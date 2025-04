Diez libros para (casi) todos gustos: cuáles son gratis y dónde leerlos

Diez libros, buen fin de semana.

Nos merecemos, por un rato, no estar atentos al último mensaje, no saltar ante la noticia más reciente. Lo merecemos pero, sobre todo, lo necesitamos. La lectura tiene la capacidad de transportarnos fuera de la rutina diaria hacia lugares y vidas desconocidas. A través de las páginas, el tiempo se detiene y lo cotidiano se ve desde una nueva perspectiva. Un libro puede desde inspirarnos con una novela hasta hacernos cuestionar a través de un ensayo, permitiéndonos desconectar del ruido cotidiano y reconectar con lo esencial. Ni que hablar en estos días, en que se celebra Pesaj, la pascua judía, y se acerca Semana Santa.

La selección de libros disponibles en formato digital en Bajalibros se ha vuelto más accesible que nunca, ofreciendo desde clásicos hasta obras contemporáneas y ensayos reflexivos, con opciones gratuitas. Leer ya no es un lujo; se ha convertido en una experiencia transformadora al alcance de unos clics.

A continuación, una variedad de propuestas, para (casi) todos los gustos

1) “Moisés, la libertad”, del Equipo de Leamos

"Moisés, la libertad", un ebook gratuito que cuenta la historia y su significado.

La historia de Moisés, la libertad, comienza con un bebé en una canasta en el Nilo y una madre que desobedece para salvar a su hijo. La narrativa sigue a Moisés desde su infancia en la corte egipcia hasta su llamado divino, atravesando eventos como las plagas, el cruce del Mar Rojo y las tensiones dentro del pueblo hebreo que duda y vacila en su camino hacia la libertad.

El nuevo ebook gratuito de Leamos, la editorial digital de Infobae, reconstruye la historia del Éxodo hebreo con enfoque no solo en los acontecimientos, sino también en temas como la fe, la duda y la libertad, que van más allá de la narrativa bíblica. En este texto -que el equipo elaboró en diálogo con herramientas de Inteligencia Artificial bajo supervisión humana- Moisés se presenta no solo como un líder político o espiritual, sino como un hombre que enfrenta la incredulidad, incluida la de su propio pueblo.

Se puede leer en este enlace.

2) ¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes?

Los adolescentes, un tema que vuelve.

Cróinica de criar hijos y que crezcan. Así se ha resumido este libro de Verónica Sukaczer que es parte de la Biblioteca Leamos, de acceso libre. Hay en ¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes? una exploración sobre las tensiones internas que atraviesan los padres y sus frustraciones en relación al cuidado y la educación de los hijos. Un tema que en estos días volvió a arder.

:“A veces te salen hijos que no te gustan”, dijo Sukaczer en una entrevista —rompiendo casi un tabú y rompiendo también en carcajadas— . Un hijo puede no tener la personalidad que imaginaron sus padres y seguramente no es “una especie de mini yo”, pero el camino para un buen entendimiento se inicia con la voluntad de conocerlo, aceptar que es una persona independiente, con su personalidad y sus pensamientos propios. “Ya sea en cuestiones políticas o en temas sociales, algún día te van decir ‘Lo que vos pensás, no va conmigo’ y esa primera vez ¡es realmente muy fuerte!”, dijo la escritora. Que también reconoció: “Duele cada vez que un hijo te dice ‘Te odio’, pero yo también di portazos, yo también me encerré en mi habitación”.

Con humor y una ironía filosa, Sukaczer aquí abre -metafóricamente- la puerta de ese cuarto cerrado, espía y comparte observaciones pero también frustraciones y miedo. Dice que no hay recetas, pero algunas ideas aparecen.

¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes? se puede leer clicleando aquí.

3) “La traición de mi lengua”, de Camila Sosa Sosa Villada

“La escritura fue una forma de traicionar el destino que había para mí, que era ser una buscavidas, una vendedora ambulante o lo que sea”, contó recientemente Camila Sosa Villada, la escritora que, como dice ella, “solía ser hombre” y supo conmover con títulos como Las malas, Tesis sobre una domesticación y, ahora La traición de mi lengua. En una entrevista reciente con María Laura Santillán, Sosa Villada desafió: “Tengo un amante fijo para cada día de la semana, les fui enseñando cómo se me hace el amor”.

Ahora, La traición de mi lengua, Sosa Villada describe la memoria como un “afecto traidor”, sugiriendo que los recuerdos, al fluir de manera desordenada, nos dejan expuestos a emociones que a menudo escapan de nuestro control. Esta reflexión se convierte en el eje central de la serie de escritos que conforman este nuevo libro. La autora se pregunta si es posible resistirse a la memoria y, como una forma de supervivencia, se aferra a la idea de traición para examinar el lenguaje y su conexión con el erotismo y el pasado.

La traición de mi lengua se puede leer clickeando en este enlace.

4) “Agotados” de Facundo Pereyra

“El cansancio crónico es la nueva pandemia”, ha dicho el doctor Facundo Pereyra, conocido por Resetea tus intestinos, un libro que fue y sigue siendo un best seller. Si ahí proponía un método para parar y empezar de nuevo con inflamaciones y problemas intestinales, aquí, en su nuevo libro, Agotados, plantea ciertos pasos para identificar el origen de ese estado que arrastramos y cada vez nos pesa más. Y, a partir de ahí, tratar de solucionarlo

Este tipo de fatiga -dice- puede tener múltiples causas, desde el estrés cotidiano hasta condiciones médicas subyacentes. El libro ofrece un autotest para que los lectores identifiquen el tipo de fatiga que padecen, dividiéndola en tres categorías principales: “estrés crónico”, “síndrome del quemado” y “causas médicas”. La anemia, el hipotiroidismo y la deficiencia de vitamina B12. Además, condiciones como la ansiedad, la depresión y el intestino permeable también pueden ser responsables de la fatiga persistente.

El libro enfatiza la importancia de la conciencia y el autocuidado en la gestión del cansancio crónico. Al comprender las diferentes causas de la fatiga y cómo afectan al cuerpo, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su salud. La identificación temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir el agotamiento y mejorar la calidad de vida.

Agotados se puede leer clickeando acá.

5) El fin del amor: 9789873804960

El miércoles 16 se estrena la segunda temporada de El fin del amor, la serie protagonizada por Lali Espósito que se basa en un libro de Tamara Tenenbaum. Esta temporada se ocupará de profundizar en los conflictos internos y externos de su protagonista, Tamara. Ahora se tratará de los desafíos que enfrenta Tamara tras alcanzar el éxito con la publicación de su libro homónimo (lo que ocurrió en la vida real de la autora), mientras lidia con el juicio por la muerte de su padre, algo que también pasó: el padre de Tamara Tenenbaum es una de las víctimas del atentado a la AMIA.

El libro El fin del amor. Querer y coger en el siglo XXI, publicado en 2019, se convirtió en un éxito editorial en medio de un contexto de efervescencia feminista. La obra de Tenenbaum ha vendido más de 35.000 ejemplares en Argentina y ha sido editada en España, reflejando un interés creciente por replantear los vínculos afectivos y cuestionar los mandatos tradicionales del matrimonio y la maternidad. La serie, que retoma estas discusiones, ha logrado trasladar al formato audiovisual las reflexiones profundas sobre el amor romántico y la libertad individual.

Lali Espósito en la segunda temporada de "El fin del amor" (Prime Video)

La narrativa de Tenenbaum se nutre de su experiencia personal en una comunidad judía ortodoxa, lo que le permite explorar las normas estrictas de su crianza y su transición hacia un mundo laico lleno de nuevas reglas. L serie refleja este viaje personal, con Lali Espósito en el papel de una joven que desafía las expectativas sociales y religiosas. La historia se inserta en un diálogo más amplio con otras escritoras que han utilizado sus experiencias personales para generar cambios en la sociedad, como Virginia Woolf y Virginie Despentes. Tenenbaum invita a los espectadores y lectores a cuestionar las normas que rigen el amor y el deseo, planteando preguntas sobre la monogamia, el poliamor y la autenticidad en las relaciones.

El fin del amor se puede descargar clickeando en este enlace.

6) “Mis rincones oscuros”, de James Ellroy

No puede ser más tremenda la historia de James Ellroy. Tenía diez años, los papás estaban separados, se había ido a pasar el fin de semana con el padre. Cuando volvían en el taxi vio un grupo de gente, mucha policía. Había pasado algo, se dio cuenta enseguida. Pero peor: LE había pasado algo. Su mamá había aparecida tirada al costado un camino, muerta, asesinada, seguramente por un tipo con el que había tomado unas copas en un bar.

Se fue a vivir con el papá, con los perros, con la mugre, con la comida chatarra. Creció, se obsesionó con las mujeres, entraba por las ventanas a oler la ropa interior de los cajones. Se hizo adicto, fue preso. Y ahí, en la cárcel, empezó a leer. Creyó que lo podía hacer mejor que todos. Salió, lo hizo.

Publicó La dalia negra, que es la investigación del asesinato de una mujer. Le fue bien. Mucho después, treinta años después, quiso saber quién había matado a su madre. Ya era un autor famoso, fue a fondo, contrató un detective, siguieron juntos pista tras pista. Y lo tenían, lo tenían, pero... El asesino parecía desvanecerse. Eso, esa investigación narra Mis ricones oscuros. Es duro, tierno, inteligente. Escalofriante.

Mis rincones oscuros se puede descargar clickeando en este enlace.

7) “Política” de Aristóteles 9789873403125

"Política", una mirada desde lejos

No basta con que un gobierno funcione bien en términos prácticos: la verdadera política debe buscar el bien común y formar ciudadanos virtuosos, dice Aristóteles en Política. Parece algo actual, pero Aristóteles vivió en la Antigua Grecia, en el siglo IV a. C. En este libro, de descarga libre, reflexiona sobre cómo deben organizarse las sociedades para que las personas puedan vivir no solo con orden, sino con sentido y plenitud.

Aristóteles analiza distintas formas de gobierno y distingue entre aquellas que buscan el bienestar de todos —según él, una monarquía justa o una democracia moderada— y las que, dice, solo benefician a unos pocos, como la tiranía o la oligarquía. No propone un único sistema ideal, sino que sugiere adaptar el régimen político a la realidad de cada comunidad, siempre que se garantice la justicia y la participación equilibrada.

Aunque escribió hace más de dos mil años, muchas de sus ideas siguen siendo actuales. Insiste en la importancia de la educación cívica, la equidad económica y el compromiso ciudadano. En un tiempo donde la desconfianza hacia la política es fuerte, Aristóteles nos recuerda que gobernar bien no es solo administrar, sino ayudar a que las personas vivan mejor, con dignidad y responsabilidad.

Política se puede leer gratis clickeando acá.

8) “Mares de furia”, de Federico Andahazi

Mares de furia, la historia de Bouchard.

En un relato que evoca las aventuras de piratas y corsarios, Federico Andahazi nos transporta a los últimos días del dominio español en América a través de su obra Mares de Furia. La novela se centra en la figura de Hipólito Bouchard, un marino francés que se convirtió en un temido corsario al servicio de la independencia de Argentina. Bouchard, conocido por sus audaces incursiones y combates navales, se destacó en eventos como el asedio a California en 1816, dejando una huella imborrable en la historia de la región.

La narrativa de Andahazi no solo se enfoca en Bouchard, sino que también presenta a otras figuras prominentes de la época, como el Almirante Brown, el marino Tomás Espora y el poeta Lord Byron. Estos personajes, junto con Bouchard, forman parte de un grupo de hombres que lucharon con valentía y honorabilidad por la libertad de América. La obra destaca la camaradería y la solidaridad que caracterizaron a estos combatientes, quienes compartían una inagotable sed de justicia.

La figura de Bouchard, con su mezcla de audacia y temeridad, se convierte en un símbolo de la resistencia contra la opresión colonial. Su legado, junto con el de sus contemporáneos, resuena en la historia de la región como un testimonio de la lucha por la libertad y la justicia. La obra de Andahazi, al retratar estos eventos con precisión y profundidad, contribuye a mantener viva la memoria de aquellos que lucharon por un continente libre.

Mares de furia se puede leer clickeando acá.

9) “Meditación guiada para dormir profundamente”

Palabras para dormir.

La meditación se inscribe en una búsqueda más amplia que va más allá del insomnio: recuperar momentos de quietud en medio del ritmo acelerado de la vida diaria. En un contexto donde el descanso también parece estar condicionado por la productividad, dedicar unos minutos a frenar y respirar puede representar un primer paso hacia un mejor descanso.

Esta Meditación guiada para dormir profundamente está diseñada para ser accesible y no requiere experiencia previa en meditación. Se trata de una herramienta cercana para aquellos que viven noches difíciles. La propuesta principal es una grabación que incluye ejercicios de respiración y visualización guiada por una voz serena, ideal para escuchar justo antes de acostarse. Esta práctica no presenta una fórmula rígida ni ofrece soluciones inmediatas, sino que invita a un recorrido pausado hacia el descanso, ayudando al oyente a liberarse del ritmo diario y alcanzar un estado de calma.

Ante un panorama donde el **insomnio y la ansiedad** se han convertido en parte del paisaje cotidiano, esta meditación busca ofrecer un acompañamiento sencillo, con el claro objetivo de ayudar a relajar cuerpo y mente antes de dormir.

Meditación... se puede escuchar clickeando en este enlace

10) “Tierra baldía”, de Robert Kaplan

"Tierra baldía", el mundo (otra vez) en crisis.

En Tierra baldía, Robert Kaplan sostiene que el mundo ha entrado en una era de crisis permanente. No hay una potencia dominante y el riesgo de conflicto aumenta en un escenario internacional cada vez más inestable. La velocidad de las comunicaciones borró las distancias: una chispa local puede convertirse en un incendio global. Kaplan compara este momento con la inestabilidad de la República de Weimar, antes del ascenso del nazismo.

El autor analiza cómo la expansión tecnológica y la viralización de discursos en redes sociales están moldeando una “psicología de masas” que elimina los matices y alimenta la polarización. En este contexto, figuras como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping encarnan distintas formas de liderazgo que desafían el viejo orden liberal y empujan al mundo hacia una competencia cada vez más agresiva.

Esto no queda en el plano de las élites. Una protesta en Medio Oriente podría disparar los precios del combustible en América, o una guerra en Ucrania, interrumpir la cadena de suministro global y vaciar góndolas en supermercados de lugares remotos. Frente a este escenario, Kaplan critica el aislacionismo de los Estados Unidos y pide una estrategia internacional más activa, porque hoy los conflictos no se ven por televisión: llegan al bolsillo, al celular y a la mesa de todos.

Tierra baldía se puede descargar clickeando en este enlace.