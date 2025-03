120 artistas de 14 provincias o el arte argentino más allá de Buenos Aires

“Una casa. La Casa. Lo doméstico deviene territorios” presenta parte de la colección Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, en la Casa Nacional del Bicentenario, a través de obras de 120 artistas de 14 provincias (Diana Hoffmann)

Una exhibición como un recorte del arte argentino, más allá de la Av. General Paz. Así podría pensarse Una casa. La Casa. Lo doméstico deviene territorios, que en la Casa Nacional del Bicentenario reúne alrededor de obras de 120 artistas de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Curada por Analía Solomonoff, la expo marca la primera presentación pública de la Colección Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, que comenzó a gestarse en 2013 y que se ha ido nutriendo de los viajes realizados por las distintas jurisdicciones del país, muchas veces en el marco del premio In Situ, un galardón patrocinado por los coleccionistas que forma parte de las principales ferias de arte del país, que también se presenta con una muestra en el tercer piso del espacio.

La expo es una “oportunidad también de pensar el territorio y pensar Argentina como una multiplicidad de realidades”, dijo Solomonoff durante la presentación: “La casa es también un gesto poético que propone repensar nuestra identidad y en ese sentido también la curaduría visibiliza una colección y a la vez un deseo de la comunidad de artistas que en este momento se viven como un colectivo”.

Imágenes de la serie "Retrato de artista", de la fotógrafa y pintora cordobesa Majo Arrigoni (Diana Hoffmann)

En ese sentido, la ex directora del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo sostuvo que para la propuesta “no hubo un recorte curatorial que tuviera que ver con un pensamiento sensible”, sino con que “todas esas voces estuvieran representadas” para “encontrar una narración que permita encontrar una tierra firme con una mirada que propone tres momentos: abstracciones, naturalezas y cuerpos”, que permiten explorar las obras desde diferentes perspectivas, desdibujando las certezas y abriendo nuevas posibilidades de interpretación.

Así, bajo estos ejes temáticos, la propuesta no propone un recorrido geográfico, ni una agrupación estética, sino una interacción entre artistas que, en distintas latitudes, integran a sus obras no solo una sensibilidad personas, sino que también proponen relecturas de sus tradiciones, territorios, imágenes icónicas de su tierra y, en algunos casos, hasta proponer una relectura de la historia del arte occidental desde distintas idiosincrasias.

“La muestra es una geografía emocional” que permite trasladarse “a otros espacios, hacer otras narrativas” y “también reírse porque hay muchos momentos de humor, que tienen también que ver con la colección”.

Caja "Renuncié a la necesidad de convencer al otro" del tucumano Gustavo Nieto y, a la derecha, los dibujos hechos con birome del rafaelino Nacho Pautasso (Diana Hoffmann)

Para aquellos pocos que han tenido el privilegio de recorrer ferias como ArteCo (Corrientes), FAS (Salta), MicroFeria de Arte (Rosario), a.362 (Chaco), Plateada (La Plata) o el más tradición MAC (Córdoba), entre otras, la muestra condensa, como todo recorte, gran parte de esos eventos en los que los artistas, a veces en galerías locales y en otras autogestionados, muestran el latir de una riquísima y virtuosa producción artística nacional que rompe con muchos de los esquemas arquetípicos que suelen observarse en la gran capital.

Y si para el público la exposición es, también, una ocasión singular para conocer artistas por fuera del circuito porteño, para los mismos creadores es una oportunidad para llegar a un público más masivo, más allá de los espacios que suelen participar de arteba, Mapa o Affair.

Entre ellos y como para muestra hace falta un botón, en el día de la apertura, se encontraba Leo Guardianelli, artista chaqueño quien representado para la correntina galería El Vivero, llegó en ómnibus. Si bien había expuesto en la Ciudad en un Salón y en la Bienal de Arte Sacro, comentó a Infobae Cultura que era “la primera vez que participaba de una muestra con una curaduría”.

Un visitante fotografía un extracto "La venus del Taragüi" de la correntina Anisima (Rodrigo Cabeza)

“Es muy difícil acceder a espacios y galerías desde allá. Solamente pude con esas convocatorias, pero en cuanto a lo que es circuito de muestras curadas no tengo los suficientes contactos, creo, o capaz, mi obra todavía no crece lo suficiente, pero tengo mucha fe en que eso va a mejorar. En este caso es una gran oportunidad, estoy re contra agradecido. Más porque pudiendo no hacerlo pusieron varias obras y lo valoro un montón. No tengo otra forma de llegar”, comentó.

Por su parte, Guaglianone, emocionado, sostuvo que “la muestra es el resultado de un trabajo exhaustivo que se extendió por más de 12 años, durante los cuales se visitaron provincias, artistas, proyectos y galerías de todo el país”, en un esfuerzo que “no solo permitió reunir una colección diversa, sino también fortalecer los lazos entre los artistas y las comunidades locales”.

Durante la conferencia de apertura, los coleccionistas se autodenominaron “conexionistas”, un término que consideran refleja su compromiso con la creación de redes y la descentralización del arte en Argentina y Guaglianone rescató que “es la primera vez en la historia que se realiza una muestra de artistas del país de una colección privada en un espacio público”.

En la sala de los Premios In Situ se presentan varios videos de diferentes proyectos artísticos del país (Rodrigo Cabeza)

Para Rodríguez, el recorrido por las provincias argentinas les permitió comprender mejor la comunicación interprovincial y el influjo entre artistas y gestores. “Sabemos que no somos los primeros en hablar del federalismo. Hay mucha gente que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo”, señaló, destacando que este momento representa una oportunidad para profundizar en el entendimiento de lo que significa el federalismo en el contexto artístico.

“El arte argentino no debe limitarse a etiquetas geográficas, ya que cualquier lugar donde haya un artista produciendo es un espacio válido para la creación. Invitó al público a explorar cada uno de los proyectos presentados en la muestra, que reflejan la potencia y el pensamiento diverso de las distintas regiones del país. No es una muestra sobre arte federal, es sobre arte argentino”, dijo.

En el tercer piso de la Casa, además, se presenta una sección dedicada a los Premio In Situ una iniciativa que nació como una herramienta para visibilizar y apoyar las escenas artísticas locales y que, en palabras de Rodríguez, quien desempeña un doble rol como coleccionista y curador, “reúne a 41 ganadores de distintas ediciones del premio, incluyendo 27 artistas individuales, 14 proyectos colectivos y un proyecto curatorial”.

Proyecto Espuma se centra en el reciclaje de aceite de cocina para producir jabones, utilizando moldes inspirados en fuentes y monumentos de la ciudad (Rodrigo Cabeza)

“Los premios no solo celebran el talento artístico, sino que también fomentan la profesionalización del sector. Me gusta pensar que ese proceso culminó hace muchos años en la Argentina”, afirmó, refiriéndose a cómo el país ha adaptado modelos del exterior a su propia idiosincrasia. Además, subrayó que el arte argentino “tiene una gran fuente de inspiración en su propio territorio, lo que permite responder a necesidades locales y generar soluciones innovadoras”.

En la expo de In Situ, entre muchos otros, aparecen videos en los que se explican los proyectos del colectivo Relatos Visuales (Misiones); la galería Chorizo (Resistencia) y Proyecto Púrpura (Santa Fe), junto Mapa e Isidoro, pertenecientes a la Red de Galerías Bonaerenses, y Espacio Barraco, de Rosario, todas iniciativas que no solo exhiben obras, sino que también buscan generar un diálogo entre las comunidades y el arte, promoviendo la inclusión y la reflexión.

El proyecto curatorial que se presenta corresponde a Alejandro Urresti, quien presentó una muestra basada en un poema que aborda las heridas de la Guerra de la Triple Alianza, en la que “busca generar un espacio de sanación y reencuentro a través del arte” con la participación de artistas de Paraguay y la mesopotamia argentina.

“El arte argentino no debe limitarse a etiquetas geográficas", dijeron (Rodrigo Cabeza)

También se presentan imágenes de Proyecto Calle, colectivo que entrega cámaras fotográficas a personas sin hogar para que registren su entorno, en una iniciativa que “ha logrado mejorar la situación habitacional de varios de los participantes gracias”.

El arte se convierte en una herramienta para la sostenibilidad a través de proyectos como el de Nicolás Biolatto, un artista visual de Rosario que lidera Proyecto Espuma, que se centra en el reciclaje de aceite de cocina para producir jabones, utilizando moldes inspirados en fuentes y monumentos de la ciudad. “Además, Biolatto lleva este conocimiento a comunidades vulnerables en todo el país, instalando talleres que generan nuevas oportunidades económicas”, dijo Rodríguez.

Ya en la sección de artistas pueden verse a Sandro Pereira y Roxana Ramos, quienes exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza; Lisandro Maranzana, quien inicialmente vendía sus obras en semáforos y que fue incorporado al sistema de galerías, lo que le le permitió mantener su independencia económica. En otro ámbito, Carolina Moreno desarrolla piezas de cerámica utilizando un proceso manual extremadamente meticuloso que emula el trabajo de una impresora 3D, en un “enfoque que combina ciencia y arte, destacando la paciencia y la precisión como valores fundamentales en su obra”.

"No es una muestra sobre arte federal, es sobre arte argentino” (Rodrigo Cabeza)

Por su parte, Eugenio Martínez, un artista wichí de Salta, presenta cerámicas basadas en los sueños y las indicaciones de sus ancestros con “un enfoque espiritual y ancestral” que contrasta con el trabajo de Iván González, quien graba sonidos de pájaros en peligro de extinción y vendedores ambulantes, “preservando elementos culturales y naturales que están desapareciendo”.

Las muestras Una casa. La Casa. Lo doméstico deviene territorios y Premios In Situ reflejan una diversidad de enfoques y preocupaciones que van desde lo social y lo ecológico hasta lo histórico y lo espiritual, a través de la miradad de los artistas o proyectos que revelan la riqueza del panorama cultural del país.

Artistas que participan: Albrieu, Hugo; Allievi, Fernando; Anísima (Ana Fariña Núñez); Aragone, Rosa; Arias, Juan Pablo; Arrigoni, Majo; Asef, Ariel; Aybar, Evangelina; Báez, Sebastián; Bancalari, Andrés; Benitez, Victoria (Colectiva Relatos Visuales); Barbenza, Dolores; Barrios, Emmanuel; Bassi, Nicolás; Bergallo, Francisco; Bernardi, César; Brugo, Carla; Burba, Luciano; Cabruja, Juan Ignacio; Camoletto, Hernán; Caputto, Gillihuen; Carrizo, Guadalupe; Coll, Manuel; Collazo, Leonel; Crespo, Carlos Manuel; Cuevas, Pilar; Daghero, Guillermo; Dajruch, Maximiliano; Dávila, Miguel; De Itatí, Richar; De Ridder, Desireé; del Castillo, Cristina; Di Pascuale, Lucas; Díaz, Facundo; Díaz, Hernán Alberto (Herbi); Dorigo, Andrés; Echavarría, Florencia; Elorriaga, María Cristina; Fangi, Alejandro; Fitte, Daniel; Furry (Ma. Julia Leiva Cháves y Daniela Suckdorf); Galera, Celina; Galetto, Silvana; Garay, Manuel; Garnica, Carlos; Gon, Diego; Goulu, Gastón Ignacio; Guantay, Mane; Guardianelli, Leonardo Lucas; Gutiérrez, Carlos; Heredia, Francisco; Inzirillo, Juan Pablo; Johnston, Clara; Jurado, Ariel; Legon, Mariana; Lena, Santiago; Liguori, Fabián; López Ércoli, Rosario; Machado, Nicolás; Maranzana, Lisandro; Martinez, Eugenio; Mazza, Nicole; Mendoza, Gustavo; Meyer, Flor; Miroli, Damián; Molina, Manuel; Montani, Nicolás; Montejo Echeverría, María de los Milagros; Montenegro, Kevin; Moreno, Jessica; Moreno, María Carolina; Morgante, Pablo; Murillo, Egar; Nakatsuka, Alicia; Nieto, Gustavo; Novillo Corvalán, Luz; Núñez, Gaspar; Ojeda, Claudio; Oleszek, Solange Ayelén; Olivera, José; Pautasso, Ignacio; Peisino, Pablo; Pereira, Sandro; Peretti, Antonela; Pereyra, César; Piñero, Gustavo; Postigo, Romina; Quirincich, Sol; Repetto, Santiago; Ricchetti, Andre Yarí; Rivero, Verónica; Rocha, Susana; Rojas, Mónica; Rossini, Maxi; San Jorge, Marisol; Sánchez, Kevin; Santiago, Nicolás; Sarraúa, Sandra; Schiavoni, Rodrigo; Sirur Kaindl, Yazmín; Sogno, Piero; Spahn, Karen; Suárez, Juan; Thomas Temporelli, Valeria (Colectiva Relatos Visuales); Transparenta Colectivo (Yamila Cabrera, Noelia Fries, Rocío Gastaldi, Lía Grimaldi, Pola Ortiz, Lucila Solé y Karen Spahn); Tschanz, César; Urdampilleta, Gastón; Uset, Giuliana; Venturini, Maximiliano; Ybarra, Alberto.

*La muestras pueden verse en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985 CABA, hasta el 8 junio. Entrada gratuita.