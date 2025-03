Reggaeton, leyendas del rock, Mahler, Lennon y más: seis libros sobre música (y uno, gratis)

Seis libros para seguir con la música.

La música no solo se escucha, también se lee. En la historia de las canciones hay mitos, tragedias y momentos que definieron generaciones enteras. Desde la autobiografía de Fito Páez hasta un recorrido profundo por la vida de John Lennon, pasando por la explosión global del reguetón y la intensidad de Mahler, estos libros exploran el sonido a través de la palabra escrita.

En esta selección, hay espacio para la pasión y el descontrol, como en la vida de Amy Winehouse, pero también para la erudición y la búsqueda de lo sagrado en la música. Reggaetón y religión analiza el vínculo entre un género nacido en la calle y la espiritualidad, mientras que Santos y pecadores reúne perfiles de leyendas que marcaron la música: Kurt Cobain, Chet Baker, Brian Jones y otros: sus recorridos, sus vidas breves e intensas.

Si la música es un lenguaje universal, estos libros son su traducción más fiel.

1) “Santos y pecadores”, de Fernando García

"Santos y pecadores". Retratos discontinuos de leyendas de la música.

En el mundo de la música, hay figuras que, a pesar de su corta vida, han dejado una marca indeleble en la historia. Fernando García, un destacado periodista y escritor, ha capturado la esencia de estos artistas en su obra Santos y pecadores. Esta serie se centra en diez músicos icónicos que vivieron intensamente y cuya influencia perdura: Amy Winehouse, Syd Barrett, Kurt Cobain, Nina Simone, Luca Prodan, Tanguito, Ian Curtis, Chet Baker, Nico y Brian Jones. García, conocido por su enfoque único en el periodismo de rock, explora la intersección entre la vida y la música de estos artistas, ofreciendo una visión profunda de sus legados.

Uno de los retratos más destacados de la serie es el de Brian Jones, miembro fundador de los Rolling Stones. Aunque fue reemplazado por Mick Taylor y posteriormente por Ron Wood, el lugar de Jones en la banda nunca fue realmente ocupado. Su contribución iba más allá de la música; era un ícono visual de su época. Mientras Mick Jagger y Keith Richards formaban el núcleo creativo, Jones aportaba una identidad visual que definía a la banda. Su estilo y presencia escénica eran inigualables, y su ausencia dejó un vacío que nunca se llenó completamente.

Fernando García no es solo un cronista de la música, sino también un explorador de la cultura pop. Además de Santos y pecadores, ha escrito obras como Los Ojos, vida y pasión de Antonio Berni y, recientemente, Estoy enamorado de mi auto. Su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos lo ha convertido en una figura respetada en el ámbito del periodismo cultural.

Santos y pecadores fue editado por Leamos, el sello digital de Infobae, y se ofrece para descarga gratuita.

2) Reggaeton y religión, de Camila Gutiérrez

"Reggaeton, religión", un análisis inteligente.

En Reggaeton y religión, la escritora y periodista chilena Camila Gutiérrez explora el vínculo entre la música urbana y la fe en América Latina. A través de una mezcla de análisis cultural, entrevistas y experiencias personales, el libro indaga en cómo el reguetón, un género históricamente asociado al hedonismo y la transgresión, ha incorporado discursos religiosos, resignificándolos en un contexto contemporáneo. Desde letras que citan versículos bíblicos hasta artistas que se convierten en predicadores, Gutiérrez examina cómo la espiritualidad y la devoción conviven con la estética del perreo y el éxito comercial.

La autora plantea que este cruce entre reguetón y religión no es accidental, sino reflejo de una región donde lo sagrado y lo profano se entrelazan de manera natural. Analiza casos como el de Farruko, quien tras el éxito de Pepas abrazó un discurso cristiano, y el de Redimi2, un referente del reguetón evangélico. Con una prosa ágil y una mirada sin prejuicios, Gutiérrez no solo describe el fenómeno, sino que también cuestiona los límites entre lo secular y lo divino en una industria musical que busca expandir su alcance.

Camila Gutiérrez, nacida en 1985, es una voz reconocida en el periodismo cultural latinoamericano. Estudió Literatura en la Universidad de Chile y cursó un magíster en periodismo escrito en la Universidad Católica. Ha colaborado en medios como El Sábado, Gatopardo y The Clinic, y fue coguionista de Joven y alocada, película basada en su propia historia, que recibió el Premio al Mejor Guion en Sundance en 2012. Con Reggaeton y religión, la autora confirma su interés por explorar los cruces entre la cultura pop y las tensiones morales de la sociedad contemporánea.

3) “¿Quién mató a John Lennon?”, por Lesley-Ann Jones

"¿Quién mató a John Lennon?", Más allá del crimen, una vida.

La biografía ¿Quién mató a John Lennon?, escrita por Lesley-Ann Jones en 2020 -a 40 años del asesinato del músico-, ofrece un análisis exhaustivo de la vida y muerte del icónico Beatle. La obra no solo explora los eventos que llevaron a su trágica muerte en Nueva York, sino que también profundiza en las múltiples facetas de su personalidad, desde su infancia hasta su legado musical. Este libro se presenta como una pieza esencial para los admiradores de Los Beatles y de Lennon, proporcionando una visión completa y sin adornos de su vida.

El libro comienza con el impactante momento del asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980, un evento que conmocionó al mundo entero. La autora describe cómo la noticia se propagó lentamente debido a las diferencias horarias, y aborda los rumores que surgieron en torno a esa fatídica noche, como la supuesta histeria de Yoko Ono. Este enfoque inicial establece el tono de la biografía, mostrando el rigor investigativo de Jones y su disposición a abordar temas difíciles con franqueza.

La autora Lesley-Ann Jones se adentra en la complejidad de John Lennon, desentrañando las capas de su personalidad y los eventos que marcaron su vida. La biografía no se limita a narrar hechos, sino que ofrece una reflexión profunda sobre el hombre detrás de la leyenda. A través de entrevistas con personas cercanas a Lennon, como amigos y antiguos amores, Jones pinta un retrato de un individuo complicado, a menudo agresivo, pero también un artista brillante. Este enfoque permite al lector formarse su propia opinión sobre el músico, sin juzgar sus comportamientos más oscuros.

La música ocupa un lugar central en ¿Quién mató a John Lennon? La autora dedica un apartado especial a las canciones favoritas de Los Beatles, ofreciendo un análisis de cada una de ellas. Además, el libro incluye citas de Lennon, su familia y otros músicos destacados como David Bowie, lo que enriquece la narrativa y proporciona una perspectiva más amplia sobre su influencia en la música y la cultura popular.

4) “Mahler, música para las personas”, de Gastón Soublette

"Mahler, música para las personas", clásico y profundo.

Gustav Mahler, uno de los compositores más influyentes del siglo XX, sigue resonando en el mundo de la música clásica. Su obra, que ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, es el tema central del libro Mahler. Música para las personas de Gastón Soublette.

Gustav Mahler, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la música clásica, no solo dejó un legado de sinfonías que marcaron el fin del posromanticismo, sino que también introdujo una concepción macrocósmica de la sinfonía. Mahler, quien fue director de la Real Ópera de Viena, veía la composición de una sinfonía como la creación de un mundo. Esta visión se reflejó en sus diez sinfonías, donde incorporó innovaciones como fragmentos de canciones y poemas sinfónicos, perfeccionando las representaciones temáticas de sus predecesores románticos.

Nacido en Austria en 1860, Mahler vivió en una época de creciente antisemitismo germanista, lo que lo llevó a convertirse al catolicismo. Esta experiencia judeocristiana influyó profundamente en su obra, creando universos de significación que han sido interpretados a través de la musicosofía, un enfoque que busca superar la simple audición hedonista para alcanzar un conocimiento más consciente y sabio. El filósofo Gastón Soublette, autor de un comentario sobre los Evangelios, ha explorado esta dimensión en las sinfonías de Mahler, destacando la importancia de una formación auditiva que permita captar el complejo sonoro y el saber analógico contenido en la música.

5) “Infancia y juventud”, de Fito Páez

"Infancia y juventud", memorias de Fito Páez.

La idea de escribir su autobiografía había surgido años atrás pero fue durante el confinamiento por la pandemia que Fito Páez logró concretar el proyecto. La obra abarca desde su nacimiento, el 13 de marzo de 1963, hasta el momento en que llenó el estadio de Vélez Sarsfield, impulsado por el éxito de su disco más emblemático.

En este relato, el músico rosarino aborda temas fundamentales de su vida, como la pérdida de su madre cuando era un bebé, la búsqueda constante de una compañera, y su pasión inquebrantable por la música. Uno de los episodios más dolorosos en la vida de Páez fue el asesinato de su abuela y tía abuela, quienes desempeñaron el rol de madres en su vida. Este trágico evento dejó una profunda huella en el artista, quien encontró en la música una forma de resurgir y sanar.

En su libro, Páez también narra momentos significativos de su vida personal, como su primer encuentro con Fabiana Cantilo, a quien describe con admiración y cariño. Este encuentro fue un punto de inflexión en su vida, ya que Cantilo se convirtió en una figura importante tanto en su vida personal como profesional. Asimismo, Páez relata su relación con Cecilia Roth, quien se sintió intrigada por su personalidad desde el primer momento en que lo vio. La entrega y amor incondicional de estas mujeres dejaron una marca imborrable en su vida, y su recuerdo sigue presente en cada paso que da.

La influencia de Fito Páez en la música latinoamericana es innegable. Su capacidad para contar historias a través de sus canciones ha dejado una huella imborrable en la cultura musical de la región.

6) “Amy Winehouse. Stronger than her”, de Susana Monteagudo y María Bueno

"Amy Winehouse. Stronger than her", una mirada a una artista única.

La vida de Winehouse, marcada por su talento y sus luchas personales, ha sido objeto de numerosos análisis y homenajes. Uno de los más interesantes es el libro Amy Winehouse: Stronger than her, escrito por Susana Monteagudo e ilustrado por María Bueno, conocida artísticamente como Pezones Revueltos. Este libro se presenta como una biografía ilustrada que busca capturar la esencia de la cantante británica.

Amy Winehouse logró un impacto significativo en la industria musical, a pesar de su prematura muerte a los 27 años. Su estilo único y su voz inconfundible la convirtieron en una de las artistas más influyentes de su generación. Canciones como “Rehab” y “You Know I’m No Good” son testimonio de su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y emotivas. La obra de Monteagudo y Bueno busca rendir homenaje a esta conexión, ofreciendo una mirada profunda a la vida y el legado de Winehouse.

Amy Winehouse: Stronger than her no solo ofrece una visión detallada de su vida y carrera, sino que también celebra su legado a través de un formato accesible y atractivo. La biografía ilustrada permite a los lectores explorar la complejidad de Winehouse, desde sus triunfos hasta sus desafíos personales, en un formato que es tanto informativo como conmovedor. Este libro no solo celebra su vida, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre el impacto duradero de su música y su personalidad única.