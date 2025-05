La belleza de la semana: “He venido a través de los siglos”, de Kahlil Gibran

«He descendido por los siglos», Kahlil Gibran, acuarela y grafito sobre tabla, 35,6 × 26,7 cm, No expuesto. Met de Nueva York

¿Quién no conoce a Kahlil Gibran? Aquellos nacidos en los 70 u 80 habrán leído El profeta, e incluso el poema “Tus hijos no son tus hijos...”. Sin embargo, este poeta, el que algunos han llamado filósofo –rasgo que él no reconoció–, fue también artista visual.

Kahlil Gibran también dejó una huella indeleble en el mundo del arte visual. Su viaje artístico comenzó en Boston en 1904, donde sus dibujos fueron presentados por primera vez en el estudio de F. Holland Day. Este encuentro marcó el inicio de su exploración en el mundo del arte, que continuaría con fervor y profundidad.

Gracias al apoyo de Mary Haskell, con quien tuvo un vínculo poco claro, Gibran estudió en París entre 1908 y 1910, donde trabajó en el estudio de Marcel-Béronneau. Durante este tiempo, consolidó su inclinación hacia el simbolismo y se inspiró en la técnica de JMW Turner, aplicando colores de manera audaz y simbólicamente cruda.

Un maestro en el uso del óleo de 1908 a 1914, Gibran también se destacó en técnicas como lápiz, tinta, acuarela y gouache. Sus pinturas, impregnadas de simbolismo espiritual y mitológico, reflejaron su visión personal y mística, características que resonaron en las exhibiciones de la Galería Montross y las galerías de M. Knoedler & Co.

«Hacia el Infinito (Kamila Gibran, madre del artista)» Kahlil Gibran (libanés, Bsharri 1883-1931 Nueva York), 1916, acuarela y grafito sobre papel, 21,2 × 27,5 cm. No expuesto. MET de Nueva York

Gibran no solo fue influenciado por visionarios como Turner y William Blake, sino que también incorporó elementos de sus raíces árabes y del simbolismo occidental. Su prolífica producción de más de setecientas obras visuales incluye la célebre serie de retratos del Templo del Arte. Este legado se exhibe en el Museo Gibran en Bisharri, su pueblo natal en Líbano, así como en prominentes museos globales.

La “prodigiosa obra” de Gibran, como la describieran críticos de su tiempo, continúa siendo un legado tangible para todas las naciones. Para quienes han tenido la oportunidad de contemplar sus obras, se abre un mundo de introspección espiritual y belleza atemporal.

Su contribución al arte visual contemporáneo es un recordatorio palpable de que las fronteras entre palabra e imagen son, en el universo creativo de Gibran, excepcionalmente porosas.