Un niño rayó un Rothko valuado en USD 60 millones y se desconoce quién pagará la restauración (Boijmans Museum)

Un lienzo de gran formato del reconocido artista Mark Rothko fue retirado de las paredes del Museo Boijmans Van Beuningen, en Róterdam, tras sufrir daños ocasionados por un joven visitante.

Según informó el museo, el incidente ocurrió durante un “momento sin supervisión”, cuando el niño tocó la obra, dejando visibles arañazos en la capa de pintura no barnizada en la parte inferior del cuadro.

La obra afectada, titulada Grey, Orange on Maroon, No. 8, mide aproximadamente 2,3 metros de alto por 2,6 metros de ancho y es una de las dos piezas del maestro del expresionismo abstracto que forman parte de colecciones en los Países Bajos.

Según detalla el museo en su sitio web, adquirió la pintura en 1970, el mismo año en que falleció el artista. En un comunicado proporcionado a CNN, el museo explicó que ya se han consultado expertos en conservación tanto en los Países Bajos como en el extranjero para evaluar los pasos necesarios para restaurar la obra. Aunque no se ha establecido un cronograma definitivo, se espera que la pintura pueda volver a exhibirse en el futuro.

La obra estaba en exposición en el Depot Boijmans Van Beuningen, una instalación de almacenamiento abierto que alberga piezas destacadas de la colección (Boijmans Museum)

La obra estaba en exposición en el Depot Boijmans Van Beuningen, una instalación de almacenamiento abierto que alberga piezas destacadas de la colección mientras el museo principal se encuentra en proceso de una extensa renovación, prevista hasta al menos 2030.

El museo no ha revelado el valor exacto de la pintura, pero el récord de subasta de Rothko asciende a 86,9 millones de dólares, establecido en 2012 en Christie’s Nueva York por una obra de tamaño similar, Orange, Red, Yellow (1961). Según el medio neerlandés Algemeen Dagblad, el coleccionista Bert Kreuk estimó en 2022 que Grey, Orange on Maroon, No. 8 podría alcanzar un precio de 50 millones de euros (aproximadamente 57 millones de dólares al tipo de cambio actual).

La conservación de pinturas modernas no barnizadas, como las de Rothko, presenta desafíos particulares. Sophie McAloone, gerente de conservación en la Fine Art Restoration Company del Reino Unido, explicó a la BBC que estas obras son especialmente vulnerables debido a la complejidad de sus materiales modernos, la ausencia de una capa protectora tradicional y la intensidad de los campos de color planos, que hacen que cualquier daño, por pequeño que sea, sea inmediatamente perceptible. Según McAloone, los arañazos en las capas superiores de pintura pueden afectar significativamente la experiencia visual de la obra.

El pintor Mark Rothko, junto a una de sus pinturas (Foundation Louis Vuitton)

El museo no ha confirmado quién asumirá los costos de la restauración. En el pasado, ha solicitado a los visitantes cubrir los gastos de reparación en casos similares. En 2011, un turista que accidentalmente pisó Pindakaasvloer (Piso de Mantequilla de Maní), una obra conceptual del artista neerlandés Wim T. Schippers, fue requerido para pagar los costos de restauración, según reportó EuroNews.

Este no es el primer incidente en el que una obra de Rothko ha sido dañada. En 2012, su pintura Black on Maroon (1958) fue vandalizada en la Tate Modern de Londres por un hombre que escribió “This is yellowism” en la superficie como parte de una supuesta “performance”. La obra fue restaurada y volvió a exhibirse en 2014.