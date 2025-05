La apasionante y atroz historia de una madre de cinco hijos desaparecida en 2019

El libro del día: " Murder in the Dollhouse" (Asesinato en la casa de muñecas), de Rich Cohen

En mayo de 2019, Jennifer Dulos, madre de cinco hijos, desapareció de su hogar en New Canaan, Connecticut, en algún momento después de dejar a sus hijos en la escuela. En ese momento, estaba en medio de un amargo proceso de divorcio y una disputa por la custodia con su esposo, Fotis Dulos, un desarrollador inmobiliario. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, Fotis y su novia, Michelle Troconis, fueron acusados de su asesinato, en un caso que generó titulares a nivel nacional.

En el nuevo libro Murder in the Dollhouse (Asesinato en la casa de muñecas), Rich Cohen, quien cubrió la historia para la revista Air Mail, profundiza en el caso, construyendo un relato de crimen real que es a la vez impactante, triste e indignante.

Cohen, autor de más de una docena de libros, incluidos Tough Jews: Fathers, Sons, and Gangster Dreams (Judíos duros: padres, hijos y sueños de gánsteres), se conectó profundamente con su tema. “Cuanto más aprendía, más sentía que conocía a Jennifer, como si su mundo y el mío fueran contiguos”, escribe en las páginas iniciales. “Nos movíamos en los mismos círculos, ambos éramos escritores y ambos habíamos hecho el desconcertante viaje de la ciudad a los suburbios... Al leer sobre ella, al visitar los lugares donde estuvo y hablar con las personas que la conocieron, sentí como si estuviera viendo la historia de mi propia generación en un espejo convexo: distorsionada pero reconocible.”

Jennifer Dulos y Fotis Dulos

Cohen desarrolla su retrato de Jennifer Dulos con cuidado, comenzando por su infancia, su educación y sus primeros pasos como dramaturga y escritora. Era hija de Hilliard y Gloria Farber, una niña consentida criada en el lujo de Brooklyn Heights. A partir de detalles incluidos en un ensayo personal que publicó en una antología de 1998 titulada Personals: Dreams and Nightmares from the Lives of Twenty Young Writers (Personales: Sueños y pesadillas de las vidas de veinte jóvenes escritores), Cohen nos ofrece un vistazo a la vida interior de Jennifer: escribió extensamente sobre su pasión infantil por las casas de muñecas y sus fantasías elaboradas sobre su futuro como esposa y madre, casada con un hombre que merecería la designación de su padre, “Banco” (alguien que poseía dinero de familia, y mucho).

Durante sus años de posgrado en la Universidad de Nueva York (NYU), donde estudiaba dramaturgia, era conocida por el auto negro que la transportaba por la ciudad, siempre esperando en la acera donde estuviera, cortesía de su padre. También gracias a su padre tenía un apartamento en el prestigioso edificio One Fifth Avenue, donde sus muebles eran escasos e incluían una máquina StairMaster y una cuna de bebé, esta última un símbolo aspiracional. La protección y el cuidado de Hilliard hacia su hija eran tan completos que muchas personas cercanas a la situación creen que, de no haber muerto en 2017, Jennifer estaría viva hoy.

Fotis Dulos apareció por primera vez en la vida de Jennifer cuando ambos eran estudiantes de pregrado en la Universidad Brown, aunque en ese momento no eran cercanos. Se reencontraron en el aeropuerto de Aspen en diciembre de 2003, justo cuando el primer matrimonio de Dulos estaba terminando y poco después de que Jennifer había perdido a su amada perra, Sophie. Las cosas avanzaron rápidamente. Se casaron en agosto de 2004.

Con su sueño de una “casa de muñecas” aparentemente al alcance, Jennifer cambió su vida de la noche a la mañana: dejó la ciudad, a sus amigos y su carrera como dramaturga, se mudó a la casa en Connecticut que Dulos había compartido con su primera esposa y asumió un papel en la empresa de desarrollo inmobiliario de él, que estaba financiada con millones de dólares provenientes de su padre. (Dulos, de ninguna manera, era el “Banco” del que Jennifer soñaba). Para el primer aniversario de bodas estaba embarazada de gemelos, y en octubre de 2008 eran una familia de siete.

La principal actividad de Fotis como padre era obligar a los niños a convertirse en esquiadores acuáticos competitivos (como él lo había sido en su juventud), con un régimen de práctica implacable y una prohibición de participar en otros deportes. El esquí acuático se convirtió en el pretexto para frecuentes viajes a Florida, donde comenzó su relación con Troconis.

Jennifer presentó la solicitud de divorcio en junio de 2017, iniciando un proceso tan amargo y prolongado que varias de las fuentes de Cohen consideran que el tribunal jugó un papel en la tragedia al exacerbar los desacuerdos y tensiones entre la pareja. Al parecer, esto es algo habitual en esa jurisdicción: “Así como Las Vegas es la capital del juego, y Nueva York es la capital de la banca, y Los Ángeles es la capital del entretenimiento, Stamford, Connecticut, es la capital de los divorcios conflictivos.” El juicio de divorcio de los Dulos se prolongó durante 23 meses con más de 400 presentaciones judiciales y estaba aún en fase de descubrimiento preliminar cuando Jennifer desapareció.

Jennifer Dulos fue dada por desaparecida el 24 de mayo tras desaparecer cerca de su casa en la acomodada localidad de New Cannan (Douglas Healey / Contacto)E

Los detalles del engaño, la planificación premeditada, la violencia de Fotis son impactantes, y el hecho de que haya evitado rendir cuentas (se suicidó para evitar ir a prisión cuando se le revocó la fianza) es un giro brutal. Lo más horrible es que Jennifer lo veía venir. “Sé que presentar la solicitud de divorcio y esta moción lo enfurecerá”, escribió en una solicitud de custodia legal de los niños. “Sé que se vengará tratando de lastimarme de alguna manera.”

Así, a pesar de las órdenes de protección, los guardaespaldas y los pedidos explícitos de ayuda, los fiscales sostienen que Jennifer Dulos probablemente fue asesinada en su propia casa. Y el único tipo de justicia que alguna vez se logrará es la que logró Cohen, quien ensambló todas las piezas para contar su historia.

Fuente: The Washington Post