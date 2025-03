Por qué es imposible ignorar “Adolescencia” en este momento

Trailer Serie Adolescencia (crédito Nétflix)

Muchos artistas esperan crear obras que provoquen conversación. Los creadores de la exitosa serie de televisión británica Adolescencia, sobre un chico que apuñala mortalmente a su compañera de clase, lo han logrado. El drama de cuatro episodios debutó este mes en Netflix con poca promoción y sin grandes nombres de Hollywood (salvo por la productora Plan B, liderada por Brad Pitt).

La serie, que sigue a Jamie Miller y su familia en las secuelas de un impactante asesinato, ha logrado desde entonces el mayor estreno en dos semanas de cualquier miniserie de la plataforma de streaming y ha desatado debates desde la India hasta Estados Unidos sobre cómo criamos a los chicos en una era de redes sociales y mensajes misóginos.

En el Reino Unido, donde se convirtió en la primera serie de streaming en encabezar las clasificaciones de audiencia televisiva, ha provocado debates en paneles de noticias y en el Parlamento, incluyendo discusiones sobre si el país debería prohibir las redes sociales a menores de 16 años. El acusado de violación e “influencer” de la “manosfera”, Andrew Tate, quien es brevemente mencionado en la serie, la calificó de “injusta”. Incluso el primer ministro Keir Starmer se unió al debate afirmando que vio la serie con sus hijos adolescentes.

Los padres de Jamie intentan comprender el papel de la familia en el camino hacia la tragedia

Adolescencia también ha sido un éxito de crítica. Cada uno de sus episodios está filmado en una sola toma, creando una atmósfera distintiva y, en ocasiones, claustrofóbica que permite a los espectadores conectar más íntimamente con los personajes. Las interpretaciones han sido universalmente elogiadas, particularmente las de sus dos actores principales: el debutante Owen Cooper, quien interpreta a Jamie Miller, y Stephen Graham, quien interpreta al padre de Jamie, Eddie Miller. Graham, cocreador de la serie, señaló que se inspiró en los clásicos dramas sociales británicos, y Adolescencia emplea las representaciones crudas e impactantes que han definido el género.

Pero son los temas y el enfoque de la serie los que han tenido el impacto más profundo y de mayor alcance en las audiencias. Adolescencia se centra en temas actuales, como el aislamiento, la vulnerabilidad y la violencia masculina sin sermonear a su audiencia ni ser excesivamente prescriptiva, dejando al público con más preguntas que respuestas.

¿Es la culpa del acoso alimentado por las redes sociales? ¿Influyentes misóginos? ¿Qué papel juegan los padres y sus roles cambiantes en el hogar? Puede haber un lado negativo en generar tanta conversación: la serie en sí misma puede quedar eclipsada.

Jamie Miller (Owen Cooper) enfrenta las consecuencias de un crimen brutal en una serie que ha desatado debates globales sobre violencia juvenil

Al menos, eso es lo que el cocreador y guionista Jack Thorne teme que esté sucediendo. “Uno termina diciendo que Adolescencia es la serie sobre los incels. Y eso es lo último que quiero que pase”, dice Thorne. Se muestra incómodo ante la idea de que la serie pueda reducirse a un solo tema o mensaje.

“¿Conoces la frase ‘Se necesita una aldea para criar a un niño’? Lo que intentábamos hacer con esta serie es decir: ‘Se necesita una aldea para destruir a un niño’”, señaló Thorne. (Advertencia: ligeros spoilers a continuación.)

Thorne fue invitado a escribir la serie por Graham, quien tuvo la idea del argumento después de que Plan B se acercara a él y al director Philip Barantini para hacer una serie de televisión compuesta por episodios filmados en una sola toma, inspirados en la película de 2021 Chef (Boiling Point), de Graham y Barantini.

Cada episodio de "Adolescencia" fue rodado en un plano secuencia, creando una atmósfera inmersiva y asfixiante

En ese momento, Graham había quedado impactado por las noticias de ataques con cuchillo perpetrados por chicos en el Reino Unido, y propuso usar la serie para abordar el tema. Graham contactó a Thorne, cuyo trabajo incluye el drama adolescente británico Skins y la obra Harry Potter y el legado maldito, para escribir la serie (que Graham también coescribió).

Thorne comentó que Graham le dio dos reglas: debía diseñar la historia para que pudiera contarse en una sola toma continua, y no podía “culpar a los padres”. Los espectadores no deberían poder explicar las acciones del personaje central diciendo, por ejemplo, que tenía un padre alcohólico o abusivo.

Thorne dijo que inicialmente tuvo problemas con la tarea hasta que su cercana colaboradora Marina Johnson le sugirió que investigara sobre la “cultura incel”. (“Incel” es un acrónimo en inglés que significa “célibe involuntario”). Eso lo llevó a los laberintos de Reddit y 4chan, vlogs de adolescentes y TikToks. “Lo más aterrador fue que entendí la atracción”, dijo Thorne.

Podía ver cómo una versión más joven e insegura de él mismo encontraría lógica en la idea de que “el 80% de las mujeres se siente atraída por el 20% de los hombres”, una “regla” que se menciona en la serie. Cómo alguien podría usar esta idea del dominio femenino para explicar su aislamiento y soledad; cómo podría concluir que la única solución era ser tan atractivo o manipulador como pudiera para vencerlas.

La serie ha sido tema de discusión en el Parlamento británico, donde se debatió la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Aunque la conversación pública sobre Adolescencia se ha centrado en las personalidades más notorias de la “manosfera”, como el autoproclamado influencer misógino Andrew Tate, Thorne dijo que basó la visión de mundo de Jamie en influencias más pequeñas y ocultas.

No en Tate, sino en todas las personas que regurgitan y reelaboran sus ideas. No en el video que tiene 3 millones de visualizaciones, sino en el que tiene 2.000. No “en la cima de la cascada”, como explicó Thorne, “sino en el medio y al fondo”.

“Creo que el material que Jamie está consumiendo proviene de personas de las que nunca oiremos hablar, que estaban hablando de Gremlins o Call of Duty, y luego este tipo de cosas”, dijo Thorne.

La serie ha resultado especialmente desgarradora para quienes están criando hijos, ya que sienten que captura sus miedos y ansiedades al intentar mantenerse al día con el mundo en el que viven ellos. Adolescencia, comentó un padre, se sintió “como un llamado de atención”.

El drama retrata un entorno marcado por el aislamiento, la desinformación digital y las dificultades para expresar emociones

Jeanne Marklin, de 74 años, vio recientemente Adolescencia junto a su esposo. Ex trabajadora social, recordó que cuando su hijo era adolescente, su mayor preocupación era que pudiera dejar embarazada a alguien. Ahora es abuela de tres adolescentes, incluidos dos chicos. Después de la serie, ella y su esposo hablaron sobre lo difícil que es esa etapa de la vida, y expresó: ”estamos tan felices de no estar criando a nuestros hijos en esta atmósfera de redes sociales”.

Thorne ha asumido un rol de defensor desde el estreno de la serie: recientemente respaldó un compromiso para que los padres no permitan que sus hijos tengan teléfonos inteligentes hasta al menos los 14 años (Thorne tiene un hijo de 8 años).

Padres que hablaron para esta nota sobre la serie describieron sentirse poco preparados para enfrentar los desafíos actuales de la crianza, ya sea navegar por el consentimiento o intentar controlar la vida en línea de sus hijos.

Adolescentes, padres y educadores se ven confrontados con preguntas difíciles sobre responsabilidad, género y vida online

“¿Alguien más tiene miedo después de ver Adolescencia?”, preguntó un usuario en un subreddit sobre crianza. “Siento que se ha abierto una caja de Pandora y no tengo absolutamente ningún control sobre ella”.

Ese autoexamen –y autocrítica– tan complicado se muestra poderosamente en el episodio final de la serie, donde los padres de Jamie lidian con la culpa: “Nosotros lo criamos”, dicen, con palabras cargadas de todo lo que no se puede decir. “Estaría bien aceptar que tal vez deberíamos haberlo hecho mejor”, dice la madre, Manda Miller (Christine Tremarco), a Eddie. “Tal vez sería correcto pensar eso”.

Las respuestas a la serie no siempre han sido tan reflexivas: en las redes sociales han surgido debates sobre si los padres de Jamie, o incluso su víctima, son realmente los responsables de su crimen. (Algunas discusiones, aparentemente influenciadas por los relatos de crímenes reales, se preguntaban si había algún giro final: ¿Jamie realmente mató a alguien?)

La ficción retrata cómo se entrelazan vulnerabilidad adolescente, discurso misógino en línea y falta de contención emocional

Thorne fue blanco de trolls en línea que compartieron imágenes suyas y cuestionaron si tenía “demasiado estrógeno”. (Él calificó la reacción de “una curiosidad”.) Una crítica más fundamentada hacia Adolescencia es cómo la serie se relaciona con sus personajes femeninos, especialmente Katie, la chica que Jamie mata.

Thorne comentó que los cineastas “pensaron mucho en el personaje” y si deberían haber contado más de su historia. (“Tal vez deberíamos haberlo hecho”, reconoció Thorne, aunque le preocupa que al hacerlo podrían hacer más pequeña la historia, no más grande.)

Uno de los objetivos de la serie, dijo Thorne, era examinar “la condición masculina”. Adolescencia hace esto al exponer las vulnerabilidades, fallos y crueldades de sus personajes masculinos, especialmente las de Jamie, Eddie y el detective principal, Luke Bascombe (interpretado por Ashley Walters). Las chicas y mujeres de la serie tienen considerablemente menos tiempo en pantalla.

Familias, docentes y espectadores encuentran en la serie un espejo de las ansiedades actuales sobre adolescencia y tecnología

Aun así, los personajes femeninos en Adolescencia han tocado una fibra sensible en muchos espectadores. Algunos señalaron que los problemas de rabia y aislamiento no se limitan a los personajes masculinos.

Laura Hajek, educadora de la primera infancia en Brooklyn, se identificó profundamente con Jade (Fatima Bojang), la mejor amiga de Katie. En la serie, Jade está consumida por la ira y el dolor por la muerte de su amiga, y tiene pocas vías para desahogarse.

“Todos, en general, tienen problemas para expresar su vulnerabilidad y la capacidad de comunicarlo de una manera sana”, comentó Hajek.

Ese es parte del poder -y objetivo- de la serie, dijo Thorne.

“Es un poco sobre los incels. Un poco sobre la crianza”, explicó. “Es un poco sobre todas estas cosas, pero realmente es sobre personajes… intentando entender la violencia”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Netflix]