noche) y Splitsville, de Neon, en la playa Lucia Club, donde Dakota Johnson fue la anfitriona mientras el personal rociaba champán y Alexander Skarsgard bailaba con brillantes pantalones azules. Los invitados agitaban servilletas en el aire al ritmo de los éxitos del DJ y hasta el personal del bar se unió a una fiesta que duró horas.

Emma Stone y Pedro Pascal, parte del elenco de la polémica "Eddington" (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

La fiesta con la entrada más difícil de conseguir fue la cena de los premios Women in Motion de Kering, organizada por el festival en un castillo en lo alto de Cannes. El ambiente lo marcó Salma Hayek, quien, en todo momento, se podía ver fumando afuera mientras conversaba con cualquiera que se le acercara. El diseño del plano de asientos permitió que personas no famosas se sentaran junto a celebridades, como la directora brasileña Marianna Brennand, ganadora del premio Talento Emergente, quien compartió mesa con Nicole Kidman, homenajeada de la noche.

En su discurso, Thierry Frémaux, presidente de Cannes, pareció empeñado en recordar a la sala que Kidman también fue una vez una estrella emergente. La describió como “una de esas reinas descalzas de Cannes”, refiriéndose al momento en 2001, después de la premiere de Moulin Rouge, cuando se quitó los zapatos para bajar las escaleras de la alfombra roja. También dijo: “¡Los australianos saben cómo festejar!”. A lo que Kidman, visiblemente sonrojada, gritó: “¡Basta!”

Basta, en efecto. Hasta el próximo año en La Croisette.

Fuente: The Washington Post