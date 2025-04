Pesadilla: un fin de semana con la influencer más famosa y un final que da miedo

"Efecto Regina" (Del Fondo, 2024) de Pablo Mariosa

“Hay gente muy sabia que dice que cuando no sabemos hacia dónde vamos, tenemos que mirar de dónde venimos”, dice Juliana, la abuela de la protagonista. Y tienen razón. Porque a veces nos perdemos para poder encontrarnos. Y un poco eso es lo que le pasa a Regina, el personaje principal de esta novela de suspenso escrita por Pablo Mariosa y editada por Del Fondo (2024). La joven viene de un pasado feo. Pero con la ayuda de su abuela Juliana va saliendo. Y en ese camino de transformación encuentra una actividad que le cambia la vida. Resulta que luego de salvarse de un incendio, con apenas 5 años, y terminar años después, viviendo con su abuela, en una situación económica precaria, decide, el día de cumpleaños, hacer un vivo por redes. Ese video es el comienzo de su popularidad y de lo que con el tiempo fue lo que les permitió, a las dos, salir de la pobreza y comenzar a vivir de una manera que nunca habían imaginado.

Diez años después, convertida en la influencer más famosa de América Latina, decide devolver algo de lo recibido. Y anuncia por su Instagram lo que tiene planeado hacer: “Hola! ¡Qué lindo encontrarme con ustedes por acá! Hoy es un día en el que quiero darles algo a cambio de todo ese amor. Como saben ayer se cumplieron 10 años de un video que me cambió la vida. ¡Ustedes me la cambiaron! Con mi abuela estábamos solas, apenas teníamos para comer, para bancar los gastos. Yo estaba destrozada. Y algo que improvisé me llevó a ustedes que me abrazaron para que no volviera a sentirme sola nunca más. Por eso, sin dar más vueltas, quiero contarles lo que se viene”. Bueno, lo que se venía era una invitación para los 4 seguidores más fieles, a pasar un fin de semana de retiro, en un hotel precioso en las sierras de Tandil, Provincia de Buenos Aires, junta a “ella”, a la popular Regina. Lo que anunciaba era más que atractivo, sí. Sobre todo, para los millones que la miraban a través de sus dispositivos. Más tarde sabremos que no todo lo que brilla es oro, pero bue, lo que vale es la intención. ¿O no?

Efecto Regina es una novela de misterio para jóvenes lectores, que describe muy bien las relaciones – en ocasiones peligrosas- que pueden establecerse entre las personas que utilizan las redes sociales y el impacto que esos vínculos tienen fuera de la virtualidad. Está narrada en dos tiempos: el pasado polémico de la protagonista y los secretos de familia y el presente en el que su abuela y ella planean este retiro con los seguidores, en un lugar apartado de la gran ciudad. “Las 4 personas que sean seleccionadas por destacarse como parte de mis más fieles seguidores, cuatro personas que mediante su actividad en la red social hayan demostrado ser incondicionales, van a pasar un fin de semana entero conmigo, en un lugar espectacular. No sé si estaría viva hoy, sino fuera por ustedes, por sus palabras, por sus abrazos. Gracias”, dice Regina a la vez que da por finalizada la transmisión. Pero abrazos, lo que se dice abrazos, de esos de hacer contacto físico con el otro, de envolverlo entre los brazos, de eso no hubo nunca nada. Es que, aunque en el algoritmo parezca que sí, la chica no conoce a quienes hoy está por elegir para hacer ese retiro VIP, en un hotel 5 estrellas, a 314 kilómetros de la Capital Federal. Y eso suena al menos preocupante. Para qué te voy a mentir. Pero, aun así, la cosa sigue.

Pablo Mariosa

Como sea, los elegidos que acompañarán a la millonaria en “me gusta”, son personas comunes y corrientes, que la ven por TV y que lejos están de la vida a todo trapo que tiene hoy esta joven que surgió de la nada y que parece tenerlo todo. Así las cosas, el grupo está compuesto por Mateo, un carpintero mendocino, Viviana, una estudiante colombiana que viajó a la Argentina para este evento, un productor audiovisual, Juan Pablo, procedente de Montevideo, Uruguay y Érica, una emprendedora que vive en una zona exclusiva de la Lomas de San Isidro. “Espero que se sientan muy bien en este increíble hotel. (…) Les voy a dar un acuerdo de confidencialidad, más que nada para que nos autoricen a filmar el evento. (…) Cada uno recibe su copia y pueden tomarse el tiempo que necesiten para leerla. ‘Estás cosas es mejor leerlas dos veces- le dice Juan Pablo en voz baja. ¿Usted piensa?, pregunta Mateo. ¿Vos pensás que nos quieren perjudicar?”. La anfitriona del evento los recibe primero en el Hotel Alvear Palace, donde se conocen, firman un acuerdo que protege legalmente a la influencer y cenan para, a la mañana siguiente, subirse todos a una camioneta que los conducirá al destino final: la famosa tierra de la piedra movediza.

El autor Pablo Mariosa, psicólogo y escritor, sabe crear –con talento- una atmósfera de intriga, por momentos macabra, que nos sumerge en las 248 páginas sin decir ni mu. La trama es interesante y se anima, desde la ficción, a tocar temas complejos relacionados a la fama repentina, al uso y abuso de las redes y los dispositivos móviles y a los riesgos de entender el mundo virtual como si fuera real, cuando no lo es. La narrativa es ágil y entretenida valiéndose de recursos de estilo propios de los adolescentes y jóvenes que hoy consumen este tipo de plataformas de comunicación social. Mariosa conduce al lector por caminos sinuosos donde la duda recae sobre cada uno de los personajes y marea al mejor estilo Agatha Christie. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Como sea, tendremos que esperar, al menos, una hora o más de lectura para empezar a develar algo del misterio que ronda a la joven y atormentada influencer y su abuelita. “A veces una partecita del todo, si está bien el encuadre, si el plano es el indicado, cuenta la historia completa”, dice uno de los invitados al retiro, hacia el final de la historia. Y me parece que sí. Es por ahí.

¿Quién es Pablo Mariosa?

Nació en Buenos Aires. Es escritor y psicólogo. Desde joven se dedicó a escribir y realizó un recorrido como autor independiente durante el cual publicó 5 libros de ficción. En pandemia incursionó en el suspenso y lleva publicados 3 thrillers: Lucero (Del Fondo, 2021), La lista (Del Fondo, 2024) y Efecto Regina (Del Fondo, 2024). Actualmente vive en Tandil.