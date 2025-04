“Una vida de Jesús”: ¿cómo contar otra vez el relato más conocido del mundo?

Una vida de Jesús, la historia que cambió la Historia

¿Cómo se vuelve a contar la que tal vez sea la historia más contada del mundo? ¿Cómo se vuelve sobre una vida que cambió tantas vidas, que modificó el futuro?, que creó la civilización en que gran parte de la humanidad sigue viviendo? Y no es el relato de un guerrero sino, justamente, todo lo contrario. El de Jesús, ese que dice, varias veces: “Oísteis que fue dicho... pero yo digo”. Y, así, invita a no dar las cosas por inmutables ni las enseñanzas por eternas. Invita a pensar de nuevo. Incluso desafiando lo establecido. Incluso enfrentando a los propios maestros.

¿Cómo se cuenta esta vida que empieza en la humildad de Belén y termina en la agonía de la cruz, una vida sobre la que se ha escrito, filmado, cantado, pintado? El Equipo de Leamos, la editorial digital de Infobae, decidió hacerlo en un libro electrónico breve, narrado con emoción y cuidado, basándose en los textos canónicos y usando herramientas de Inteligencia Artificial bajo guía y control humanos.

Es que esta historia comienza con un nacimiento, uno de los más emocionantes momentos de una vida. Y no es un nacimiento convencional. “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”, les dice un ángel a unos asombrados pastores que acuden al establo donde María y José abrigan al niño. El temido rey Herodes oye hablar de que ha nacido un “rey de los judíos” y se siente turbado. Hay profecías que hablan de su llegada. Su respuesta será terrible.

“Herodes, enfurecido al saberse burlado, mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores”, se cuenta en Una vida de Jesús. Pero un ángel, una vez más, le habló a José en sueños:

“—Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo”.

No lo hará, ya se sabe, no todavía. El niño va a crecer, será, “el Nazareno”. Y un episodio asombroso le ocurrirá en la infancia: Así lo cuenta: Una vida de Jesús:

“A los doce años, en una peregrinación a Jerusalén, se perdió. Sus padres lo buscaron angustiados durante tres días. Lo hallaron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas”. Cuando María lo vio, aliviada y todavía angustiada, le preguntó por qué había hecho eso. Jesús contestó con calma: “¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?”. Ya sabía quién era.

El bautismo de Jesús (ilustración)

El libro tiene la virtud de convertir en experiencia cercana lo que suele quedar en la abstracción religiosa. Por eso de este episodio surge una frase precisa: “Esas palabras quedaron como una grieta en la infancia, una luz que se encendía desde lo alto, presagiando el tiempo en que habría de revelarse”.

Sencillez, contundencia, claridad, emoción: esa es la idea. En otro momento, cuando Jesús emerge de las aguas, el cielo se abre y una voz proclama: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Luego, el relato del ayuno de cuarenta días en el desierto describe el desgaste físico y espiritual, y la tentación final con una claridad que conmueve: “El Hijo del Hombre, aún débil en cuerpo, emergía de la prueba con la autoridad de quien ha vencido en soledad”.

En sus enseñanzas públicas, el texto se detiene especialmente en el Sermón del Monte. Allí aparece una de las frases centrales: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. Las bienaventuranzas se suceden con ritmo cadencioso: “Bienaventurados los pobres en espíritu... Bienaventurados los que lloran... Bienaventurados los mansos...”.

"Una vida de Jesús", un libro de editorial Leamos.

Los milagros también tienen lugar destacado en el libro, y están narrados con equilibrio entre lo extraordinario y lo compasivo. Cuando cura a una mujer que estuvo encorvada durante dieciocho años pero lo critican por hacerlo un sábado, Jesús dice: “¡Hipócritas! ¿No desatáis cada uno su buey o su asno del pesebre en sábado? ¿Y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura?”

Se suceden enseñanzas, milagros. Ideas que hoy se pueden aplicar a cada rato. Como: “No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos”, ese pensamiento contra el purismo. Hasta el día en que -uno de los episodios más conocidos- Jesús va a levantar de su tumba a Lázaro. El muerto revive. “La conmoción fue inmensa. Muchos creyeron. Otros, temiendo su poder, fueron a informar a los fariseos”. No le iba a resultar gratis esa hazaña. “Desde ese día, acordaron matarlo”.

La entrada a Jerusalén, la Última Cena, el prendimiento y la crucifixión están narrados con tensión creciente. Uno de los momentos más intensos es la oración en Getsemaní: “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Poco después, Pedro lo niega tres veces y se cumple la profecía: “Y enseguida cantó el gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús: ‘Antes que el gallo cante, me negarás tres veces’. Y saliendo fuera, lloró amargamente”.

La narración de la crucifixión es sobria, sin artificios. Una línea resume el desgarro de los presentes y la certeza del centurión romano: “Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios”.

Jesús entra a Jerusalén (ilustración)

Una vida de Jesús puede leerse como una introducción narrada al Nuevo Testamento, pero también como una meditación continua sobre la figura central del cristianismo. Su lenguaje es claro, sobrio, sin pretensiones literarias grandilocuentes, pero con recursos expresivos que potencian la experiencia. No busca convencer, sino contar.

Quien se acerque a este libro sin formación previa encontrará una guía accesible para entender el relato completo de la vida de Jesús. Quien lo haga con familiaridad con los textos bíblicos, reconocerá pasajes y frases conocidas, pero enmarcadas dentro de un fluir narrativo que da unidad y sentido.

El final de la historia es conocido, tal vez el más conocido del mundo. Sin embargo, no deja de dar pena esa traición, no deja de dar dolor esa crucifixión, no deja de abrir el alma esa resurrección.

Al fin y al cabo, -algo así dice el libro- todo estaba empezando.

