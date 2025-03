George Clooney bate récords con su temporada teatral en Broadway

Video promocional de la obra teatral "Good Night, and Good Luck", protagonizada por George Clooney en el Winter Garden Theatre de Nueva York

El fenómeno de las superproducciones teatrales protagonizadas por estrellas de Hollywood ha redefinido el panorama de Broadway esta temporada. En una industria históricamente dominada por los musicales, un grupo de obras no musicales ha comenzado a establecer nuevos estándares de éxito financiero, impulsado por precios elevados y el magnetismo de actores consagrados.

La obra Good Night, and Good Luck, encabezada por George Clooney, recaudó la semana pasada 3,3 millones de dólares, según datos de la asociación nacional de la industria del teatro Broadway League. Se trata del mayor ingreso registrado en una sola semana para una obra no musical en la historia de Broadway. El hito es aún más notable dado que la producción aún se encuentra en periodo de preventa y solo presentó siete funciones, una menos que el estándar habitual de ocho por semana.

Este nuevo récord dejó atrás la marca alcanzada apenas dos semanas antes por Othello, una reinterpretación del clásico de Shakespeare con Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, que había logrado 2,8 millones de dólares en la semana que finalizó el 9 de marzo. Anteriormente, el título lo ostentaba Harry Potter and the Cursed Child, con 2,7 millones durante una semana festiva a finales de 2023.

La competencia entre Good Night, and Good Luck y Othello va más allá de la taquilla. Si bien la segunda mantiene entradas con precios máximos más altos —921 dólares frente a los 799 de la primera—, Good Night, and Good Luck se beneficia de un mayor aforo en el Winter Garden Theater, con 1.545 asientos frente a los 1.043 del Ethel Barrymore. Esta diferencia de capacidad ha permitido a la obra de Clooney generar más ingresos totales, pese a tener una tarifa promedio casi idéntica: 302,07 dólares frente a los 303,15 de Othello.

El dominio de los musicales en Broadway ha sido una constante durante décadas, tanto por su duración como por su capacidad para llenar grandes salas. El récord absoluto de recaudación lo ostenta Wicked, con 5 millones de dólares en una semana navideña con nueve funciones. Sin embargo, el alza sostenida de los costos de producción desde la pandemia ha dejado a la mayoría de los nuevos musicales financieramente vulnerables. Ante este panorama, los productores han apostado por una fórmula alternativa: obras teatrales con actores de renombre en funciones limitadas.

La estrategia ha resultado efectiva. La combinación entre el prestigio de los intérpretes y la urgencia generada por la brevedad de las temporadas ha incentivado al público a pagar precios excepcionalmente altos. El resultado: Good Night, and Good Luck superó en ingresos a pesos pesados como Wicked, Hamilton y El Rey León durante la semana pasada. Estas últimas, sin embargo, continúan disfrutando de una rentabilidad sostenida, respaldadas por años de éxito y miles de millones en recaudación acumulada.

George Clooney posa con Grant Heslov a las puertas del Winter Garden Theater, donde se presenta con la obra "Good Night, and Good Luck" (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Otra producción con nombres destacados, Glengarry Glen Ross, también ha tenido un inicio prometedor. La obra, protagonizada por Bill Burr, Kieran Culkin y Bob Odenkirk, recaudó 2,1 millones de dólares en la última semana, con un precio promedio de entrada de 204,40 dólares.

La magnitud de la transformación económica de Broadway se aprecia al contrastar los costos de capitalización. Good Night, and Good Luck requirió hasta 9,5 millones de dólares para su puesta en escena, mientras que el musical más exitoso de la temporada, Death Becomes Her, (basado en la película de 1992, La muerte le sienta bien) triplicó esa cifra, alcanzando los 31,5 millones, pero apenas logró una recaudación de 1,2 millones de dólares en la misma semana.

El mensaje de esta temporada es claro: las obras de teatro están reclamando su lugar en el centro de la escena, siempre y cuando vengan acompañadas del brillo inconfundible de las estrellas de cine.