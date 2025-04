¿Quién fue Jesús?: milagros y maravillas detrás del “misterio histórico” del Hijo de Dios

Libro del día: “Milagros y maravillas: El misterio histórico de Jesús”, de Elaine Pagels

Suena como una reunión de estrategia con el equipo de campaña: “¿Quién dice la gente que soy yo?”

Los miembros del equipo empiezan a lanzar respuestas basadas en las últimas encuestas: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o uno de los profetas”.

Pero cuando Jesús los presiona para conocer su propia opinión, Simón Pedro da en el clavo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.

Ahí lo tienen: resuelto.

Bueno, no. Como atestiguan dos mil años de turbulencias teológicas, la identidad de ese hombre sigue siendo tan controvertida que, incluso sugerir la posibilidad de un debate continuo, podría considerarse herético.

En esta arena peligrosa se aventura Elaine Pagels: profesora de Princeton, genio MacArthur, ganadora del Premio Nacional del Libro y, probablemente, la académica de religión más conocida en Estados Unidos. Desde que publicó Los evangelios gnósticos en 1979, Pagels ha sido una voz clamando en el desierto de la academia, pero escuchada en los hogares de los lectores comunes. Su vasto conocimiento siempre se ha equilibrado con una profunda humildad. Desde un campo percibido como hostil a cualquier persona que cante “Esto sé, porque la Biblia me lo dice así”, habla con franqueza sobre las limitaciones de la investigación y la membrana porosa entre la erudición y su propia fe. A lo largo de varios best sellers improbables, como Más allá de la fe: El evangelio secreto de Tomás, ha explorado el núcleo magmático del cristianismo primitivo que se enfrió en el credo cristalino que hoy pisamos.

Desde mi perspectiva, Pagels siempre ha estado escribiendo de una forma u otra sobre Jesús. Pero en el prefacio de su nuevo libro, Miracles and Wonder: The Historical Mystery of Jesus (“Milagros y maravillas: El misterio histórico de Jesús”), dice: “Solo ahora, después de reflexionar durante décadas sobre los temas, textos y enigmas de la tradición cristiana, me he sentido lista para abordar las historias de Jesús directamente”. Aquí presenta un recorrido ágil y accesible sobre la erudición en torno a Jesús, filtrado a través de su propia sensibilidad liberal como persona viva y consciente del poder espiritual de su mensaje. Como de costumbre, hay una peculiar tensión en el nuevo libro de Pagels entre su enfoque introductorio y la asumida agilidad crítica de una experta. Es la física que puede explicarle a un niño cómo un globo se mantiene flotando mientras menciona ocasionalmente la expansión adiabática. Se podría leer Milagros y maravillas sin enfrentarse nunca con los arduos debates académicos que pasa por alto tan velozmente.

Es, como ella afirma, una “aventura”.

Jesús - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si es una aventura que deseas emprender dependerá sustancialmente del grado de tu interés por Jesús y de la resistencia de tu fe. Como muchos cristianos, aparentemente racionales, tomo los evangelios como verdad literal incluso mientras deambulo por el mundo material usando el cinturón de seguridad. No necesito que la ciencia o la arqueología confirmen los eventos descritos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan más de lo que espero que un cardiólogo abra mi pecho y me muestre dónde reside el amor. Pero sigo siendo vulnerable a la espina de un escepticismo académico, lo cual probablemente es saludable para cualquier persona.

Pagels confiesa que, durante su época de estudiante ingenua, imaginaba “que si regresábamos a las fuentes del siglo I, podríamos descubrir lo que Jesús realmente dijo o hizo”. Sin embargo, una vida de investigación le ha enseñado cuán intrincada es esa búsqueda. Está convencida de que la evidencia histórica confirma la existencia de Jesús, pero todo lo referente a él más allá de eso debe ser juzgado según lo que se escribió, ya sea con “reverencia o desprecio”.

Su objetivo en este libro, por lo tanto, es desintegrar esas voces y discernir por qué tenemos estos relatos específicos. Esa tarea requeriría un trabajo mucho más extenso y exhaustivo, pero Milagros y maravillas ofrece una introducción envolvente a la pregunta de qué pudo haber motivado a diversas personas a registrar (o imaginar) los detalles asombrosos que definen la vida de Jesús.

Para algunos cristianos devotos, la respuesta es simple: tenemos las historias del Evangelio porque eso es lo que realmente ocurrió. La gran delicadeza de Pagels se expresa en su disposición a aceptar la posibilidad de lo milagroso mientras señala suavemente que los evangelios contienen “sorprendentes discrepancias” que solo el coro más ruidoso puede ignorar. Sin embargo, su objetivo nunca es determinar detalles biográficos con certeza; sabe que los documentos que tenemos no son históricos en el sentido moderno. En cambio, se esfuerza por sugerir por qué los primeros seguidores de Jesús pudieron haber contado, repetido y registrado los detalles que hicieron. ¿Qué puntos querían destacar? ¿Qué público intentaban atraer? ¿Qué acusaciones buscaban refutar?

Elaine Pagels (Foto: Wikipedia)

Estas pueden ser preguntas históricas, pero también son esencialmente narrativas. La tesis principal de Pagels es que las historias que tenemos sobre Jesús se compusieron décadas después de su vida, en circunstancias distintas y con objetivos específicos. Desde entonces, el largo y a menudo agresivo esfuerzo por armonizar estos testimonios, particularmente con la intención de establecer a Jesús como Dios, ha limado los curiosos bordes de las primeras respuestas al maestro galileo. Aun así, insiste, los lectores atentos pueden discernir esos hilos narrativos a través de un vidrio, oscuramente.

“Como lo cuenta Marcos”, escribe Pagels, “el poder curativo de Jesús es lo que demuestra y valida su reclamo de hablar por Dios”. Pero Milagros y maravillas no se enfoca tanto en este aspecto de la historia como uno podría esperar. Confiesa: “Como muchos lectores influenciados por suposiciones racionalistas, solía saltarme las historias de milagros para concentrarme en las enseñanzas de Jesús”, como Tomás Jefferson, quien eliminó los elementos sobrenaturales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para crear “La vida y enseñanzas morales de Jesús de Nazaret”. Pero si Pagels ahora es más tolerante con las curaciones y milagros sobre la naturaleza que llenan los cuatro evangelios, tampoco se interesa abrumadoramente en ellos. Aunque su libro contiene un capítulo enfocado en el ministerio de curación de Jesús, dedica la mayor parte de su atención al principio y al final de su vida: a lo que le ocurrió y a las percepciones de otros sobre lo que significan esos eventos.

En su audaz primer capítulo, por ejemplo, Pagels analiza los diversos relatos sobre el nacimiento de Jesús. Curiosamente, el registro histórico no ofrece evidencia definitiva de un evento celestial, la matanza de los inocentes o un censo romano que requeriría que José y María viajaran a Belén. Pero nuestra elección no es entre verdad y mentira. Al hablar de Mateo, escribe Pagels: “Es probable que su intención no sea engañar a su audiencia para hacerlos creer algo que no ocurrió. En cambio, convencido de que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido por Dios, puede haber asumido que los eventos que coincidían con su nacimiento cumplirían con antiguas profecías”. En otras palabras, las metáforas no son mentiras.

Al abordar el nacimiento virginal, describe el clima de escepticismo y desdén en el que predicaban los primeros seguidores. Claramente, dice, había una gran ansiedad sobre la procedencia de este salvador de orígenes humildes. “Rumores ridiculizando a Jesús como bastardo” y a su madre como una víctima promiscuo requerían la refutación más poderosa posible.

Fuente: The Washington Post