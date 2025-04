Ariana Harwicz llega a Cannes con una película protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Ariana Harwicz llega a Cannes: la argentina detrás de la nueva película de Lynne Ramsay (Foto: Luis Miguel Añón)

La novela Mátate, amor, de la escritora argentina Ariana Harwicz, adaptada al cine por la directora escocesa Lynne Ramsay, competirá en la selección oficial del Festival de Cannes 2025. La noticia fue confirmada esta semana por el medio especializado IndieWire, que dio a conocer las últimas incorporaciones a la programación del certamen, entre ellas el film Die, My Love, protagonizado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

El ingreso de la película a la competencia marca un doble hito: el regreso de Ramsay al cine tras You Were Never Really Here (2017), y la consolidación de Harwicz como una de las autoras argentinas contemporáneas de mayor proyección internacional. La novela fue publicada originalmente en 2012 y forma parte de una trilogía de narrativas radicales sobre la maternidad, la violencia y la pulsión de muerte.

Ambientada en el campo francés, Mátate, amor narra la vida de una mujer en crisis, atrapada entre las exigencias de la vida familiar y un deseo destructivo que desborda los límites de lo aceptable. El personaje, visceral y sin filtros, se convirtió en un emblema de una literatura que rompe con los estereotipos femeninos y propone una voz descarnada, física, perturbadora.

Imagen de 'Die, my love', con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

De la página a la pantalla

La adaptación, titulada Die, My Love, fue escrita por Lynne Ramsay junto al dramaturgo Enda Walsh y la guionista Alice Birch, conocida por su trabajo en las series Normal People y Succession. El elenco incluye a LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, además de Lawrence y Pattinson, lo que anticipa una presencia estelar en la alfombra roja del Palais des Festivals.

El proyecto había sido anunciado en etapas anteriores, pero su inclusión en la competencia oficial de Cannes confirma el interés sostenido por la obra de Harwicz fuera del ámbito literario. La película buscará la Palma de Oro en un año marcado por una programación particularmente fuerte, con nuevos trabajos de directores como Wes Anderson, Ari Aster, Julia Ducournau y Spike Lee.

Una autora que desborda fronteras

Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en 1977, estudió guion cinematográfico y más tarde se radicó en Francia, donde escribió buena parte de su obra. Mátate, amor fue su primera novela y recibió reconocimiento inmediato por su estilo fragmentario, su prosa lírica y brutal, y su acercamiento a la experiencia femenina desde los márgenes.

Jennifer Lawrence (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La obra fue traducida a más de diez idiomas y fue finalista del Premio Republic of Consciousness en el Reino Unido. Las adaptaciones teatrales y cinematográficas comenzaron a surgir en distintos países, consolidando a Harwicz como una figura clave del nuevo canon literario en español.

En los últimos años, su trabajo ha sido publicado por editoriales como Chai Editora en Argentina y Charco Press en el Reino Unido, que promovieron su difusión internacional. Harwicz ha defendido públicamente una escritura “carnal”, que busca incomodar al lector y poner en crisis las convenciones narrativas y sociales.

El cruce entre literatura y cine

La presencia de Die, My Love en Cannes es también una muestra del diálogo creciente entre la literatura argentina contemporánea y el cine internacional. Mientras algunas obras circulan en festivales especializados o en circuitos de cine arte, la competencia oficial de Cannes representa una vidriera global sin precedentes.

En este caso, la elección de Lynne Ramsay —una directora reconocida por su tratamiento intenso y visualmente potente de personajes traumatizados— sugiere una fidelidad estética con el universo narrativo de Harwicz. La alianza entre ambas promete una obra que mantendrá el pulso inquietante de la novela, trasladado al lenguaje cinematográfico.

Robert Pattinson (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

La adaptación se suma a una serie de proyectos que han retomado textos literarios recientes, especialmente aquellos que exploran temas de violencia, género, cuerpo y lenguaje desde perspectivas no convencionales.

Una voz radical en la literatura actual

El desembarco de Ariana Harwicz en Cannes confirma una tendencia que trasciende el reconocimiento editorial: la migración de una narrativa arriesgada hacia los territorios del cine global. En una edición del festival que reunirá a nombres consagrados como Lynne Ramsay, Lav Diaz y Ethan Coen, la presencia de una autora argentina destaca por su singularidad y potencia.

Lejos de los discursos complacientes, su literatura propone una experiencia extrema que ahora se expande más allá del libro. En palabras de la propia Harwicz, citadas en entrevistas previas, su escritura busca “sacudir la lengua desde adentro”. Esa sacudida ahora se proyecta hacia la pantalla grande.